Mặc đầm đen mang giày màu gì để đạt chuẩn phong cách

Làm đẹp 11/12/2019 09:54

Đi tìm câu trả lời cho câu hỏi mặc đầm đen mang giày màu gì để bạn không còn phải đắn đo mỗi khi ra ngoài.

Trang phục màu đen là loại trang phục được nhiều người lựa chọn hiện nay. Bởi nó vừa đơn giản lại cực sang chảnh, bí ẩn và lâu lỗi mốt. Khi đi làm, không biết chọn đồ gì có thể chọn đồ đen. Trong những dịp đặc biệt, dự tiệc, đầm đen cũng là một sự lựa chọn không tồi. Bên cạnh đó khi mặc đầm đen, việc chọn phụ kiện để phù hợp cũng cực kỳ đơn giản. Bạn có thể chọn bất cứ màu sắc nào cho đôi giày của mình cũng vẫn giúp bạn tỏa sáng. Cùng xem những cách phối hoàn hảo cho câu hỏi mặc đầm đen mang giày màu gì ngay sau đây.

Mac dam den mang giay mau gi 1
Đầm đen đi cùng với giày gì cho phù hợp? - Ảnh minh họa: Internet

Những mẫu đầm đen phù hợp với bạn

Để tìm câu trả lời cho việc mặc đầm đen nên mang giày màu gì cho hợp thì trước hết bạn cần phải tìm hiểu một chút thông tin về các loại đầm đen và có sự phân loại chính xác.

Có thể nói đầm đen là trang phục mà bất cứ ai từ học sinh, sinh viên cho đến người đi làm, ngôi sao nổi tiếng thế giới đều có thể lựa chọn để mặc. Khi diện đồ đen, bạn có thể che đi các khuyết điểm trên cơ thể một cách tốt nhất. Ví dụ như eo bánh mì, bắp đùi to, vai to. 

Thực tế không phải đầm đen thì sẽ là loại đồ chỉ có 1 màu đen duy nhất mà sẽ được thiết kế, tạo điểm nhấn với sự pha trộn các phụ kiện ví dụ như thêm nơ khác màu, đáp tay ren, phối màu vải tương phản, áo khác màu cùng với chân váy đen. Hoặc nền vải đen có hoa, vải đen có kẻ… Vậy nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm không lo sẽ già khi mặc đầm đen.

Có thể phân chia đầm đen ra 2 loại là đầm đen mặc đi làm và đầm dự tiệc.

  • Đầm đen mặc đi làm sẽ được thiết kế với sự đơn giản, kín đáo, lịch sự. Nhưng bạn có thể yên tâm vì chúng không kém phần nữ tính, quyến rũ. Mang đến sự nghiêm túc, thoải mái trong công việc.
  • Đầm đen dự tiếc: Là những bộ cánh được làm cầu kỳ, với vẻ đẹp sang trọng, quyến rũ, thể hiện đẳng cấp của người mặc. Những bộ cánh dạ hội màu đen luôn có một sức hút mạnh mẽ, khiến bạn nổi bật giữa đám đông.

Mặc đầm đen mang giày màu gì cho phù hợp?

Đầm đen phối với giày đen

Sự lựa chọn phù hợp nhất dành cho các cô nàng diện đầm đen đó chính là phối với giày màu đen. Kiểu phối “ton-sur-ton” này là một phong cách luôn được ưu tiên hàng đầu, không sợ lỗi mốt.

Hãy chọn một đôi giày cổ điển màu đen để giúp bộ trang phục cùng phụ kiện có một sự liên kết chặt chẽ với nhau. Đặc biệt là đối với những trang phục được thiết kế cầu kỳ hơn một chút thì một đôi giày đen phù đơn giản sẽ giúp tôn lên vẻ đẹp bộ đầm của bạn.

Mac dam den mang giay mau gi 2
Mặc đầm đen, đi giày đen là phù hợp nhất dành cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Chọn giày cùng tông với màu phụ kiện

Bên cạnh giày thì một chiếc túi xinh xắn hoặc một chiếc đồng hồ nhỏ nhắn, đôi hoa tai, vòng đeo tay cũng là điểm nhấn khiến nàng nổi bật hơn đó. Nếu như đã chán phối đầm đen với giày đen thì gợi ý dành cho bạn đó là hãy chọn đôi giày cùng màu với phụ kiện khác để mang đến sự đồng nhất cho cơ thể.

