7 sai lầm khi dưỡng ẩm da này bạn cần khắc phục càng sớm càng tốt để tránh 'tiền mất tật mang'

Trước khi bạn tự cho mình một ngôi sao vàng nắm rõ bí quyết và kỹ thuật dưỡng ẩm của mình, hãy tìm hiểu kỹ cũng bài viết này để xem bạn có đang mắc một trong những lỗi dưỡng ẩm phổ biến này hay không.

Một số người nghĩ rằng họ không cần kem dưỡng ẩm, đặc biệt là nếu họ có da nhờn, và điều đó không đúng. Kể cả da nhờn, khô đi, da sẽ báo hiệu cơ thể sản xuất nhiều dầu và độ ẩm hơn. Vì da dầu thường xuất hiện nhiều nhất ở vùng chữ T (trán, mũi và cằm), da trên má của bạn có thể trở nên khô và bong tróc. Tất cả người lớn đều cần sử dụng kem dưỡng ẩm và nên tìm loại có SPF 15 hoặc cao hơn. Nếu bạn quên thoa kem dưỡng ẩm vào một ngày nào đó, hãy sử dụng nó vào ngày hôm sau hoặc sử dụng dầu ô liu trên mặt để thay thế nhanh chóng.

Deirdre Hooper, bác sĩ da liễu ở New Orleans cho biết một khuôn mặt được dưỡng ẩm là để chuẩn bị cho làn da của bạn chống lại các sản phẩm có khả năng gây kích ứng. "Thêm vào đó, một khuôn mặt ẩm sẽ mềm mại hơn, phản chiếu ánh sáng nhiều hơn và trẻ trung hơn."

2. Bạn thoa kem dưỡng ẩm một cách "khắc nghiệt"

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Bôi kem dưỡng ẩm là một nghệ thuật theo một số bác sĩ da liễu. Bạn phải cẩn thận và không chỉ thoa kem dưỡng ẩm lên khắp mặt. Tiến sĩ Goldburt nói: "Tôi khuyên bạn nên thoa kem dưỡng da lên mí mắt bằng ngón tay thứ tư, vì đó là ngón tay yếu nhất và bạn sẽ làm điều đó nhẹ nhàng hơn. Da mí mắt mỏng hơn rất nhiều so với da ở phần còn lại của khuôn mặt. Tốt hơn hết bạn nên làm sạch và dưỡng ẩm nhẹ nhàng, không bao giờ được chà xát để làn da của bạn vẫn khỏe mạnh, mềm mại và rạng rỡ".

3. Bạn đang chọn sai các thành phần cho loại da của mình

Tiến sĩ Hooper đề xuất bạn hãy hiểu loại da của bạn, bạn có thể cần thảo luận với bác sĩ da liễu để biết tình trạng da bạn hợp và không hợp gì. Thật dễ bị lung lay bởi các tiếp thị và bao bì hứa hẹn một làn da hoàn hảo cho mọi loại da của các sản phẩm trên thị trường, nhưng loại da của bạn sẽ quyết định các thành phần trong kem dưỡng ẩm nào phù hợp với nó.

Ví dụ, một người có làn da nhạy cảm sẽ muốn tránh các loại nước hoa. Và trong khi những người có làn da khô sẽ muốn một loại kem dưỡng ẩm có chứa các thành phần giàu dầu thì những người có làn da dầu sẽ muốn tránh những sản phẩm tương tự.

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Tham khảo ý kiến ​​với bác sĩ da liễu để hiểu rõ hơn về loại da của bạn, làm theo khuyến nghị của bác sĩ về các sản phẩm tốt nhất để sử dụng và chuẩn bị cho một số thử nghiệm và kích ứng có thể xảy ra với da khi bạn thử dùng sản phẩm nào đó.

4. Bạn đang sử dụng quá tải các sản phẩm

Bạn có thể sử dụng sữa rửa mặt vào buổi sáng, sau đó dùng toner, thoa kem dưỡng ẩm có SPF, tiếp theo là kem nền dạng lỏng có SPF với các lợi ích chống lão hóa. Rất có thể, bạn không cần tất cả những sản phẩm đó vì chúng quá trai với làn da của bạn.

