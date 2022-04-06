Top 15+ kiểu tóc con sâu hot trend được ưa chuộng nhất

Đây là kiểu tóc mang hơi hướng của hiện đại, được tích hợp nhiều từ các mẫu tóc như Layer và Mohican,… Tuy nhiên vẫn có độ cứng cáp, bồng bềnh và thể hiện cá tính có phần mạnh mẽ. Đây là lựa chọn rất phù hợp với những người muốn dẫn đầu xu hướng.

Tên gọi khác của tóc con sâu đó là tóc Texture. Kiểu tóc đẹp này được cắt tỉa gọn gàng, hai bên mai cạo trắng, phần đỉnh đầu được uốn và hun nóng ở nhiệt độ cao bằng giấy bạc.

Người dùng có thể liên tục thay đổi kiểu. Đây là kiểu tóc được “tín nhiệm” là kiểu tóc phù hợp nhất với giới trẻ, khó có kiểu tóc nào khác vượt qua được.

Ngoài kiểu tóc con sâu truyền thống, có nhiều dị bản được ưa chuộng hơn rất nhiều. Với mỗi kiểu sẽ mang đến một trải nghiệm, một phong cách ăn mặc và màu tóc đi kèm khác nhau.

1. Tóc con sâu uốn

Vẫn giữ nguyên form dáng của kiểu tóc cũ, nhưng tóc uốn con sâu có phần mái ngắn hơn, để cụp xuống. Phần tóc trên đỉnh đầu trông mềm mại hơn, không cong cứng cáp.

Phần tóc ở hai bên mai được tỉa dài từ trên xuống, sau đó cạo trắng ôm vòng ra sau gáy. Phần tai trông gọn gàng và chỉn chu. Đây là lựa chọn thích hợp với nhiều môi trường làm việc hoặc đi học, đi chơi.

Vẫn giữ nguyên form dáng của kiểu tóc cũ, nhưng tóc uốn con sâu có phần mái ngắn hơn, để cụp xuống

2. Tóc con sâu Layer

Kết hợp kiểu tóc Layer và tóc con sâu tạo nên phong cách táo bạo cùng thành quả đẹp hơn cả mong đợi.

Hai bên mai được tỉa dài thõng xuống theo chiều xuôi của cằm. Với phần tóc hai bên sẽ được cắt không quá sát, gáy và phần tóc trên đỉnh đầu trông dài và dày hơn. Tỉa sole thành nhiều tầng đan xen lẫn nhau, tăng độ phồng cho tóc. Phần tóc mái bấm sâu, ngọn tóc tỉa thưa và cắt bằng tạo độ che phủ tốt.

3. Tóc con sâu xoăn Layer

Thêm 1 dị bản của tóc con sâu layer phải kể đến đó là tóc con sâu xoăn layer. Với các lọn tóc được làm xoăn tít từ mái xuôi xuống gáy, tóc trông dài hơn, dày hơn.

Ở phần tóc mái, sẽ được tỉa theo các nếp xoăn tự nhiên nhô ra ngoài. Hai bên mai để ngắn và phần tóc hai bên không cạo trắng. Đây là kiểu tóc phù hợp với những ai sở hữu dáng vẻ lạnh lùng.

4. Tóc con sâu Mohican

Tóc con sâu Mohican là phiên bản có sự kết hợp hoàn hảo giữa hai kiểu tạo nên cơn sốt tóc đẹp trong thời gian trở lại đây. Sự nam tính, mạnh mẽ được nhân lên gấp đôi.

Toàn bộ tóc sẽ được vuốt và tạo kiểu dựng lên, hai bên mai cạo trắng và mái để dài. Tóc thừa dưới mái sẽ được bấm sâu vào trong tạo chiều sâu nhất định khi nhìn vào. Tóc gáy cạo đứng gần trắng như hai bên mai.

Tóc con sâu Mohican là phiên bản có sự kết hợp hoàn hảo giữa hai kiểu tạo nên cơn sốt tóc đẹp trong thời gian trở lại đây

5. Tóc con sâu Undercut

Hãy thử chuyển qua tóc con sâu Undercut bếu đã quá nhàm chán với kiểu dập khuôn mái bằng, mái cụp. Đây là kiểu tóc để xù nhẹ trên đỉnh đầu, uốn mềm mại và vuốt dựng phần mái lên. Hai bên tóc vẫn giữ nguyên kiểu cạo trắng, gáy cắt tỉa gọn gàng.

6. Tóc con sâu 2 mái

Trong thời gian gần đây, kiểu tóc con sâu 2 mái đang rất thịnh hành. Thoạt nhìn, đây có vẻ không giống tóc con sâu. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ bạn sẽ thấy các lọn tóc vẫn giữ nguyên kiểu xoăn xù nhẹ bằng giấy bạc mà tóc con sâu vẫn thường hay làm.

Tóc con sâu 2 mái thay vì cạo trắng hay tỉa gọn thì sẽ để dài tổng thể, chĩa ngôi ở giữa trông sẽ giống trai Hàn Quốc hơn. So với kiểu cũ, tóc đánh bồng bềnh hơn nhiều và tôn lên các góc mặt nam tính.

Tóc con sâu 2 mái thay vì cạo trắng hay tỉa gọn thì sẽ để dài tổng thể, chĩa ngôi ở giữa trông sẽ giống trai Hàn Quốc hơn

7. Tóc con sâu Texture

Khi để kiểu tóc con sâu Texture này, thoạt nhìn có thể thấy ánh lên sự trẻ trung năng động. Được biết đến là mẫu tóc con sâu đi đầu và phổ thông nhất trong giới trẻ.

Bạn có thể thấy được phần tóc mái được cắt ngắn và vuốt nhô ra gần như là ngang ngăn bằng với gốc. Ở phần tóc trên đỉnh đầu vẫn giữ nguyên theo phong cách truyền thống, tóc hai bên được tỉa gọn gàng lui về sau, cạo không quá sát. Đây là kiểu tóc thích hợp với lứa tuổi năng động như học sinh, sinh viên.

8. Tóc con sâu dài

Tóc con sâu dài rất thích hợp để áp dụng trên kiểu mặt dài và nhọn. Với phần tóc mái để dài đến trên lông mày hoặc phủ qua. Ngọn tóc xù nhẹ mang lại vẻ nam tính, lãng tử. Cùng đó là phần mai tóc để dài tự nhiên vào không cạo trắng hai bên trông khá bồng bềnh.

Tóc con sâu dài rất thích hợp để áp dụng trên kiểu mặt dài và nhọn

9. Tóc con sâu duỗi

Hiện nay, tóc con sâu duỗi đang trở thành một trào lưu mới được các bạn nam rất ưa chuộng. Thay vì vuốt dựng hay tỉa mái, tóc con sâu duỗi để thẳng xuống từ đỉnh đầu tới phần mái, cùng đó là các nếp uốn xoăn bằng giấy bạc trông nhẹ nhàng hơn, tạo vẻ thanh thoát, nam tính.

Phần mai tỉa ngắn và để dài tự nhiên. Phần tóc gáy cạo rất đẹp, không quá trắng mà gọt cao dần từ dưới lên.

10. Tóc con sâu xoăn

Kiểu tóc con sâu xoăn là lựa chọn phù hợp với những bạn trẻ sở hữu nét mặt hiền hậu, thích phong cách nhẹ nhàng quyến rũ. Đây là kiểu tóc phù hợp với những bạn đang cần nhưng không làm mất đi vẻ nam tính vốn có.

Tóc được làm xoăn lên từ mái tới phần sau, tạo độ bồng bềnh, cuốn hút. Với kiểu tóc này, những khuyết điểm như trán hình chữ M, trán dô sẽ được phần mái xoăn rủ xuống che bớt đi.

11. Tóc con sâu ngắn

Tóc con sâu ngắn là lựa chọn thích hợp với những bạn có gương mặt tròn và phong cách ăn mặc hip hop.

Đây là kiểu tóc mang đến sự năng động, tự tin. Phần bên mai cạo trắng xuôi về sau gáy, bấm một đường cân đối cho tỉ lệ khuôn mặt. Phần mái tỉa ngắn quá nửa trán, cắt bằng tạo sự nam tính, mạnh mẽ. Tóc uốn bồng bềnh mềm mại, trông hơi chéo sang một bên.

Tóc con sâu ngắn là lựa chọn thích hợp với những bạn có gương mặt tròn và phong cách ăn mặc hip hop

12. Tóc con sâu mặt tròn

Để kiểu tóc con sâu mặt tròn là rất hợp lý với khuôn mặt tròn. Bởi đây là kiểu mặt thường có độ láng mịn và tỉ lệ gương mặt khá cân đối.

Theo đó, đây là kiểu tóc có khả năng điều tiết tỷ lệ gương mặt trở nên hoàn hảo hơn. Mang đến nét mặt thanh thoát bảnh bao. Khi Kết hợp với phong cách ăn mặc như áo bò, quần âu sẽ tôn lên dáng vẻ phong trần, mạnh mẽ.

Tóc con sâu mặt tròn

13. Tóc con sâu Nam

Tóc con sâu nam là biểu tượng “tôn sùng” phong cách mạnh mẽ, trẻ trung, năng động, cuốn hút ở nam giới. Thực tế cho thấy, đây là kiểu tóc thịnh hành mà bình quân cứ 10 bạn nam là đã có tới 6 bạn sở hữu.

