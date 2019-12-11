Mặc đầm đen mang giày màu gì để đạt chuẩn phong cách

Để tìm câu trả lời cho việc mặc đầm đen nên mang giày màu gì cho hợp thì trước hết bạn cần phải tìm hiểu một chút thông tin về các loại đầm đen và có sự phân loại chính xác.

Trang phục màu đen là loại trang phục được nhiều người lựa chọn hiện nay. Bởi nó vừa đơn giản lại cực sang chảnh, bí ẩn và lâu lỗi mốt. Khi đi làm, không biết chọn đồ gì có thể chọn đồ đen. Trong những dịp đặc biệt, dự tiệc, đầm đen cũng là một sự lựa chọn không tồi. Bên cạnh đó khi mặc đầm đen, việc chọn phụ kiện để phù hợp cũng cực kỳ đơn giản. Bạn có thể chọn bất cứ màu sắc nào cho đôi giày của mình cũng vẫn giúp bạn tỏa sáng. Cùng xem những cách phối hoàn hảo cho câu hỏi mặc đầm đen mang giày màu gì ngay sau đây.

Thực tế không phải đầm đen thì sẽ là loại đồ chỉ có 1 màu đen duy nhất mà sẽ được thiết kế, tạo điểm nhấn với sự pha trộn các phụ kiện ví dụ như thêm nơ khác màu, đáp tay ren, phối màu vải tương phản, áo khác màu cùng với chân váy đen. Hoặc nền vải đen có hoa, vải đen có kẻ… Vậy nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm không lo sẽ già khi mặc đầm đen.

Có thể nói đầm đen là trang phục mà bất cứ ai từ học sinh, sinh viên cho đến người đi làm, ngôi sao nổi tiếng thế giới đều có thể lựa chọn để mặc. Khi diện đồ đen, bạn có thể che đi các khuyết điểm trên cơ thể một cách tốt nhất. Ví dụ như eo bánh mì, bắp đùi to, vai to.

Có thể phân chia đầm đen ra 2 loại là đầm đen mặc đi làm và đầm dự tiệc.

Đầm đen mặc đi làm sẽ được thiết kế với sự đơn giản, kín đáo, lịch sự. Nhưng bạn có thể yên tâm vì chúng không kém phần nữ tính, quyến rũ. Mang đến sự nghiêm túc, thoải mái trong công việc.

Đầm đen dự tiếc: Là những bộ cánh được làm cầu kỳ, với vẻ đẹp sang trọng, quyến rũ, thể hiện đẳng cấp của người mặc. Những bộ cánh dạ hội màu đen luôn có một sức hút mạnh mẽ, khiến bạn nổi bật giữa đám đông.

Mặc đầm đen mang giày màu gì cho phù hợp?

Đầm đen phối với giày đen

Sự lựa chọn phù hợp nhất dành cho các cô nàng diện đầm đen đó chính là phối với giày màu đen. Kiểu phối “ton-sur-ton” này là một phong cách luôn được ưu tiên hàng đầu, không sợ lỗi mốt.

Hãy chọn một đôi giày cổ điển màu đen để giúp bộ trang phục cùng phụ kiện có một sự liên kết chặt chẽ với nhau. Đặc biệt là đối với những trang phục được thiết kế cầu kỳ hơn một chút thì một đôi giày đen phù đơn giản sẽ giúp tôn lên vẻ đẹp bộ đầm của bạn.

Mặc đầm đen, đi giày đen là phù hợp nhất dành cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Chọn giày cùng tông với màu phụ kiện

Bên cạnh giày thì một chiếc túi xinh xắn hoặc một chiếc đồng hồ nhỏ nhắn, đôi hoa tai, vòng đeo tay cũng là điểm nhấn khiến nàng nổi bật hơn đó. Nếu như đã chán phối đầm đen với giày đen thì gợi ý dành cho bạn đó là hãy chọn đôi giày cùng màu với phụ kiện khác để mang đến sự đồng nhất cho cơ thể.

Lưu ý, chỉ nên chọn tối đa 3 màu để mix với nhau nếu bạn không muốn bị gọi là “tắc kè” hay khiến mình trở nên quê mùa.

Chọn giày cùng với màu phụ kiện - Ảnh minh họa: Internet

Mix đầm đen với giày màu nude

Màu nude chính là một màu sắc cực kỳ dễ tính. Bạn có thể dễ dàng kết hợp chúng cùng với bất cứ một chiếc đầm màu gì. Khi đi giày màu nude, da của bạn sẽ được tôn lên và đồng thời tạo cảm giác cho đôi chân dài hơn rất nhiều. Dù là đi làm hay đi tiệc thì bạn cũng có thể áp dụng kiểu mix đồ này. Đây cũng là một sự lựa chọn của nhiều nhà thiết kế thời trang.

Chọn giày màu nude để đi cùng đầm đen là sự lựa chọn không tồi - Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp đầm đen với giày trắng

Đen trắng là hai màu sắc tương phản và cũng chưa bao giờ lỗi mốt. Dù bạn ở lứa tuổi nào, chọn đồ để đi làm hay đi chơi thì đen trắng cũng sẽ mang đến hiệu ứng ưng ý cho người mặc. Mặc đầm đen, bạn có thể phối với giày cao gót hoặc giày bệt, sneaker thật năng động và cá tính. Nếu như vào một ngày, khi mở mắt ra, bạn cảm thấy mệt mỏi khi không biết mix đồ như thế nào để đi làm thì hãy chọn đầm đen và giày trắng cho mình nhé.

Chọn giày đỏ cho đầm đen

Màu đen và đỏ là hai màu khá phù hợp với nhau. Đây là một sự kết hợp sẽ mang đến cho bạn một sự quyến rũ, đầy bí ẩn và vô cùng sexy. Chắc chắn bạn sẽ trở nên vô cùng nổi bật giữa đám đông đó nhé. Tuy nhiên, một lưu ý, chỉ nên chọn cách phối này khi đi dự tiệc nếu như bạn không phải là một cô gái quá nổi bật trong văn phòng của mình.

Giày đỏ và đầm đen mang đến sự quyến rũ, bí ẩn - Ảnh minh họa: Internet

Giày ánh kim cho một bữa tiệc sang trọng

Những đôi giày ánh kim sinh ra đã là để dành cho tiệc tùng. Và nếu bạn đang chuẩn bị dự một buổi lễ quan trọng, một sự kiện, party thì sự lựa chọn phù hợp nhất để phối cùng với đầm đen mà bạn không thể bỏ qua đó chính là giày ánh kim. Với màu đen huyền bí của chiếc đầm sẽ giúp tôn nên vẻ đẹp của đôi giày mà bạn mang. Giúp bạn trẻ nên cuốn hút hơn rất nhiều đó.

Giày ánh kim sẽ giúp bạn nổi bật hơn trong buổi tiệc - Ảnh minh họa: Internet

Đó là những gợi ý để bạn có thể lựa chọn khi đang phân vân mặc đầm đen mang giày màu gì. Hãy lựa chọn thật chính xác để giúp mình trở thành một cô gái thời trang và quyến rũ.