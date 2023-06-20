Thành tựu 11 năm không ngừng nỗ lực, xây dựng và phát triển của FM Style

Thời trang 20/06/2023 18:16

FM Style là một trong những thương hiệu thời trang hàng đầu trên thị trường hiện nay. Với những nỗ lực không ngừng, FM Style đã tạo được nhiều dấu ấn trong ngành thời trang Việt. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng luôn đóng góp tích cực cho xã hội bằng những chương trình, công tác thiện nguyện và đã để lại dấu ấn sâu sắc với mọi người.

1. Mở rộng mạng lưới cung ứng

Thương hiệu thời trang FM Style chuyên cung cấp các sản phẩm thời trang như áo thun, quần kaki, áo khoác, váy đầm,... ở nhiều độ tuổi khác nhau. Trải qua hơn 11 năm biến động, FM Style đã không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ và được khách hàng tin tưởng lựa chọn.

Tính đến đầu năm 2023, FM Style đã có mặt tại 23 tỉnh thành với 74 chi nhánh và 5 nhà máy sản xuất. Bên cạnh đó, FM Style còn mở rộng kinh doanh trên các nền tảng online nhằm phục vụ mọi đối tượng khách hàng.

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Hệ thống cửa hàng FM Style phủ rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước

2. Phát triển đa dạng các dòng sản phẩm mới

Bên cạnh việc liên tục mở rộng hệ thống cửa hàng trên toàn quốc, FM Style còn không ngừng cải tiến, phát triển đa dạng các dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu cho mọi đối tượng như áo thun, áo polo, váy đầm, quần jean, áo khoác,...

3. Đóng góp tích cực cho xã hội

Ngoài những đóng góp cho làng thời trang Việt, FM Style còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, các chiến dịch từ thiện và lan tỏa những điều tốt đẹp đến xã hội.

Thông qua những đóng góp này, FM Style tự hào khi đã chung tay tạo nên một cộng đồng, xã hội cùng phát triển. Đồng thời đưa FM Style đến gần hơn và xây dựng được mối quan hệ hợp tác, gần gũi với khách hàng.

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FM Style với các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng

4. Xây dựng đội ngũ nhân viên chất lượng

Song song với việc phát triển và cải tiến sản phẩm, FM Style còn chú trọng đến xây dựng đội ngũ nhân viên chất lượng. Quy mô nhân sự đã trải qua sự phát triển đáng kể, từ khoảng chưa đến 50 người vào những ngày đầu thành lập, đến nay doanh nghiệp đã sở hữu hơn 2000 nhân sự.

Để đảm bảo đem đến cho khách hàng những trải nghiệm hài lòng nhất, FM Style luôn đặt việc tuyển dụng cũng như đào tạo nhân viên lên hàng đầu. Các ứng viên đều được tuyển chọn nghiêm ngặt dựa trên năng lực, kỹ năng và kinh nghiệm làm việc.

FM Style cũng tiến hành tổ chức các buổi hội thảo, các khóa học để nhân viên có cơ hội học hỏi chuyên môn và các kỹ năng mềm, đáp ứng yêu cầu công việc tốt hơn.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu, team building nhằm gắn kết các thành viên với nhau và giúp mọi người thư giãn sau thời gian làm việc căng thẳng.

5. FM Style chung tay đóng góp vì một xã hội phát triển, văn minh

Với sứ mệnh mang đến những giá trị tốt nhất cho cộng đồng, FM Style đã nỗ lực chung tay vì một xã hội phát triển, văn minh hơn. FM Style vẫn luôn ủng hộ và xây dựng các chương trình, dự án thiện nguyện và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.  

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FM Style luôn hướng đến xây dựng xã hội phát triển văn minh

Hiện nay, FM Style đã đang dần khẳng định được vị thế của mình trong ngành thời trang Việt cùng với những sản phẩm chất lượng. Song song với việc phát triển mẫu mã, thiết kế, FM Style còn chú trọng đến các hoạt động thiện nguyện, công tác xã hội, đóng góp to lớn vào sự phát triển của xã hội hôm nay và trong tương lai.

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Từ khóa:   thời trang

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