Chọn đồ đi biển như U50 Trương Ngọc Ánh, khoe trọn nét đẹp trẻ trung như đôi mươi mà chẳng sợ hớ hênh

Thời trang 04/07/2023 01:00

Ở tuổi 45, 46 nhưng Trương Ngọc Ánh vẫn giữ được vóc dáng gợi cảm ngọt ngào, thân hình quyến rũ, tự tin phô diễn bên người yêu trẻ tuổi.

 

Trương Ngọc Ánh chọn bộ áo tắm xẻ ngực sâu, khoe đôi chân thon dài. Áo tắm có áo choàng ngoài đồng bộ giúp tạo cảm giác mềm mại, không trống vắng. Và đặc biệt để lên hình thì trông tuyệt đẹp vì tạo được sự mềm mại, bay bổng. Màu sắc rực rỡ càng giúp cho nữ diễn viên trông nổi bật giữa biển. Bộ đồ bơi liền thân rất hợp với chị em nào ngại khoe bụng, nhất là chị em đã qua sinh nở. Do đó hãy tham khảo bộ đồ bơi như này nhé.

Chọn đồ đi biển như U50 Trương Ngọc Ánh, khoe trọn nét đẹp trẻ trung như đôi mươi mà chẳng sợ hớ hênh - Ảnh 1
Trương Ngọc Ánh chọn bộ áo tắm xẻ ngực sâu, khoe đôi chân thon dài
Chọn đồ đi biển như U50 Trương Ngọc Ánh, khoe trọn nét đẹp trẻ trung như đôi mươi mà chẳng sợ hớ hênh - Ảnh 2
Bộ đồ bơi liền thân rất hợp với chị em nào ngại khoe bụng, nhất là chị em đã qua sinh nở

 Có thể thấy nữ diễn viên rất chuộng những kiểu đi biển kết hợp biniki và áo khoác đồng bộ. Điều đó vừa tạo được sự gợi cảm vừa đủ kín đáo để không hớ hênh. Nổi tiếng là nữ diễn viên mặt đẹp, dáng đẹp nhưng những bộ đồ bơi kèm áo khoác ngoài vẫn tạo cho nàng diễn viên vẻ đẹp mặn mà quyến rũ hơn.

Nếu ở nhà áo choàng là chiếc áo khá “đa zi năng”, khi ra ngoài bãi biển, chúng lại trở thành trợ thủ đắc lực của bộ bikini nóng bỏng. Chúng có thể là ren, voan hay họa tiết miền nhiệt đới hoặc lụa tơ tằm sang trọng, phái đẹp sẽ có nhiều sự lựa chọn cho mình và cũng dễ dàng hơn trong việc kết hợp hài hòa với áo tắm.

Ra ngoài phố, áo choàng sẽ giữ vai trò chủ đạo của cả set đồ. Kết hợp với chúng với bikini sẽ sợ hớ hênh. Bộ váy cut out táo bạo để đi biển cũng là lựa chọn tuyệt vời. Không chỉ giúp khoe trọn đường cong quyến rũ những bộ cut out này còn tạo dáng như một nàng thơ trước sóng biển.

Trong chuyến nghỉ dưỡng, Trương Ngọc Ánh tự tin diện bikini khoe vòng một đầy đặn và vòng hai nhỏ nhắn. Cô giữ gìn được sự tươi trẻ nhờ chăm chỉ luyện tập. Sở hữu thân hình săn chắc cùng đường cong quyến rũ nên Trương Ngọc Ánh không ngại diện những trang phục bikini táo bạo.

Chọn đồ đi biển như U50 Trương Ngọc Ánh, khoe trọn nét đẹp trẻ trung như đôi mươi mà chẳng sợ hớ hênh - Ảnh 3
Có thể thấy nữ diễn viên rất chuộng những kiểu đi biển kết hợp biniki và áo khoác đồng bộ
Chọn đồ đi biển như U50 Trương Ngọc Ánh, khoe trọn nét đẹp trẻ trung như đôi mươi mà chẳng sợ hớ hênh - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại, người đàn ông của cô là diễn viên trẻ Anh Dũng - nam chính trong phim truyền hình đình đám Sống chung với mẹ chồng. Chuyện tình này được người trong cuộc xác nhận vào tháng 4/2021 nhưng tin đồn giữa họ có tình cảm xuất hiện từ năm 2019. Dù chênh lệch đến 14 tuổi nhưng Trương Ngọc Ánh và "phi công trẻ" được bạn bè, người hâm mộ khen là xứng đôi. Anh Dũng điển trai, chững chạc và nam tính, trong khi Trương Ngọc Ánh trẻ hơn tuổi thật nên không tạo cảm giác "đũa lệch".

 

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