Tóc layer nữ mặt tròn: Top những kiểu tóc layer cho nữ mặt tròn cực dễ thương!

Tóc layer là một trong những kiểu tóc “quốc dân” đang làm mưa làm gió thời gian gần đây. Đây là kiểu tóc được cắt thành nhiều lớp, các lớp tóc xen kẽ, xếp chồng lên nhau và phần đuôi tóc được tỉa hơi nhọn và bầu. Kiểu tóc này có tính thời thượng cao nên nó luôn thu hút được sự quan tâm của rất nhiều bạn gái.

Đặc biệt, kiểu tóc tỉa layer này không chỉ giúp các cô gái trở nên cá tính, nổi bật mà còn có tác dụng che khuyết điểm khá tốt, đặc biệt với các cô nàng có gương mặt to, tròn. Nhờ các lớp tóc dài ngắn xen kẽ xếp chồng lên nhau, mái tóc sẽ có độ phồng nhất định mang đến vẻ đẹp vừa tự nhiên vừa hiện đại, lại giúp gương mặt tròn thêm thanh thoát và sắc nét hơn.

II. Tóc layer nữ có ưu điểm gì?

Tóc layer nữ có đặc điểm là các lọn tóc được tỉa so le nhau, chính vì thế, mẫu tóc này cực kỳ phù hợp với những bạn gái có mái tóc mỏng, thưa. Nó sẽ giúp cho mái tóc của bạn trông dày và bồng bềnh hơn. Bên cạnh đó, tóc layer nữ còn giúp bạn loại bỏ đi những phần tóc bị hư tổn để mái tóc có sức sống hơn.

Tóc layer nữ mang phong cách phóng khoáng, trẻ trung và hiện đại, đồng thời có thể sáng tạo được nhiều kiểu khác nhau để phù hợp với mọi cô gái.

Cắt tóc layer nữ còn giúp cho tỉ lệ khuôn mặt của nhiều chị em được cân đối hơn, che đi những khuyết điểm và góc cạnh trên gương mặt.

Đặc biệt đây là kiểu tóc giúp các chị em “hack” tuổi một cách hoàn hảo nữa nhé!

III. Khuôn mặt tròn nên để kiểu tóc layer nào?

3.1. Kiểu tóc tỉa layer ngắn trẻ trung, thời thượng cho khuôn mặt tròn

Layer ngắn trẻ trung, năng động cho các nàng có khuôn mặt bầu bĩnh

Như đã nói, tóc layer được xem là mái tóc quốc dân, chính vì vậy nên kiểu tóc này không chỉ hợp với những cô nàng mặt nhỏ, tóc tỉa layer cũng được các cô nàng có gương mặt tròn khá là ưa thích. Tuy nhiên, nếu bạn hơi thấp một chút, hãy cố gắng lựa chọn những kiểu tóc tỉa layer ngắn để vừa trẻ trung vừa để lộ ra chiếc cổ dài, tip nhỏ này sẽ giúp bạn trông cao và thanh thoát hơn nhé.

Đối với những bạn có khuôn mặt tròn thì độ dài tóc ưng ý nhất chính là dài ngang cằm. Khi đã có độ dài nhất định, ưu tiên tỉa nhẹ đuôi hoặc tỉa từ gò má trở xuống để tạo độ tự nhiên.

Để ấn tượng và nổi bật hơn thì sau khi cắt xong bạn có thể tạo kiểu bằng cách uốn cụp, uốn sóng lơi hay tóc ngắn layer mái thưa, mái dài uốn ôm mặt cũng rất được khuyến khích vì chúng có khả năng làm thon mặt khá hiệu quả. Muốn tạo thêm hiệu ứng cho khuôn mặt bạn chỉ cần chủ ý tạo độ phồng cho phần chân tóc trên đỉnh đầu.

3.2. Kiểu tóc tỉa layer ngang vai, ngang lưng cho mặt tròn đa phong cách

Mẫu tóc tỉa layer ngang vai

Với những cô gái có khuôn mặt tròn và theo đuổi phong cách trẻ trung, năng động, cuốn hút thì độ dài tóc lý tưởng chính là ngang vai hoặc ngang lưng. Không chỉ sở hữu khả năng biến hóa linh hoạt, lựa chọn này còn có khả năng kết hợp cực tốt với nhiều cách tạo kiểu khác nhau, từ đó nâng cao hiệu quả che khuyết điểm.