14. Tóc nam uốn con sâu

Kiểu tóc con sâu nam tính thời thượng là vũ khí hỗ trợ tốt trong công cuộc thay đổi vẻ bề ngoài của bạn.

Kiểu tóc này không chỉ tại Việt Nam mà được các ngôi sao lớn nước ngoài áp dụng và gây được ấn tượng mạnh mẽ.

15. Tóc nam xoăn con sâu

Tóc nam xoăn con sâu đem lại vẻ bề ngoài quyến rũ, phong cách lãng tử, phong trần, cuốn hút. Đây là kiểu tóc điều tiết tốt các góc mặt sắc cạnh, mai tỉa gọn gàng từ dưới lên, không để quá trắng.

Nhìn tổng thể việc áp dụng kiểu tóc này trông rất gọn gàng, thoải mái. Tóc trên đỉnh đầu tạo nếp xoăn uốn ra đằng trước, có độ bồng bềnh đẹp mắt. Phần gáy tỉa mượt mà tạo thành đường cong hình chữ S. Phần mái để dài xoăn cụp xuống che đi phần trán.

16. Tóc con sâu Texture

Khi để kiểu tóc con sâu Texture này, thoạt nhìn có thể thấy ánh lên sự trẻ trung năng động. Được biết đến là mẫu tóc con sâu đi đầu và phổ thông nhất trong giới trẻ.

Bạn có thể thấy được phần tóc mái được cắt ngắn và vuốt nhô ra gần như là ngang ngăn bằng với gốc. Ở phần tóc trên đỉnh đầu vẫn giữ nguyên theo phong cách truyền thống, tóc hai bên được tỉa gọn gàng lui về sau, cạo không quá sát. Đây là kiểu tóc thích hợp với lứa tuổi năng động như học sinh, sinh viên.

17. Tóc con sâu đầu nấm

Xu hướng tóc con sâu đầu nấm được đón nhận rất nồng hậu. Đây là kiểu tóc giúp tôn lên phong cách mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên và sẽ giúp phô ra các góc mặt rõ nét, tạo sự phong trần, bảnh bao. Thêm vào đó, phần mái uốn cụp xuống trên lông mày, che phủ tốt cho vầng trán cao.

Phần mai để dài tự nhiên không cạo trắng. Phần tóc sau khá dày ôm sát gáy, được tỉa gọn gàng từ dưới lên.

Xu hướng tóc con sâu đầu nấm được đón nhận rất nồng hậu

18. Tóc con sâu Nam

Tóc con sâu nam là biểu tượng “tôn sùng” phong cách mạnh mẽ, trẻ trung, năng động, cuốn hút ở nam giới. Thực tế cho thấy, đây là kiểu tóc thịnh hành mà bình quân cứ 10 bạn nam là đã có tới 6 bạn sở hữu.

19. Tóc nam uốn con sâu

Kiểu tóc con sâu nam tính thời thượng là vũ khí hỗ trợ tốt trong công cuộc thay đổi vẻ bề ngoài của bạn.

Kiểu tóc này không chỉ tại Việt Nam mà được các ngôi sao lớn nước ngoài áp dụng và gây được ấn tượng mạnh mẽ.

20. Tóc nam xoăn con sâu

Tóc nam xoăn con sâu đem lại vẻ bề ngoài quyến rũ, phong cách lãng tử, phong trần, cuốn hút. Đây là kiểu tóc điều tiết tốt các góc mặt sắc cạnh, mai tỉa gọn gàng từ dưới lên, không để quá trắng.

Nhìn tổng thể việc áp dụng kiểu tóc này trông rất gọn gàng, thoải mái. Tóc trên đỉnh đầu tạo nếp xoăn uốn ra đằng trước, có độ bồng bềnh đẹp mắt. Phần gáy tỉa mượt mà tạo thành đường cong hình chữ S. Phần mái để dài xoăn cụp xuống che đi phần trán.

21. Tóc con sâu Phong BVB

Cái tên tóc con sâu Phong BVB bắt nguồn từ cái tên khá nổi tiếng trong giới Barber tại Việt Nam. Phong BVB thường xuất hiện với những kiểu tóc cực ngầu do chính tay anh tạo ra. Kiểu tóc con sâu Phong BVB đã làm nên tên tuổi và thương hiệu của anh.

22. Tóc con sâu Sơn Tùng

Tóc con sâu Sơn Tùng là từ khóa được tìm kiếm tăng đột biến sau sự kiện ra mắt MV “Hãy trao cho anh”. Kiểu tóc con sâu này được biết đến là dị bản mái để dài qua mắt, hai bên mai không cạo trắng và màu tóc nâu hạt dẻ là điểm nhấn.