Lưu ý, chỉ nên chọn tối đa 3 màu để mix với nhau nếu bạn không muốn bị gọi là “tắc kè” hay khiến mình trở nên quê mùa.

Mac dam den mang giay mau gi 3
Chọn giày cùng với màu phụ kiện - Ảnh minh họa: Internet

Mix đầm đen với giày màu nude

Màu nude chính là một màu sắc cực kỳ dễ tính. Bạn có thể dễ dàng kết hợp chúng cùng với bất cứ một chiếc đầm màu gì. Khi đi giày màu nude, da của bạn sẽ được tôn lên và đồng thời tạo cảm giác cho đôi chân dài hơn rất nhiều. Dù là đi làm hay đi tiệc thì bạn cũng có thể áp dụng kiểu mix đồ này. Đây cũng là một sự lựa chọn của nhiều nhà thiết kế thời trang.

Mac dam den mang giay mau gi 4
Chọn giày màu nude để đi cùng đầm đen là sự lựa chọn không tồi - Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp đầm đen với giày trắng

Đen trắng là hai màu sắc tương phản và cũng chưa bao giờ lỗi mốt. Dù bạn ở lứa tuổi nào, chọn đồ để đi làm hay đi chơi thì đen trắng cũng sẽ mang đến hiệu ứng ưng ý cho người mặc. Mặc đầm đen, bạn có thể phối với giày cao gót hoặc giày bệt, sneaker thật năng động và cá tính. Nếu như vào một ngày, khi mở mắt ra, bạn cảm thấy mệt mỏi khi không biết mix đồ như thế nào để đi làm thì hãy chọn đầm đen và giày trắng cho mình nhé.

Chọn giày đỏ cho đầm đen

Màu đen và đỏ là hai màu khá phù hợp với nhau. Đây là một sự kết hợp sẽ mang đến cho bạn một sự quyến rũ, đầy bí ẩn và vô cùng sexy. Chắc chắn bạn sẽ trở nên vô cùng nổi bật giữa đám đông đó nhé. Tuy nhiên, một lưu ý, chỉ nên chọn cách phối này khi đi dự tiệc nếu như bạn không phải là một cô gái quá nổi bật trong văn phòng của mình.

Mac dam den mang giay mau gi 5
Giày đỏ và đầm đen mang đến sự quyến rũ, bí ẩn - Ảnh minh họa: Internet

Giày ánh kim cho một bữa tiệc sang trọng

Những đôi giày ánh kim sinh ra đã là để dành cho tiệc tùng. Và nếu bạn đang chuẩn bị dự một buổi lễ quan trọng, một sự kiện, party thì sự lựa chọn phù hợp nhất để phối cùng với đầm đen mà bạn không thể bỏ qua đó chính là giày ánh kim. Với màu đen huyền bí của chiếc đầm sẽ giúp tôn nên vẻ đẹp của đôi giày mà bạn mang. Giúp bạn trẻ nên cuốn hút hơn rất nhiều đó. 

Mac dam den mang giay mau gi 6
Giày ánh kim sẽ giúp bạn nổi bật hơn trong buổi tiệc - Ảnh minh họa: Internet

Đó là những gợi ý để bạn có thể lựa chọn khi đang phân vân mặc đầm đen mang giày màu gì. Hãy lựa chọn thật chính xác để giúp mình trở thành một cô gái thời trang và quyến rũ. 

Nàng mũm mĩm sợ diện áo len vì thân hình tròn trịa học ngay các 'bí kíp' phối đồ mùa đông tôn dáng này, đảm bảo sẽ thon gọn ngay

Nàng mũm mĩm sợ diện áo len vì thân hình tròn trịa học ngay các 'bí kíp' phối đồ mùa đông tôn dáng này, đảm bảo sẽ thon gọn ngay

Các cô nàng sở hữu thân hình tròn trịa, mũm mĩm chẳng cần lo lắng khi lựa chọn trang phục cho mùa lạnh vì đã có những bí quyết phối đồ tôn dáng cực thời thượng dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   đầm đen phối giày màu gì đầm đen kết hợp với giày gì đầm đen mang giày gì

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 2 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 53 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 3 giờ 51 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 4 giờ 23 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 4 giờ 58 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới