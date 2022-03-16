Bất ngờ 7 cách trị nám tàn nhang tại nhà hiệu quả từ những nguyên liệu cực kỳ dễ kiếm

Làm đẹp 16/03/2022 18:15

Nám tàn nhang được coi là “kẻ thù” của nhan sắc vì ảnh hưởng rất lớn đến thẩm mỹ. Tuy nhiên, nám vẫn có thể điều trị nếu sử dụng phương pháp phù hợp. Hãy tận dụng ngay 7 cách trị nám tàn nhang tại nhà với những nguyên liệu cực dễ tìm dưới đây.

Nám da là gì?

Nám da là tình trạng da trở nên đen sạm do gia tăng sắc tố da, tạo ra vết nám hay đồi mồi. Tăng sắc tố da thường không gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến vẻ ngoài. Nam da không chỉ bắt nguồn từ nguyên nhân bên ngoài, mà có thể từ bên trong cơ thể, như thay đổi nội tiết tố,... gây ra.

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Nám tàn nhang ảnh hưởng tới thẩm mỹ.

Nguyên nhân gây ra hiện tượng tăng sắc tố da

Ánh nắng mặt trời là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng tăng sắc tố da, hay còn gọi là nám. Tia UVA, UVB từ ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp lên da với cường độ cao sẽ kích thích cơ chế bảo vệ làn da, cơ thể sản sinh Melanin đi đến lớp da như “người hùng” giúp bảo vệ, ngăn không cho da gặp các tổn thương nặng hơn như bỏng rát, bong tróc, cháy nắng,.... Nhưng bản thân Melanin lại là một hắc sắc tố, vì thế nó sẽ khiến làn da bị thâm sạm - chính là hiện tượng nám mà chúng ta thường thấy.

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Hắc sắc tố Melanin khiến da sạm màu.

Ngoài ánh nắng mặt trời, một số nguyên nhân khác khiến làn da bị nám tàn nhang như:

  • Ảnh hưởng từ việc dùng một số loại thuốc, như thuốc tránh thai hoặc thuốc hoá trị liệu trong điều trị bệnh ung thư.
  • Hormone thai kỳ, hầu hết phụ nữ mang thai đều bị nám da, tuỳ theo cơ địa của mỗi người mà bị nám nhiều hay ít.
  • Sự thay đổi nội tiết tố, tuổi tác qua từng giai đoạn. Càng lớn tuổi, da càng dễ bị nám tàn nhang hơn.
  • Di truyền.

Các cách trị nám tàn nhang hiệu quả nhất hiện nay

Tuỳ thuộc vào nguyên nhân gây ra chứng tăng sắc tố da của bạn mà lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp như:

  • Sử dụng thuốc đặc trị nám, các loại thuốc này do bác sĩ da liễu kê đơn, thường chứa Hydroquinone với tác dụng làm sáng da. Tuy nhiên sử dụng Hydroquinone trong thời gian dài có thể gây ra tình trạng trứng cá. Vì thế chỉ nên sử dụng liều lượng nhất định theo chỉ định của bác sĩ da liễu. Một số sản phẩm đặc trị nám chứa Hydroquinone phổ biến như Serum Murad Rapid Age Spot & Pigment Lightening Gel, Kem trị nám Zo Pigment Control+Blending Creme 2% HQ,...
  • Sử dụng Retinoids cũng giúp mờ nám, tàn nhang trong thời gian ngắn (vài tháng). Rất nhiều sản phẩm skincare chứa Retinoids như The Ordinary Retinol In Squalane, Neutrogena Rapid Wrinkle Repair Oil, Obagi 360 Retinol,...
  • Hoặc bạn có thể lựa chọn sử dụng các loại serum, kem dưỡng có chứa niacinamide giúp hỗ trợ làm sáng da, mờ thâm nám như Paula’s Choice Niacinamide, Niacinamide của The Ordinary, Kem Face Pháp,...

Ngoài ra còn có các phương pháp sử dụng công nghệ như Microdermabrasion, bắn laser,... và phải tới trung tâm da liễu/ spa để thực hiện.

Nếu không muốn dành thời gian đi trị nám tại trung tâm da liễu/spa thì bạn có thể tham khảo các cách trị nám tàn nhang tại nhà.

