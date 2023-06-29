4 kiểu sơ mi kém sang, không nên diện đến công sở, chị em nên tránh xa

Nếu không để ý, chị em rất dễ mắc phải những lỗi sai khiến bản thân trở nên kém duyên.

1. Áo sơ mi bỏ nhiều cúc Áo sơ mi cài kín cổng cao tường có thể tạo cảm giác cứng nhắc, nghiêm túc quá đà. Tuy nhiên vẫn ổn hơn rất nhiều so với việc bạn thả quá nhiều cúc. Cách mặc này thực sự không phù hợp với môi trường công sở. Và việc bị gắn mác kém duyên là chắc chắn xảy ra. Vậy nên, chị em hãy ghim thật kỹ sai lầm này để tuyệt đối không mắc phải nhé! Ảnh minh họa: Internet 2. Sơ mi xuyên thấu lộ bra Công sở không phải là nơi cần phô trương da thịt hay phô bày style quá sành điệu. Những mẫu sơ mi xuyên thấu lộ bra chỉ thực sự phù hợp với những cô nàng theo đuổi lĩnh vực thời trang, không ngại phá cách ở những địa điểm cần phô trương style. Còn nếu bạn diện sơ mi xuyên thấu lộ bra đến công sở thì khả năng cao bạn sẽ phải nhận ánh mắt ngán ngẩm từ đồng nghiệp xung quanh. Tốt nhất, bạn vẫn nên trung thành với những mẫu sơ mi kín đáo khi đến sở làm.

Ảnh minh họa: Internet 3. Sơ vin một cách lôi thôi Kiểu sơ vin "một mất một còn" được khá nhiều chị em và các ngôi sao quốc tế lăng xê. Kiểu sơ vin này không xấu, thậm chí còn rất cá tính, sành điệu, Tuy nhiên chỉ hợp khi bạn đi chơi. Còn nếu đi làm, hãy tạo cho bản thân vẻ ngoài chỉn chu nhất có thể bằng việc sơ vin đúng chuẩn. Trông bạn sẽ trở nên thanh lịch và chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Ảnh minh họa: Internet Trên đây là 4 lỗi sai khi diện áo sơ mi mà chị em không nên mắc phải. Chỉ cần tránh được, các nàng hãy yên tâm rằng mình sẽ mặc sơ mi đẹp mọi lúc. Có rất nhiều mẫu áo sơ mi hot trend năm nay để chị em tham khảo lựa chọn.

4. Diện áo sơ mi quá chật Ảnh minh họa: Internet Biết rằng những mẫu áo dáng ôm có thể tôn lên vẻ quyến rũ, mềm mại của người mặc. Tuy nhiên, áo sơ mi quá chật lại là một trường hợp ngoại lệ. Mẫu áo này dễ đẩy bạn vào tình cảnh hớ hênh, thiết kế quá bó sát còn khiến sơ mi bị mất phom, người mặc trông kém chỉn chu, nuột nà. Áo sơ mi ôm sát khá lỗi mốt, nên càng có lý do để bạn tránh. Mẫu áo sơ mi thanh lịch và thời thượng nhất không gì khác là sơ mi oversized. Mẫu áo này khi kết hợp với quần ống rộng, quần jeans hoặc chân váy suông sẽ đem đến cho chị em bộ đồ đầy phong cách, lại chẳng hề lệch pha với style công sở.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/4-kieu-so-mi-kem-sang-khong-nen-dien-den-cong-so-chi-em-nen-tranh-xa-596946.html