Với tóc tỉa layer ngang vai, ngang lưng, bạn có thể kết hợp nhiều kiểu tạo hình khác nhau như duỗi cúp, uốn xoăn nhẹ, xoăn sóng nước, … Tất cả những kiểu tóc này đều giúp khuôn mặt bạn trở nên thon gọn hơn. Để nâng tầm nhan sắc, ăn gian tuổi tác đừng quên nhấn nhá chúng với mái dài sang chảnh hay mái thưa xinh xắn, nhẹ nhàng nhé!

3.3. Kiểu tóc tỉa layer dài cho mặt tròn chuẩn style Hàn Quốc

Kiểu layer chuẩn style hàn cho các chị em!

Đối với kiểu layer dài, chúng tôi không khuyến khích cho các bạn có khuôn mặt tròn. Nhưng nếu mặt bạn khá tròn và bạn vẫn muốn trung thành với mái tóc dài, hãy thử ngay kiểu tóc tỉa layer dài. Trong trường hợp không thích những mái tóc thẳng, bạn có thể thử uốn lọn nhẹ nhàng, uốn xoăn sóng chuẩn style Hàn hay uốn cụp trẻ trung.

Lời khuyên dành cho bạn là không nên bỏ qua mái thưa dịu dàng hay mái dài sang chảnh vì chúng là nhân tố giúp khuôn mặt bạn thon gọn hơn đấy. Khi uốn không nên uốn quá phồng hay làm quá xoăn, việc này có thể sẽ làm cho khuôn mặt của bạn bị mất cân đối.

IV. Top những kiểu tóc layer nữ mặt tròn có mái dẫn đầu xu hướng

4.1. Tóc Layer nữ mặt tròn có mái bằng

Đây là kiểu tóc được các Idol Kpop ưu ái sử dụng. Tóc mái bằng hay còn gọi là mái ngố kết hợp cùng tóc layer được xem là sự kết hợp hoàn hảo giữa các lớp tóc đan xen với kiểu mái bằng che trán, giúp gương mặt bạn trở nên gọn gàng, cân đối và ăn gian tuổi hơn nhé!

Ưu điểm của tóc layer nữ mặt tròn có mái bằng:

Kiểu tóc giúp gương mặt bạn cân đối và tăng nét trẻ trung.

Kiểu tóc khá ăn ảnh, thỏa sức cho các nàng chụp những shot hình ưng ý nhất.

Kiểu tóc dễ dàng phối hợp với nhiều style thời trang, từ đi chơi đến đi làm đều ổn áp hết nhé.

Để gương mặt mình trở nên ấn tượng hơn, bạn có thể kết hợp mái bằng với kiểu layer ôm trọn gương mặt, tóc ngang vai hay tóc dài đề phù hợp hoàn cảnh cũng như sở thích bản thân.

4.2. Tóc Layer nữ mặt tròn có mái thưa

Tóc mái thưa có nguồn gốc từ Hàn Quốc, thực tế đây là biến thể của tóc mái bằng được tỉa mỏng hơn, thưa hơn. Khi kết hợp mái tóc thưa cùng tóc layer, tổ hợp này sẽ cho ra đời một kiểu tóc hoàn hảo, phù hợp với nhiều dạng khuôn mặt, thách thức mọi phong cách thời trang khác nhau.

Tóc layer mái thưa

Ưu điểm của tóc layer nữ mặt tròn có mái thưa:

Kiểu tóc giúp bạn hack tuổi với vẻ ngoài trẻ trung và đáng yêu.

Kiểu tóc che đi một số khuyết điểm như cấu trúc mặt lệch hoặc không đều.

Kiểu tóc không tốn quá nhiều thời gian chăm sóc nhưng vẫn giữ được độ mềm mại nhất định.

Bởi tính chất tóc mỏng, nhẹ, bạn có thể thay đổi tóc mái thưa thành kiểu mái chéo chỉ với một cái vuốt nhẹ tóc sang trái hoặc phải thôi nhé.

4.3. Tóc Layer nữ mặt tròn có mái lệch

Tóc mái dài lệch đem đến vẻ sang chảnh, hiện đại mà nhiều bạn gái thời nay yêu thích. Kiểu tóc phù hợp với mọi khuôn mặt, thể hiện nét cuốn hút sành điệu. Nếu là người luôn bắt kịp xu hướng, chắc hẳn bạn sẽ thấy nhiều nghệ sĩ nữ để kiểu tóc mái này thời gian gần đây.

Tóc layer mái lệch

Ưu điểm của tóc layer nữ mặt tròn có mái lệch:

Kiểu tóc thu hẹp chiều rộng gương mặt của bạn.

Kiểu tóc không kén kiểu dáng gương mặt, đặc biệt là gương mặt đặc trưng Châu Á.

Kiểu tóc giúp bạn có cái nhìn mộc mạc và dịu dàng.

Bạn có thể lựa chọn kiểu mái lệch rẽ ngôi 7/3, mái lệch ngắn hay lệch dài để phong phú cái nhìn bản thân. Không những thế, một vài món phụ kiện như kẹp tóc hay cài tóc cũng sẽ giúp bạn trông xinh xắn hơn đó nha.

4.4. Tóc Bob Layer nữ mặt tròn có mái

Kiểu tóc bob luôn được lòng nhiều chị em bởi sự trẻ trung, năng động. Nếu mái thưa đem lại vẻ đáng yêu ngọt ngào thì tóc bob layer với mái lại đem đến cho bạn vẻ ngoài thời thượng và sang chảnh. Mỗi ngày bạn chỉ cần dùng lược chải mái để vào nếp dễ hơn. Bạn cũng có thể làm mới bằng cách uốn nhẹ hay đánh rối. Hoàn toàn không tốn quá nhiều thời gian để bảo dưỡng hay tạo kiểu, nhưng vẫn đem đến cho bạn một vẻ ngoài rạng rỡ, xinh đẹp.

4.5. Tóc Layer nữ ngang vai, có mái cho mặt tròn

Đây là một kiểu tóc thần thánh được những cô nàng cá tính mạnh mẽ ưa thích bởi nó là một trong những kiểu tóc ngang vai đẹp, giúp chị em tự tin hơn khi xuống phố.

Mẫu tóc layer ngang vai có mái cho các nàng!

Ưu điểm của tóc layer nữ mặt tròn có mái ngang vai:

Kiểu tóc có thể kết hợp nhiều màu tóc nhuộm khác nhau.

Kiểu tóc phù hợp với các bạn trẻ hay người làm việc trong môi trường có tính năng động, sáng tạo cao.

Kiểu tóc che đi khuyết điểm và giúp gương mặt cân đối.

Một vài thủ thuật nhỏ như kẹp tóc mái phồng, kẹp tóc mái bay sẽ làm tóc layer nữ mặt tròn có mái ngang vai trở nên uyển chuyển, lả lơi hơn.

4.6. Tóc Layer nữ mặt tròn có mái bay

Tóc mái bay Hàn Quốc là kiểu tóc được nhiều bạn trẻ theo đuổi nhất hiện nay. Kiểu tóc này giúp tôn lên nét đẹp sang chảnh quyến rũ và nét dễ thương của bạn gái. Tóc mái bay Hàn Quốc được đánh giá phù hợp với mọi gương mặt và làm cân đối hài hòa tổng thể.

Tóc layer mái bay nhẹ nhàng, thanh thoát

Ưu điểm của tóc layer nữ mặt tròn có mái bay:

Kiểu tóc giúp bạn có nhìn mới mẻ và phá cách.

Kiểu tóc giúp bạn bắt kịp xu hướng hiện nay.

Kiểu tóc không kén chọn cấu trúc gương mặt nào.

Kiểu tóc lấy phần mái bay bắt mắt làm trung tâm của mọi ánh nhìn. Kiểu tóc này giúp bạn có được diện mạo trẻ trung năng động nhưng cũng không kém phần quyến rũ.

4.7. Tóc Layer nữ mặt tròn có mái tóc dài

Tóc layer nữ mặt tròn có mái tóc dài linh hoạt với các kiểu búi tóc thấp, búi cao hay búi kiểu Pháp. Ngoài ra, bạn có thể tăng thêm vẻ sang chảnh qua một vài tone màu tóc nhuộm. Màu nhuộm nâu hạt dẻ hay nâu trà sữa là gợi ý hay ho góp phần năng cao tính thẩm mỹ và còn tôn da bạn nữa đấy!

Layer dài nữ tính

Ưu điểm của tóc layer nữ mặt tròn có mái tóc dài:

Kiểu tóc giúp bạn có cái nhìn độc đáo với nét truyền thống.

Tóc dài linh hoạt với các kiểu búi tóc khác nhau.

Kiểu tóc giữ ấm cổ khỏi những cơn gió rét mùa đông.

4.8. Tóc Layer nữ mặt tròn có mái trán cao

Tóc layer nữ mặt tròn có mái trán cao sẽ là biện pháp tuyệt vời cho các nàng có phần trán chiếm 1/3 tỉ lệ gương mặt. Kiểu tóc che đi những khuyết điểm tự ti đồng thời tăng vẻ tự tin cho bạn sải bước xuống phố.

