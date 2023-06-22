Những điều cần biết khi mặc đồ để trông thon gọn hơn

Các chị em tham khảo những mẹo mặc đồ này để vóc dáng trông thon gọn hơn, tránh gặp phải những lỗi khiến cơ thể bị lộ khuyết điểm nhé.

Màu sắc tươi sáng, rực rỡ không chỉ khiến thân hình trông đầy đặn hơn, còn khiến gây chú ý vào các khuyết điểm. Vì thế, các gam màu tối sẽ là lựa chọn an toàn, hiệu quả trong việc tạo cảm giác người thon gọn. Khi phối đồ, có thể tạo sự tương phản, đối lập màu sắc, sẽ giúp che khuyết điểm và khoe khéo

Khi bạn mặc đồ kẻ sọc dọc, cơ thể bạn sẽ tự động trông gầy hơn. Nên chọn quần áo có sọc nhỏ, ít khoảng cách giữa sẽ giúp bạn che được nhược điểm cơ thể.

Kiểu dáng gọn gàng, vừa vặn

Với những bạn có thân hình mũm mĩm, nên tránh phối layer nhiều tầng lớp nếu bạn không muốn thân hình thêm đồ sộ. Nên ưu tiên những cách mix đồ tối giản, ít chi tiết.

Phong cách gọn gàng, ít họa tiết sẽ làm tối giản những chi tiết thừa trên cơ thể.

Bên cạnh đó, nhiều người lầm tưởng chỉ diện đồ suông rộng mới che đi được vóc dáng kém hoàn hảo của mình. Thực tế mặc đồ càng 'quá khổ', bạn trông càng đồ sộ và nặng nề. Lựa chọn các bộ cánh vừa vặn với cơ thể sẽ giúp bạn trông thanh mảnh hơn.

Hạn chế họa tiết

Những người không có thân hình 'mi nhon' nên tránh xa họa tiết to bản, đặc biệt là các kiểu hoa lá, chấm bi, sọc ngang. Nếu thích mặc đồ họa tiết, bạn nên chọn họa tiết đứng. Các đường kẻ sọc hoặc họa tiết chạy dọc theo chiều dài cơ thể giúp bạn trông thon thả hơn.

Không che kín cổ

Nên để lọ một chút phần cổ để tổng thể trông thanh thoát hơn.

Mặc áo cổ lọ, cổ tròn cao hoặc mang khăn quàng cổ sẽ khiến bạn nặng nề và kém thanh thoát. Kiểu cổ tim, cổ vuông sẽ thích hợp hơn để tạo cảm giác thân trên mảnh mai. Nếu mặc áo sơ mi, hãy buông vài chiếc cúc áo gần vùng cổ.

Tránh chất liệu quá mỏng hoặc quá dày

Các chất liệu mỏng manh, mềm rũ như lụa, satin, voan, thun giấy... sẽ khiến nhược điểm thân hình của bạn lộ rõ. Trong khi đó, các chất liệu cứng cáp như khaki hay denim lại làm vóc dáng đồ sộ, thiếu sự mềm mại.

Chọn giày phù hợp

Giày là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới vóc dáng và trang phục.

Một đôi giày với thiết kế mảnh mai hoặc có tông màu nude sẽ giúp đôi chân trông thon thả hơn. Ngược lại, đi giày càng rườm rà, nhiều chi tiết càng làm thân hình thêm nặng nề.

Dùng nội y định hình

Dùng nội y định hình giúp tôn dáng, khi mặc trang phục lên trông sẽ đẹp hơn.

Mặc đồ lót định hình sẽ giúp cơ thể thon gọn, tạo đường cong, nhờ vậy mà trang phục bên ngoài của bạn cũng sẽ đẹp và tôn dáng hơn.