7 cách trị nám tàn nhang tại nhà hiệu quả từ những nguyên liệu cực kỳ dễ kiếm

1. Giấm táo

Trong giấm táo có chứa Acid Axetic giúp làm sáng sắc tố da.

Cách sử dụng:

  • Hoà tan giấm táo và nước lọc theo tỉ lệ 1:1.
  • Sử dụng hỗn hợp đó thoa lên vùng da bị nám và để trong vòng 2-3 phút.
  • Rửa sạch lại da với nước ấm.
  • Lặp lại mỗi ngày 2 lần để có được kết quả ưng ý.

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Acid Axetic trong giấm táo có khả năng làm mờ nám tàn nhang.

2. Nha đam

Theo một nghiên cứu năm 2012, trong lô hội (nha đam) có chứa Aloin - một hợp chất giúp làm giảm hắc sắc tố tự nhiên, hoạt động hiệu quả như một phương pháp trị nám tàn nhang chuyên nghiệp mà không độc hại.

Cách sử dụng:

  • Thoa gel lô hội nguyên chất lên vùng da bị nám trước khi đi ngủ.
  • Rửa sạch bằng nước ấm vào sáng hôm sau.
  • Sử dụng đều đặn hàng ngày để thấy kết quả tốt nhất.

3. Trà xanh

Chiết xuất trà xanh có thể làm dịu và sáng da. Hãy thử làm theo các bước sau:

  • Ngâm một túi trà xanh trong nước đun sôi từ ba đến năm phút.
  • Lấy túi trà ra khỏi nước và để ấm.
  • Chà xát túi trà xanh lên các vùng da bị nám tàn nhang.
  • Lặp lại hai lần mỗi ngày cho tới khi thấy vết nám được cải thiện.

4. Hành tây

Chiết xuất hành tây (Allium cepa) là một thành phần quan trọng trong một số loại kem dưỡng trắng da và trị sẹo. Nghiên cứu chỉ ra rằng vỏ khô của hành có thể làm sáng da rất hiệu quả.

5. Chiết xuất cam thảo

Cam thảo có chứa các thành phần hoạt tính đã được chứng minh làm sáng ra rất tốt. Hãy sử dụng các loại kem dưỡng có chứa chiết xuất cam thảo để thấy được hiệu quả rõ nhất.

Bất ngờ 7 cách trị nám tàn nhang tại nhà hiệu quả từ những nguyên liệu cực kỳ dễ kiếm - Ảnh 4Chiết xuất cam thảo giúp làm sáng da cực kỳ hiệu quả.

6. Sữa

Sữa, sữa tách bơ và thậm chí cả sữa chua đều đã được chứng minh có tác dụng làm sáng da hiệu quả. Acid Lactic chính là “key” tạo ra hiệu quả trị nám tàn nhang.

Hãy thử:

  • Nhúng một miếng bông tẩy trang vào sữa.
  • Thoa lên vùng da bị thâm 2 lần/ngày.
  • Lặp lại cho đến khi vết nám tàn nhang được cải thiện.

7. Nghệ

Nghệ là nguyên liệu rất thân thuộc ở Việt Nam. Trên thực tế, Curcumin (thành phần chính trong nghệ) có đặc tính bảo vệ da khỏi tia cực tím, là chất chống oxy hóa đồng thời còn giúp chống viêm da. Một nghiên cứu cho thấy Curcumin ức chế sản xuất Tyrosinase và Melanin - nguyên nhân gây nám da. Một nghiên cứu khác cho thấy rằng chất Curcumin có khả năng làm giảm sự tăng sắc tố cũng như các đặc tính chống oxy hóa (Sugiharto).

Bất ngờ 7 cách trị nám tàn nhang tại nhà hiệu quả từ những nguyên liệu cực kỳ dễ kiếm - Ảnh 5Curcumin giúp ức chế Melanin đồng thời chống oxy hoá da.

Cách điều trị nám tàn nhang tại nhà tuy đơn giản, nhưng muốn có hiệu quả thì phải kiên trì thực hiện đều đặn. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn tìm được phương pháp trị nám tàn nhang phù hợp.

Nguồn tham khảo: https://skinary.vn

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