Mẫu layer cho bạn nữ mặt tròn có trán cao

Ưu điểm của tóc layer nữ mặt tròn có mái trán cao:

Kiểu tóc giúp gương mặt bạn cân đối.

Kiểu tóc trẻ trung năng động để bạn tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh.

Kiểu tóc dễ dàng phối hợp thời trang đi học đến đi làm…

4.9. Tóc Layer nữ mặt tròn có mái trán thấp

Trán ngắn và hẹp không phải bất lợi nhưng làm tổng thể gương mặt mất đi sự hài hòa khiến bạn thiếu tự tin. Đừng lo lắng, tóc layer nữ tròn có mái dành cho những bạn có trán ngắn sẽ biến yếu điểm của bạn thành ưu điểm nổi bật, thu hút ánh mắt người đối diện nhé.

Tóc layer cho bạn nữ có gương mặt tròn và trán thấp

Ưu điểm của tóc layer nữ mặt tròn có mái trán ngắn:

Kiểu tóc giúp gương mặt trong trẻo và thanh thoát.

Kiểu tóc ăn gian độ dài cho khuôn mặt của bạn.

Kiểu tóc không tốn quá nhiều thời gian chăm sóc.

Đối với những bạn nữ có trán ngắn sẽ thích hợp với kiểu tóc layer được biến tấu với mái thưa cắt cao hoặc mái uốn. 2 kiểu tóc được tỉa layer đan xen, tạo khoảng cách nhất định sẽ giúp che được khuyết điểm trên vầng trán một cách khéo léo.

4.10. Tóc Layer nữ mặt tròn uốn xoăn nhẹ

Bạn muốn thử sức với kiểu tóc xoăn đang hiện hành nhưng lại không biết có phù hợp với gương mặt hơi bầu bĩnh của mình không? Nếu vậy thì tóc layer nữ mặt tròn có mái uốn xoăn nhẹ là gợi ý hoàn hảo để bạn có những bước đầu trải nghiệm tuyệt vời với phần mái uốn khá nhẹ nhàng, tình cảm.

Layer uốn xoăn nhẹ nhàng!

Ưu điểm của tóc layer nữ mặt tròn có mái uốn xoăn nhẹ:

Kiểu tóc giúp bạn trong nhã nhặn lại nữ tính.

Kiểu tóc phù hợp với mọi cấu trúc gương mặt.

Kiểu tóc khá ăn ảnh để bạn có những bức hình xinh xẻo đăng instagram hay facebook.

Với kiểu mái uốn xoăn tuy có nhiều ưu điểm nổi trội nhưng để qua một thời gian ngắn tóc của bạn sẽ trở nên xơ và thô ráp. Chính vì lý do đó, một vài mẹo chăm sóc tóc như dùng tinh dầu và xịt dưỡng để nâng niu mái tóc là cần thiết để bạn luôn tươi tắn và tỏa sáng.

4.11. Tóc Layer nữ mặt tròn uốn sóng

Tóc ngắn ngang vai tỉa layer uốn sóng lơi khiến cho các cô nàng phát cuồng bởi diện mạo trẻ trung, năng động nhưng cũng không kém phần nữ tính và điệu đà. Kiểu tóc này hứa hẹn là xu hướng Hot trong năm nay. Đặc biệt, nếu được điểm thêm chút màu nhuộm nữa thì sẽ thêm nổi bật, xinh xắn đấy.

Tóc layer uốn sóng nhẹ nhàng và điệu đà cho các cô nàng mặt tròn

Ưu điểm của tóc tỉa layer uốn sóng có mái:

Kiểu tóc giúp bạn có cái nhìn mỹ miều và nữ tính.

Kiểu tóc thích hợp với mọi cấu trúc gương mặt.

Kiểu tóc dễ dàng phối đồ để đi chơi hoặc đi tiệc.

Kiểu tóc layer uốn sóng lơi mang vẻ đẹp đơn giản, nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyến rũ. Kiểu tóc này phù hợp hầu hết với mọi khuôn mặt, mang lại vẻ trẻ trung, xinh xắn cho các cô nàng.

Trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến quý độc giả một số kiểu tóc Layer "hot" dành cho các bạn gái có khuôn mặt tròn và hơi bầu bĩnh. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã có thể lựa chọn cho mình một kiểu tóc phù hợp nhất để thay đổi style hay tân trang nhan sắc của mình nhé!