Phương Oanh 'học hỏi' dàn mỹ nhân showbiz Việt, diện áo thun đơn giản vẫn toát mùi 'sang chảnh' trong buổi đăng ký kết hôn

Mới đây, khán giả được một phen xôn xao với đoạn clip ghi lại hình ảnh diễn viên Phương Oanh và bạn trai là doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) thực hiện buổi lễ trao giấy chứng nhận kết hôn tại UBND phường Liêm Chính (tỉnh Hà Nam) - quê hương của nữ diễn viên Hương Vị Tình Nhân.

Xuất hiện tại buổi lễ, Phương Oanh và Shark Bình đều ăn mặc giản dị, lịch sự, khác hẳn vẻ hào nhoáng, sang chảnh thường thấy. Cặp đôi cũng tỏ ra thoải mái khi chụp ảnh kỷ niệm với nhân viên tại đây. Theo đó, trong buổi đi đăng ký kết hôn này, Phương Oanh và Shark Bình cùng diện tông màu trắng, be trang nhã.

Vị ‘cá mập’ diện chiếc áo polo tới từ thương hiệu Burberry của Anh Quốc sơ vin nam tính và manly với quần kaki màu be, đi giày thể thao 'xì tin'. Trong khi đó, bà chủ kinh doanh thời trang diện áo thun độn vai màu trắng, sơ vin gọn gàng với thiết kế quần giả váy high-low sành điệu. Cô hoàn thiện set đồ với đôi giày búp bê tới từ Chanel. Người đẹp cũng chọn cho mình layout make up dịu nhẹ như con dâu gia tộc giàu có.

Phương Oanh và Shark Bình cùng diện tông màu trắng, be trang nhã

Được biết, thời trang áo thun độn vai từng là một trong những xu hướng được ưa chuộng vào cuối những năm 1980. Tuy nhiên sau đó item này đã trôi vào quên lãng. Năm 2020, phong cách này bỗng dưng trở lại và ‘chiếm sóng’ thời trang đường phố của nhiều sao Việt nổi tiếng.

Thời trang áo thun độn vai của Phương Oanh diện trong lễ đăng ký kết hôn từng là một trong những xu hướng được ưa chuộng vào cuối những năm 1980

Có thiết kế tương tự áo phông quen thuộc, áo thun độn vai gây ấn tượng ở phần cầu vai to và hầu như không có tay áo, tựa như chiếc áo thun được xắn tay lên cao. Áo thun độn vai mang cảm hứng menswear, phù hợp với những ai theo đuổi vẻ ngoài năng động, mạnh mẽ. Thiết kế tuy không có cổ nhưng lại là gợi ý vô cùng phù hợp cho thời trang văn phòng.

Trước đó, nhiều người đẹp của showbiz Việt cũng đã từng diện qua kiểu áo này. Theo đó, siêu mẫu Thanh Hằng chọn hai sắc màu trắng - đen tương phản với xu hướng áo thun độn vai kết hợp cùng quần tây, túi xách và giày hàng hiệu không chuẩn chỉnh hơn. Thời trang này mang lại hình ảnh phá cách và giúp street style của cô nhận được 'nghìn like' từ khán giả hâm mộ.

Thời trang này mang lại hình ảnh phá cách và giúp street style của Thanh Hằng nhận được 'nghìn like' từ khán giả hâm mộ

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chọn kiểu áo độn vai màu be rồi phối cùng quần tây ống rộng mang đến phong cách thanh lịch, sang chảnh. Nàng hậu khá ưa chuộng mốt áo này khi kết hợp xu hướng áo độn vai sắc trắng cùng quần tây đen, đeo vòng cổ kim loại và mắt kính khoe diện mạo ấn tượng ngày hè.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chọn kiểu áo độn vai màu phối cùng quần tây ống rộng mang đến phong cách thanh lịch, sang chảnh

Hương Giang cũng là một trong các mỹ nhân mê mẩn mốt áo phông độn vai cá tính hè 2020. Nàng hậu phối thiết kế gam màu nâu cùng quần cam ống suông thanh lịch. Kiểu phối này mang đến cái nhìn thời thượng với cách mix theo khối màu colour block 'khó nhằn'.

Kiểu phối áo thun độn vai của Hương giang mang đến cái nhìn thời thượng với cách mix theo khối màu colour block 'khó nhằn'

Hà Hồ thần thái khi mix cùng quần jeans ống đứng. Cách phối này cầm túi xách dáng hộp rất hợp. Nữ ca sĩ không khiến thị giác của người theo dõi cảm thấy nhàn chán vì cách chụp ảnh và phối đồ, trang điểm cực đỉnh. Cô cũng là minh chứng đi ngược với triết lý 'Người đẹp vì lụa' với những lần diện đồ theo phong cách minimalism.

Hà Hồ cũng là minh chứng đi ngược với triết lý 'Người đẹp vì lụa' với những lần diện đồ theo phong cách tối giản

‘Nàng dâu hào môn’ Hà Tăng phối chỉ 2 màu trên 1 outfit khi đi làm. Khi không diện trang phục tối giản, kiểu dáng trang nhã, Tăng Thanh Hà vẫn cuốn hút bằng việc mix áo thun, quần jeans khoe vẻ đẹp khoẻ khoắn.

Hà Tăng trông cuốn hút khỏe khoắn với kiểu trang phục này

Item độn vai vừa mát mẻ lại có khả năng giấu bắp tay đỉnh cao. Thông thường, người mặc nên nhấn nhá thêm với các món phụ kiện như vòng cổ, kính mắt, lắc tay để giúp cho tổng thể chiếc áo bớt phần đơn điệu.