Loại dược liệu này xứng danh 'hoa hậu' làng thảo mộc không chỉ dành cho các vấn đề về da mà còn là giải pháp hữu hiệu cho những căng thẳng mà bạn gặp phải

Dầu cây trà có thể được sử dụng để điều trị các tình trạng và triệu chứng ảnh hưởng đến da, móng và tóc. Nó cũng có thể được sử dụng như một chất khử mùi, chống côn trùng hoặc nước súc miệng. Khi được sử dụng tại chỗ, dầu cây trà có thể điều trị một số tình trạng da nhất định hoặc cải thiện vẻ ngoài tổng thể của làn da của bạn.

Dầu cây trà có hiệu quả trong việc thúc đẩy làn da khỏe mạnh bằng cách làm dịu và chữa lành một loạt các vấn đề về da. Sử dụng dầu cây trà với một số biện pháp phòng ngừa:

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Dầu cây trà có thể giúp làm dịu da khô bằng cách giảm ngứa và kích ứng. Ngoài ra, nó đã được cho hiệu quả hơn các loại kem kẽm oxit và clobetasone butyrate trong điều trị bệnh chàm.

Cách sử dụng: Trộn một vài giọt dầu cây trà vào một lượng nhỏ kem dưỡng ẩm hoặc dầu vận chuyển. Thoa hỗn hợp này lên các khu vực bị ảnh hưởng ngay sau khi tắm xong và ít nhất một lần mỗi ngày.

Da dầu

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Đặc tính khử trùng của dầu cây trà có thể góp phần vào khả năng chống lại da nhờn. Một nghiên cứu nhỏ năm 2016 cho thấy những người tham gia sử dụng kem chống nắng có chứa tinh dầu trà trong 30 ngày cho thấy sự cải thiện về độ bóng dầu.

Cách sử dụng: Trộn một vài giọt dầu cây trà vào toner, kem dưỡng ẩm hoặc kem chống nắng của bạn. Bạn có thể thêm hai giọt dầu cây trà vào đất sét bentonit để làm mặt nạ.

Da ngứa

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Các đặc tính chống viêm của dầu cây trà làm cho nó hữu ích trong việc làm giảm sự khó chịu của da ngứa. Nó làm dịu da và cũng có thể giúp chữa lành các bệnh nhiễm trùng gây ngứa da.

Dầu cây trà cũng có hiệu quả trong việc giảm ngứa mí mắt. Một loại thuốc mỡ có chứa 5% dầu cây trà được xoa thoa lên mí mắt của những người tham gia một nghiên cứu nhỏ. 16 trong số 24 người tham gia đã loại bỏ hoàn toàn cơn ngứa của họ. Tám người còn lại cho thấy một số cải thiện.

Cách sử dụng: Trộn một vài giọt dầu cây trà vào kem dưỡng ẩm hoặc dầu vận chuyển và thoa lên da vài lần mỗi ngày.

Viêm

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Tác dụng chống viêm của dầu cây trà giúp làm dịu và giảm đau và kích ứng da. Nó cũng có thể giúp giảm mẩn đỏ và sưng tấy.

Nghiên cứu ủng hộ rằng dầu cây làm giảm tình trạng da bị viêm do da nhạy cảm với niken. Nghiên cứu này sử dụng dầu cây trà nguyên chất trên da nhưng bạn thường nên pha loãng dầu cây trà với dầu vận chuyển trước khi thoa lên da.

Cách sử dụng: Thêm 1 giọt dầu cây trà vào dầu nền hoặc kem dưỡng ẩm và thoa lên vùng da bị mụn vài lần mỗi ngày.

Nhiễm trùng, vết cắt và chữa lành vết thương

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Các đặc tính kháng khuẩn của dầu cây trà làm cho nó trở thành một chất chữa lành vết thương hiệu quả.

Theo một nghiên cứu năm 2013, tinh dầu trà giúp chữa lành vết thương do vi khuẩn gây ra. Chín trong số 10 người sử dụng tinh dầu trà ngoài phương pháp điều trị thông thường cho thấy thời gian chữa bệnh giảm so với chỉ điều trị thông thường.

