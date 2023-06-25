Dù chỉ cao 1m57 nhưng nàng dâu hào môn Huyền Baby vẫn nổi bần bật như siêu mẫu nhờ phụ kiện này

Ngoài ra cô nàng cũng ưa chuộng phối crop top với ngắn qua đùi trẻ trung, Huyền Baby phối cùng đôi boots hầm hố với phần đế như 'cục gạch'. Những chiếc giày đế cao của Huyền Baby có phần đế trước và sau bằng nhau nên tạo cảm giác vững chãi cho cô nàng qua mỗi bước chân. Những chiếc giày đế cao này vừa giúp bà mẹ 2 con trông trẻ trung năng động lại 'ăn gian' được kha khá chiều cao.

Huyền Baby có chiều cao khiêm tốn 1m57 nhưng khi lên hình cô nàng vẫn nổi bần bật với những chiều giày 'đế bánh mì' 20cm để nâng niu bước chân và khiến nàng dâu hào môn trông như siêu mẫu. Khi ra ngoài chúng ta sẽ thường thấy Huyền Baby mặc váy quây da của Dsquared2, đeo nhẫn Dior, ngồi trên siêu xe Bentley.

Nhiều mẫu giày cao gót đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Louboutin cũng được mỹ nhân đình đám Hà Thành tận dụng tối đa. Với đế cao 15, 20 cm, cô nàng nhanh chóng chiếm trọn spotlight khi xuất hiện trước công chúng.

Thêm nữa, nhiều lần mỹ nhân sinh năm 1989 được bắt gặp dạo phố với những mẫu sandals độn đế, có phần gót 'nhọn hoắt' như cà kheo. Các mẫu sandals quai ngang giúp bà mẹ hai con tăng chiều cao thêm 12-15 cm nhưng vẫn thoải mái trong di chuyển.

Thiết kế có phần đế cao cả trước và sau vững chãi

Khi ở trong nhà, cô phối đôi sandal 3 quai đế gộc có giá hơn 36 triệu này với mũ fedora của YSL và body suit của Balmain. Hay như đôi sandal da nạm đinh Millachou 16cm của Christian Louboutin được bà mẹ 2 con sở hữu từ lâu và phối hợp được với rất nhiều các bộ trang phục khác nhau.

Trong lần tham dự private party của Dior, nàng hot mom "lên đồ" với vest, túi xách caro theo phong cách giấu quần, kính của Christian Dior. Đôi giày đế đỏ huyền thoại này có giá "nhẹ nhàng" 8 triệu đồng.

Huyền Baby với khuôn mặt xinh đẹp dù không sở hữu chiều cao nổi bật

Hot mom sinh năm 89 không cưỡng được sức hút của đôi giày cao gót Giuseppe Zanotti Coline Wings Suede nên đã tậu phiên bản rose gold 11cm với giá 37.8 triệu đồng để ra bể bơi cùng bikini và khuyên tai Chanel.

Ai cũng nhận ra rằng dù có chiều cao khiêm tốn nhưng Huyền Baby rất ưa thích và biết cách sử dụng giày cao gót, giày độn đế giúp trông như siêu mẫu lại cực kì thời trang.

Hotgirl Hà Thành không ngần ngại diện những đôi giày cao khủng

Huyền Baby tên thật là Đặng Ngọc Huyền, sinh năm 1989, cô được biết đến sau cuộc thi Miss Teen 2008. Tuy sở hữu gương mặt xinh đẹp nhưng thời điểm đó Huyền Baby ít nổi tiếng so với những hot girl top đầu. Cô chỉ khiến công chúng xôn xao khi xuất hiện trở lại với cuộc sống giàu có, sang chảnh ít người sánh kịp.

Từng thử sức với diễn xuất và tham gia nhóm nhạc B.sily cùng Emily và Hạnh Sino nhưng không quá thành công, năm 2013, cô kết hôn với doanh nhân Quang Huy - một thiếu gia xuất thân từ gia đình giàu có ở Sài Gòn. Sau khi làm dâu hào môn, người đẹp "Nam tiến" để xây dựng tổ ấm cùng ông xã.