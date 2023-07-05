Bốn tuyệt chiêu giúp da đầu bớt nhờn, tóc đỡ bết trong mùa hè mà không cần gội đầu nhiều

Làm đẹp 05/07/2023 11:22

4 bí kíp này sẽ giúp bạn giữ mái tóc luôn tơi bồng, thơm tho trong mùa hè.

 

Vào mùa hè nóng nực, tóc bết dầu trở thành vấn đề khiến nhiều chị em đau đầu. Tóc bết không chỉ tạo cảm giác khó chịu, mà còn ảnh hưởng đến diện mạo. Rất may là tình trạng tóc nhanh bết dầu có thể khắc phục được, nếu chị em chăm sóc tóc đúng cách. Sau đây là 5 bí kíp đơn giản để giữ tóc sạch sẽ, tơi bồng trong mùa hè mà không phải gội đầu quá nhiều.

Kiểm soát lượng dầu

Quy tắc cơ bản để da đầu giảm tình trạng nhờn dính là cân bằng lượng dầu tiết ra. Ngoài việc bổ sung các loại vitamin và các chất dinh dưỡng khác để thúc đẩy quá trình trao đổi chất bình thường của nang tóc, việc massage da đầu với các loại tinh dầu cũng được khuyến khích. Da đầu cũng giống như da mặt, càng thiếu ẩm sẽ càng có xu hướng đổ dầu nhiều hơn.

Bốn tuyệt chiêu giúp da đầu bớt nhờn, tóc đỡ bết trong mùa hè mà không cần gội đầu nhiều - Ảnh 1
Thời tiết nắng nóng dễ khiến mồ hôi, dầu thừa tồn đọng nhiều trên da đầu, chân tóc gây ra tình trạng bết dính - Ảnh minh họa: Internet

 

Vì vậy, khi massage da đầu với tinh dầu trước mỗi lần gội đầu sẽ góp phần bổ sung độ ẩm cho da, nhờ đó kiểm soát phần nào tình trạng nhờn dính. Thói quen massage cũng giúp loại bỏ tế bào chết, bã nhờn tồn đọng trên da đầu, nhờ đó làm sạch, tránh bít tắc lỗ chân lông. Một số loại tinh dầu có thể sử dụng cho tóc có thể kể đến như dầu dừa, dầu olive, dầu quả bơ, argan...

Bên cạnh đó, thói quen ngủ nghỉ, ăn ít đồ chiên rán, chế phẩm từ sữa động vật cũng góp phần kiểm soát hoạt động của tuyến bã nhờn.

 

Không gội đầu quá nhiều

Một số nàng lại mắc sai lầm gội đầu mỗi ngày. Tần suất gội đầu quá nhiều sẽ khiến lớp dầu tự nhiên của tóc bị rửa trôi, và theo phản xạ, da đầu sẽ tiết thêm bã nhờn, khiến tóc càng nhanh bết. Bạn cần cân bằng lượng dầu và độ ẩm tự nhiên của tóc bằng cách giảm tần suất gội đầu xuống còn 2 - 3 lần/tuần. Như vậy, tóc sẽ khỏe hơn, bớt gãy rụng và khô xơ. Bên cạnh đó, tình trạng tóc bết cũng được cải thiện.

Bốn tuyệt chiêu giúp da đầu bớt nhờn, tóc đỡ bết trong mùa hè mà không cần gội đầu nhiều - Ảnh 2
Tần suất gội đầu quá nhiều sẽ khiến lớp dầu tự nhiên của tóc bị rửa trôi, và theo phản xạ, da đầu sẽ tiết thêm bã nhờn - Ảnh minh họa: Internet

Gội bằng nước lạnh

Gội đầu bằng nước lạnh sẽ giúp giảm tình trạng tóc bết dầu vì nước lạnh, giúp lỗ chân lông se khít. Gội đầu bằng nước ấm sẽ khiến lỗ chân lông giãn nở, khiến dầu tiết nhiều hơn.

Bốn tuyệt chiêu giúp da đầu bớt nhờn, tóc đỡ bết trong mùa hè mà không cần gội đầu nhiều - Ảnh 3
Thay vì thoa dầu xả cho toàn bộ mái tóc, bạn chỉ nên bôi từ thân tóc cho đến ngọn, tránh phần da đầu - - Ảnh minh họa: Internet

Dùng dầu xả đúng cách

Chỉ thoa dầu xả cho 1/2 đuôi tóc và xả sạch hoàn toàn giúp tóc mềm mại, bóng khỏe mà đỡ bết dầu. Thoa dầu xả cho toàn bộ mái tóc và da đầu là cách làm sai, khiến tóc nhanh bết hơn.

 

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Từ khóa:   tóc bết da đầu nhờn chăm sóc tóc

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