Cách sử dụng: Thêm 1 giọt dầu cây trà với kem bôi vết thương và bôi theo chỉ dẫn trong ngày.

Điều trị tóc và da đầu

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Bạn có thể sử dụng tinh dầu trà để trị gàu bằng cách loại bỏ hóa chất và tế bào da chết trên da đầu. Sử dụng dầu cây trà trên tóc của bạn có thể giúp tóc khỏe mạnh và giữ ẩm, thúc đẩy sự phát triển tối ưu.

Cách sử dụng: Thoa hỗn hợp dầu tràm trà và dầu dưỡng lên tóc và da đầu. Cho phép nó lưu lại trên tóc của bạn trong 20 phút. Sau đó, sử dụng dầu gội đầu bằng dầu cây trà có chứa 5 phần trăm dầu cây trà. Xoa bóp hỗn hợp này lên da đầu và tóc trong vài phút trước khi gội sạch. Tiếp theo với dầu dưỡng tóc bằng tinh dầu trà.

Mụn

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Dầu cây trà là một lựa chọn phổ biến để điều trị mụn trứng cá vì đặc tính chống viêm và kháng khuẩn. Nó được cho là có tác dụng làm dịu vết mẩn đỏ, sưng tấy và viêm nhiễm. Nó thậm chí có thể giúp ngăn ngừa và làm giảm sẹo mụn, trả lại cho bạn làn da mịn màng, sạch mụn.

Cách sử dụng: Pha loãng 3 giọt dầu cây trà vào một chút dầu cây phỉ. Sử dụng nó như một loại nước hoa hồng trong suốt cả ngày. Bạn cũng có thể sử dụng sửa rửa mặt, kem dưỡng ẩm và điều trị tại chỗ có chứa tinh dầu trà.

Bệnh vẩy nến

Nghiên cứu khoa học hỗ trợ việc sử dụng dầu cây trà cho bệnh vẩy nến còn thiếu. Tuy nhiên, bằng chứng giai thoại cho thấy dầu cây trà có thể hữu ích trong việc điều trị các triệu chứng của bệnh vẩy nến, chẳng hạn như nhiễm trùng và viêm, đồng thời tăng cường khả năng miễn dịch.

Cách sử dụng: Pha loãng 1 đến 2 giọt dầu cây trà vào một lượng nhỏ dầu vận chuyển. Nhẹ nhàng áp dụng nó vào khu vực bị ảnh hưởng nhiều lần mỗi ngày.

Các loại dầu cây tràm trà Ảnh minh họa: Internet

Vì dầu cây trà có chất lượng khác nhau, nên điều quan trọng là bạn phải mua loại dầu 100% tự nhiên, không có chất phụ gia. Hãy mua loại dầu cây tràm trà hữu cơ nếu có thể và luôn mua từ một thương hiệu có uy tín. Tên Latinh của cây tràm trà là Melaleuca alternifolia và quốc gia xuất xứ phải được in trên chai sản phẩm là điều bạn cần chú ý. Tìm loại dầu có nồng độ terpinen từ 10 đến 40%, là thành phần khử trùng chính của dầu cây chè.

Dầu cây trà sẽ bắt đầu giảm các triệu chứng trong vòng vài ngày sau khi sử dụng liên tục. Có thể mất nhiều thời gian hơn để một số tình trạng lành hoàn toàn. Bạn có thể chọn tiếp tục sử dụng tinh dầu trà để ngăn ngừa bệnh tái phát thêm.

Trước tiên, những người quan tâm đến việc sử dụng dầu cây trà nên đi kiểm tra vết dị ứng trên da và sau đó pha loãng dầu cây trà cẩn thận để ngăn ngừa kích ứng thêm. Bạn cũng có thể mua các sản phẩm đã được pha trộn với dầu cây trà. Điều này đảm bảo bạn đang có được sự nhất quán phù hợp.

Đi khám bác sĩ nếu các triệu chứng của bạn không thuyên giảm, trở nên tồi tệ hơn hoặc nghiêm trọng hơn.

Theo Healthline