Kiểu tóc con sâu này được biết đến là dị bản mái để dài qua mắt, hai bên mai không cạo trắng và màu tóc nâu hạt dẻ là điểm nhấn

23. Tóc con sâu Nữ

Tóc con sâu cũng là lựa chọn được hội chị em có cá tính mạnh mẽ, thích phong cách độc đáo, mới mẻ và táo bạo yêu thích.

24. Tóc uốn con sâu nữ

Tóc con sâu nữ có đặc phù phần mai tóc dài cắt ngắn gọn. Hai bên mai không cạo trắng để giữ đôi chút nét nữ tính. Phàn tóc mái và tóc trên đỉnh đầu vẫn để dài vuốt chéo sang một bên. Để tạo thêm điểm nhấn, có thể kết hợp uốn, xoăn xù, tattoo.

Hỏi/Đáp tóc con sâu

+ Mua dầu gội gì cho tóc con sâu?

Điểm trừ của tóc con sâu đó là dễ có gàu và khó gội sạch. Tránh dùng các loại dầu gội, dầu xả vì chúng sẽ làm mất nếp tóc trước đó. Nên dùng các loại dầu gội loại bỏ gàu và tốt cho da đầu như Clear Men, Romano. Cần lưu ý để khoảng vài tuần dùng một lần, khi đó tóc đã vào nếp chắc nên sẽ không cần lo lắng quá nhiều.

+ Cách gội đầu tóc con sâu?

Tránh dùng nước quá nóng khi gội đầu vì sẽ làm duỗi tóc, mất nếp. Chỉ cần xoa đều và nhẹ trên từng lọn tóc. Các ngón tay xoa sâu vào chân tóc để sạch gàu. Xả lại bằng nước ấm để làm sạch tóc.

Tránh dùng khăn tắm vò quá mạnh sẽ làm gãy tóc và hư tổn. Nên sấy ở nhiệt độ ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè.

+ Cách giữ nếp tóc uốn con sâu?

Ít ai biết cách giữ nếp cho tóc con sâu. Đây là một công đoạn cần tuân thủ nghiêm ngặt. Sau khi mới làm tóc con sâu không nên gội đầu luôn. Lý do bởi chất giúp tóc vào nếp chưa thấm hẳn vào trong tóc, nên khi gội đầu sẽ tẩy hết chúng đi gây mất nếp.

Tránh dùng khăn lau tóc vì sẽ làm khô, xơ tóc. Nên dùng khăn khô thấm từ từ và nhẹ nhàng.

Chọn dùng sản phẩm như sáp vuốt tóc, gôm xịt loại chất lượng tốt hoặc giá thành trung bình. Vừa bảo vệ nếp tóc trong thời gian dài, giúp chúng trở nên gọn gàng hơn.

+ Cách chăm sóc tóc uốn con sâu?

Chăm sóc cho tóc con sâu là một công đoạn rất đơn giản, không mất nhiều thời gian. Nếu để ý hoặc đã trải nghiệm trước đó, bạn sẽ biết được rằng kiểu tóc này rất dễ mất nếp hoặc hư tổn sâu nếu không biết cách chăm sóc chuẩn. Chăm sóc tóc xoăn con sâu chỉ việc tuân thủ những điều vừa điểm trên phần nội dung trước đó. Kèm theo đó là dùng dầu gội có tinh chất tự nhiên tốt cho tóc là bạn sẽ có một bộ tóc con sâu chắc khỏe, giữ nếp lâu.

+ Kiểu tóc con sâu bao nhiêu tiền?

Chắc chắn đây là câu hỏi nhiều người đắn đo trước khi quyết định thay đổi một kiểu tóc mới cho bản thân.

Nhìn chung, không chỉ ở tóc con sâu mà còn nhiều kiểu tóc khác. Mệnh giá uốn tóc con sâu trên thị trường giao động từ 100.000đ/lần đến 700.000đ/lần hoặc hơn thế.

Đối với giá thành thấp, thường sẽ là kiểu tóc con sâu dùng loại thuốc uốn kém chất lượng, có thể gây các vấn để xấu ảnh hưởng tới tóc như hư tổn nặng. Còn 400.000đ – 700.000đ/ lần, sẽ dùng thuốc tốt hơn, có nhiều công dụng tốt cho tóc. Làm tóc ở Salon tóc lớn, giá thành sẽ có phần đắt hơn, thêm từ 300.000đ vì sẽ còn tính thêm tiền thợ.

Với những chia sẻ về kiểu tóc con sâu đang rất hot, đem tới sự trẻ trung, năng động, bảnh bao, lãng tử áp dụng cho cả nam và nữ này. Hy vọng sẽ giúp bạn có được trải nghiệm riêng biệt và lựa chọn được kiểu tóc con sâu phù hợp.