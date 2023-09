Tóc mullet layer nữ: Sự lựa chọn của những cô nàng cá tính

II. Top 10 kiểu tóc Tóc mullet layer nữ phù hợp với mọi khuôn mặt

Nhắc đến Tóc mullet layer nữ là người ta nghĩ ngay đến Mái tóc ngắn cùng những đường cắt có phần “mạnh mẽ” khiến các cô nàng có phần chần chừ do dự khi cắt kiểu tóc này. Nhưng thực chất không phải vậy bạn hoàn toàn có thể lựa chọn được độ dài, ngắn mong muốn. Khi kết hợp cùng với kỹ thuật cắt layer sẽ mang đến cho bạn một ngoại hình ấn tượng. Mà không hề làm mất đi sự “độc đáo” vốn có ở kiểu tóc này. Bạn cũng có thể kết hợp then một số kiểu uốn cúp hoặc làm phồng chân tóc để mái tóc có độ phồng theo đúng dáng tóc mullet

2.1. Tóc mullet layer nữ ngắn

Tóc mullet layer nữ ngắn là kiểu tóc mullet nữ phổ biến cho những cô nàng có tính cách mạnh mẽ. Phần tóc mái được tỉa ngắn vừa phải xõa xuống 2 bên mặt, còn phần đuôi tóc tỉa ngắn tạo sự năng động và thoải mái. Ưu điểm của tóc mullet layer nữ ngắn: Là kiểu tóc hot trên thị trường, đơn giản, dễ chăm sóc.

Kiểu tóc mullet nữ ngắn cũng phổ biến với các bạn là nữ sinh, bởi sự tiện lợi khi chăm sóc. Đặc biệt kiểu tóc này còn có thể thích ứng với nhiều kiểu uốn khác nhau. Với phần tóc mái bằng, bạn sẽ là cô nữ sinh ngoan ngoãn. Những chỉ cần uốn phồng phần tóc mái, bạn ngay lập tức biến thành một cô nàng cá tính, và mạnh mẽ.

Để nâng cao độ “chất” cho kiểu tóc này, bạn nên đánh phồng phần đuôi tóc bằng cách sấy nhẹ. Việc kết hợp với những gam màu sáng sẽ giúp bạn trông cá tính và năng động hơn.

2.2. Tóc mullet layer nữ xoăn

Tóc mullet layer nữ xoăn là sự lựa chọn không thể tuyệt vời hơn dành cho những cô nàng sành điệu và thời thượng. Tóc nửa trước ôm sát mặt như kiểu mullet truyền thống, phần sau được tỉa layer và uốn xoăn bồng bềnh tựa như tóc bob. Ưu điểm của kiểu tóc mullet layer nữ xoăn: Tạo sự cá tính, Có sự đan xen giữa nhiều kiểu tóc nổi bật.

Kiểu tóc xoăn mullet rất phù hợp với những cô nàng có lượng tóc ít. Những lọn tóc hơi rối một chút giúp mái tóc trông bồng bềnh hơn mà không bị đơ và cứng nhắc, mang đến cho người nhìn một phong cách tươi mới, khí chất riêng của phái đẹp, làm cho các đường nét trên khuôn mặt trở nên tinh tế hơn.

Kiểu tóc mullet layer nữ xoăn có thể biến tấu đa dạng tùy theo độ xoăn và màu sắc của tóc. Bạn có thể chọn màu nhuộm thanh lịch như nâu nhạt… hoặc gam màu nổi bật như xanh khói cho mái tóc thêm thu hút.

2.3. Tóc mullet layer nữ mái ngố

Tóc mái ngố đang trở nên thịnh hành những năm gần đây và sự kết hợp của mullet layer với mái ngố lại càng được các bạn nữ yêu thích. Đối với kiểu tóc này, phần tóc phía trước sẽ gồm phần mái ngố ở giữa, phần tóc 2 bên thì ôm gọn vào gương mặt khiến mặt bạn trông nhỏ và trẻ trung hơn.

Ưu điểm của tóc mullet layer mái ngố: Phù hợp cho những bạn mặt dài, vuông…Giúp các nàng trở nên trẻ trung và năng động. Đây sẽ là một lựa chọn cực tốt giúp các nàng “hack tuổi”.

Kiểu tóc layer nữ kết hợp mullet này mang đến cho các nàng vẻ đẹp vừa cá tính, đặc biệt lại pha chút dịu dàng, nữ tính. Các bạn có thể biến tấu nhỏ với phần đuôi uốn cụp nhẹ hoặc xoăn sẽ giúp mái tóc thêm bồng bềnh, cuốn hút.

2.4. Tóc mullet layer nữ ngang vai

Một cô gái với mái tóc đen thẳng, khuôn mặt cũng rất nhỏ nhắn thì đây là kiểu tóc dành cho bạn. Tóc mullet layer nữ ngang vai có độ dài vừa phải, không kén dáng khuôn mặt, quan trọng nhất là lọn tóc xoăn nhẹ, những lọn tóc xoăn bồng bềnh rất tự nhiên, tạo cho người nhìn sự thướt tha, tạo cảm giác dễ nhìn mà không cần phải xử lý quá nhiều.

Ưu điểm của tóc mullet layer ngang vai: Kiểu tóc hack mọi độ tuổi, Đơn giản, phù hợp với mọi đối tượng

Mái tóc sẽ trông duyên dáng hơn với lọn tóc xoăn mềm mại, tự nhiên. Những bạn nữ có khuôn mặt tròn nên để tóc mái kiểu Pháp để gương mặt trông thon gọn hơn.

2.5. Tóc mullet layer nữ mặt tròn

Với kiểu tóc mullet layer dành cho nữ mặt tròn thì từng lớp tóc sẽ được cắt tỉa khéo léo ôm lấy khuôn mặt bạn, tạo nên hiệu ứng khuôn mặt trông như thon gọn và thanh tú hơn. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp cùng các kiểu mái bay ôm sát mặt hoặc tóc mái lưa thưa và uốn phồng đuôi tóc để tạo thêm độ tự nhiên và trẻ trung.

Ưu điểm tóc mullet layer nữ mặt tròn: Giúp khuôn mặt trở nên thon gọn, cân đối hơn. Mang đến phong cách cá tính, phóng khoáng

Những cô nàng mặt tròn để kiểu tóc này thường để tóc mái thưa. Phần tóc phía sau có thể được uốn hoặc duỗi tùy theo sở thích của bạn.

2.6. Tóc mullet layer nữ mặt dài

Bạn có thể chọn cắt tóc layer nữ kiểu mullet kể cả khi sở hữu gương mặt dài. Nhiều bạn cho rằng, kiểu tóc này không thích hợp với những chị em có gương mặt dài. Thực tế thì không hẳn vậy, với gương mặt dài thì bạn nên để phần tóc hai bên không quá ngắn, tốt nhất là dài đến vai. Phía sau để tóc dài hơn phía tóc trước khoảng 10cm – 15cm.

Ưu điểm tóc mullet layer nữ mặt dài: Kiểu tóc làm cho vẻ ngoài của bạn vừa cá tính lại pha chút dịu dàng vô cùng thu hút. Che được những khuyết điểm trên khuôn mặt một cách tự nhiên

Nếu được, các nàng nên kết hợp với uốn nhẹ phía sau và duỗi cúp hai bên để tóc ôm vào gương mặt. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn nhuộm màu tông sáng để mái tóc mullet layer trở nên cá tính và sành điệu hơn.

2.7. Tóc mullet layer nữ mặt vuông

Với những có khuôn mặt vuông, và bạn muốn cắt Tóc mullet layer thì bạn có thể cân nhắc đến kiểu tóc ngắn ngang vai. Đây được xem là kiểu tóc lý tưởng nhất để những cô nàng sở hữu gương mặt góc cạnh lựa chọn. Tất nhiên, khi cắt cũng sẽ tạo thành những lớp với độ cao thấp có trật tự. Khi đó, tóc sẽ ôm lấy gương mặt một cách tự nhiên nhất.

Ưu điểm tóc mullet layer nữ mặt vuông: Che đi khuyết điểm góc cạnh, giúp gương mặt trông hài hòa hơn. Mang đến vẻ đẹp nhẹ nhàng, nữ tính

Bạn cũng có thể chọn để mái bay hoặc mái thưa để gương mặt trông trẻ trung, dễ thương. Nếu nhuộm tóc với những màu tươi sáng như nâu nhạt, nâu socola,.. thì mái tóc sẽ trông nổi bật thêm hẳn.

2.8. Tóc mullet layer nữ trái xoan

Sở hữu những đường nét cân đối, dáng mặt trái xoan sẽ phù hợp với mọi kiểu tóc. Kiểu tóc Mullet Layer nữ mái dài hoặc mái rẽ ngôi giữa sẽ giúp bạn sở hữu ngay ngoại hình dịu dàng, nữ tính nhưng không kém phần quyến rũ.

Ưu điểm tóc mullet layer nữ mặt trái xoan: Không mất quá nhiều thời gian để chăm sóc tóc. Kết hợp với nhiều kiểu mái, mang đến cho bạn nét cá tính độc đáo.

Tóc được tỉa gọn gàng và phần đuôi có thể làm xoăn, uốn,…để tăng thêm vẻ dịu dàng, nữ tính cho vẻ ngoài. Những nàng muốn đáng yêu hơn có thể nhuộm tóc với những màu tươi sáng như nâu tây, xám khói,…

2.9. Tóc mullet layer nữ uốn sóng nước

Tóc uốn gợn sóng nước là kiểu tóc rất được người nổi tiếng yêu thích. Vì nó có khả năng mang lại cho bạn vẻ đẹp nữ tính, sự quyến rũ, kiêu sa hớp hồn người đối diện. Các lọn tóc bồng bềnh, mềm mại giúp ôm trọn gương mặt và làm nổi bật lên những đường nét thanh tú. Kiểu tóc này giúp khắc phục hiệu quả nhược điểm như mặt tròn to, vai thô…

Ưu điểm mullet layer nữ uốn sóng nước: Giúp mái tóc mỏng, thưa trông dày dặn hơn, Che khuyết điểm trên gương mặt một cách khéo léo

Để trông thật phong cách và cá tính, bạn có thể nhuộm thêm những gam màu lạnh như xanh khói,… Phần mái có thể được cắt tỉa làm mái thưa hoặc mái bay theo sở thích của mỗi bạn.

2.10. Tóc mullet layer nữ uốn chữ C

Bạn là một cô nàng mang phong cách cá tính, mong muốn mái tóc của mình nổi bật trước đám đông thì kiểu Tóc mullet layer nữ uốn chữ C là sự lựa chọn cho bạn. Kiểu tóc này mang đến cho cac bạn nữ một diện mạo trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật, tóc được tỉa layer kết hợp với uốn chữ C tạo hiệu ứng mặt dài hơn bình thường.

Ưu điểm tóc mullet layer nữ uốn chữ C: Tạo hiệu ứng cho mái tóc trông bồng bềnh hơn. Mang đến vẻ đẹp cá tính, hiện đại. Phù hợp với mọi khuôn mặt

Phần tóc sau ôm tới trước kết hợp cùng tóc mái cong mềm mại mang đến cho nàng vẻ đẹp sang trọng, quý phái. Bạn có thể kết hợp thêm màu nhuộm để tăng sự cá tính, sang chảnh cho vẻ ngoài.

III. Cách chăm sóc Tóc mullet layer nữ tại nhà

Là mái tóc ưa thích của nhiều bạn nữ, thế nhưng kiểu tóc layer lại khiến các nàng e dè tạo kiểu bởi mẫu tóc này rất khó chăm sóc, nếu không biết cách chăm sóc đúng chuẩn, mái tóc mullet layer sẽ không vào nếp giống như tạo hình ban đầu.

3.1. Tại sao phải chăm sóc mái tóc layer?

Cũng như các kiểu tóc khác, mái tóc mullet layer cũng cần được phái nứ nâng niu chăm sóc bởi nếu không, sẽ có rất nhiều các nhược điểm khiến mái tóc layer của bạn thành thảm họa như: Đuôi tóc thay vì cụp sẽ bị vểnh ra ngoài trông rất mất thẩm mỹ. Đuôi tóc trở nên xơ, chẻ ngọn và khô hơn. Các lọn tóc dần trở lên thiếu sức sống, không còn mượt và sáng bóng như lúc mới làm…

3.2. Một số lưu ý khi gội đầu

Để có thể giữ được nếp tóc thì lời khuyên dành cho bạn là việc gội đầu được thực hiện tối thiểu sau ba ngày. Nếu bạn là người có thói quen gội đầu thường xuyên thì tốt nhất nên thực hiện gội đầu trước ngày uốn tóc để không gây khó chịu.

Với các kiểu mullet Layer ngắn được uốn xoăn, việc lau khô tóc sau khi gội cũng cần lưu ý: không nên chà xát mái tóc vào khăn để tóc nhanh khô. Điều này không những khiến mái tóc có nguy cơ rối mà nó còn khô xơ do không giữ được độ ẩm cần thiết.

3.3. Những lưu ý khi chải tóc tóc mullet Layer uốn

Nếu bạn chải tóc không đúng cách thì mái tóc được tạo kiểu mullet layer kết hợp với uốn xoăn rất dễ bị duỗi ra. Bởi vậy, nên khi sử dụng lược để chải tóc bạn nên sử dụng những dòng lược chải phù hợp. Tốt nhất với những mai tóc được uốn xoăn bạn nên sử dụng những dòng lược có răng thưa bởi chúng sẽ hạn chế việc những lọn tóc xoăn bị giãn ra dẫn đến tình trạng mất nếp tóc.

3.4. Cách chăm sóc tóc mullet layer với máy sấy

Thứ nhất, bạn nên sử dụng ống nhiệt miệng dẹt khi sấy để nhấn phần đuôi tóc cúp vào bên trong

Thứ hai, khi sấy hãy dùng ngón tay hất tóc từ sau gáy ra phía trước mặt và sấy. Sau khi tóc se lại, bạn thực hiện hất tóc từ phía trước ra sau để sấy khô. Các ngón tay thực hiện gỡ rối linh hoạt trong quá trình sấy như vậy sẽ giúp hạn chế tối đa việc hư tổn mái tóc và rụng tóc.

Thứ ba, bạn nên hạn chế sấy ở nền nhiệt quá nóng, thay vào đó bạn có thể sử dụng hơi sấy lạnh và ấm.

Với những mái tóc mullet layer được uốn xoăn, đôi khi bạn sẽ không ưng ý với độ xoăn của nó vì chưa đạt đến độ bồng bềnh nhất định thì bạn có thể sử dụng lô cuốn lớn để cố định đuôi tóc sau khi vừa sấy xong. Sau đó lấy một lượng nhỏ gel cố định lại lọn tóc và bỏ lô ra. Chắc chắn bạn sẽ có ngay kiểu tóc layer đẹp đúng ý.

Trên đây chúng tôi đã cung cấp đến bạn toàn bộ những thông tin về tóc mullet layer nữ. Cũng như một số kiểu tóc mullet layer nữ phù hợp với mọi khuôn mặt. Hy vọng thông qua bài viết này bạn đã có thể tự tin F5 bản thân mình với kiểu tóc mullet layer này.