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Tiến sĩ Hooper gợi ý, hãy tìm những sản phẩm đa tác dụng giúp dưỡng ẩm cũng như chống lão hóa hoặc trị mụn mà làn da của bạn cần. Nếu bạn trang điểm, bạn có thể muốn thử nghiệm với các loại kem BB có thể cấp nước cho da, làm đều màu da, điều trị da bằng các thành phần chống lão hóa hoặc chất chống oxy hóa hoặc các thành phần chống lão hóa khác trong cùng một sản phẩm.

5. Bạn đang sử dụng cùng một loại kem dưỡng ẩm kể từ khi học trung học

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Lòng trung thành với thương hiệu có thể không giúp ích gì cho làn da của bạn. Một số thay đổi trong cơ thể của bạn có thể thay đổi hiệu quả của kem dưỡng ẩm mà bạn sử dụng. Tiến sĩ Hooper cho biết, cho dù đó là nội tiết tố, chế độ ăn uống, tuổi tác hay khí hậu thì tất cả đều có thể ảnh hưởng đến loại kem dưỡng ẩm bạn cần. Nói chuyện với bác sĩ da liễu về bất kỳ thay đổi thể chất nào trong cơ thể, chế độ ăn uống hoặc lối sống của bạn khi kiểm tra sức khỏe hàng năm để tìm hiểu xem họ có khuyên bạn nên đổi kem dưỡng ẩm hay không.

Hãy nhớ để ý những thay đổi về mùi, màu sắc và kết cấu trong kem dưỡng ẩm của bạn vì đó là dấu hiệu các thành phần trong kem đã thay đổi và nó có thể đã hết hạn. Một nguyên tắc chung là thay chai khác trong vòng một năm kể từ khi mở nắp sản phẩm để đảm bảo bạn đang sử dụng kem dưỡng ẩm chưa hết hạn.

6. Bạn dùng kem dưỡng ẩm để giảm bọng mắt

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Bạn có thể sử dụng kem dưỡng mắt vào buổi sáng để giảm bọng mắt, nhưng nó có thể khiến mắt bạn trông thậm chí còn sưng hơn. Nghe có vẻ phản trực giác, nhưng các thành phần dưỡng ẩm có thể giữ nước trong da, vì vậy kem dưỡng ẩm và kem dưỡng mắt có thể khiến mắt bạn trông thậm chí còn sưng hơn.

Chườm lạnh hoặc chườm đá trong vòng 10 đến 15 phút nếu vùng da quanh mắt sưng húp nhưng không đỏ, kích ứng hoặc ngứa. Bạn cũng có thể thử một loại gel nhẹ có chứa caffeine, có lợi ích chống viêm. Nếu vùng mắt của bạn bị ngứa, sưng húp, đỏ hoặc bị kích ứng, hãy đến gặp bác sĩ da vì có thể bạn đang bị dị ứng.

7. Bạn không cho kem dưỡng ẩm thấm vào da trước khi đánh kem nền

Khi bạn thiếu thời gian vào buổi sáng, bạn có thể thoa kem dưỡng ẩm, sau đó nhanh chóng thoa kem nền và phần trang điểm còn lại, bạn đã có thói quen ày để giảm xuống còn 10 phút trang điểm và trông bạn vẫn khá ổn, phải không?

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Vấn đề của quá trình nhanh chóng đó là lớp của kem dưỡng ẩm có thể khiến lớp trang điểm mỏng đi nếu nó không có đủ thời gian để thấm vào da của bạn. Kết quả có thể là làn da bị lấm tấm và lớp nền của bạn thiếu đi độ che phủ. Việc sửa chữa chỉ cần một chút kiên nhẫn. Cho kem dưỡng ẩm một phút để kem dưỡng ẩm được hấp thụ, hoặc, nếu bạn thực sự hối hả vào buổi sáng hôm đó, hãy dùng khăn giấy thấm lên mặt sau khi dưỡng ẩm, sau đó thoa kem nền.

Theo HowStuffWorks