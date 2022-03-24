Những kiểu tóc nam đẹp chuẩn men được yêu thích nhất năm 2022

Do chưa có bất cứ ai hướng dẫn cho các bạn nên làm như thế nào để bắt đầu xây dựng cho mình một kiểu tóc đẹp phù hợp, nên vẫn còn rất rất nhiều những bạn nam đang gặp phải khó khăn trong việc làm đẹp và chăm sóc cho mái tóc của mình hàng ngày

Đối với vấn đề tạo kiểu tóc của nam giới thời gian gần đây được rất nhiều bạn nam quan tâm. Tuy nhiên, do chưa có bất cứ ai hướng dẫn cho các bạn nên làm như thế nào để bắt đầu xây dựng cho mình một kiểu tóc đẹp phù hợp, nên vẫn còn rất rất nhiều những bạn nam đang gặp phải khó khăn trong việc làm đẹp và chăm sóc cho mái tóc của mình hàng ngày.

Trên thực tế thì khái niệm này còn khá xa lạ với chúng ta. Hiểu một cách đơn giản thì nếp tóc là những phần tóc được liên kết chặt chẽ với nhau để tạo thành một hình dạng nhất định được gọi là Phom tóc. Nếp tóc có thể được hình thành theo nhiều cách, nhưng phổ biến nhất vẫn là sử dụng các loại sáp vuốt tóc và keo xịt tóc.

Tạo kiểu cho mái tóc tại nhà hay còn gọi là Styling in for Hair, hiểu một cách đơn giản thì việc làm này nhằm mục đích biến mái tóc đơn giản và thô sơ của bạn trở nên bóng bẩy, gọn gàng và đẹp mắt hơn nhờ những kỹ năng làm đẹp và một số loại sản phẩm tạo kiểu như: Sáp vuốt tóc, Pomade, Gel hoặc gôm xịt tóc. Ngoài ra tạo kiểu cho tóc cũng là một trong những cách để giải quyết tình trạng xoăn rối của tóc, giúp bạn có một mái tóc đẹp, cuốn hút và hấp dẫn.

Theo các chuyên gia tạo mẫu tóc thì, độ giữ nếp tóc là thang đo để xác định độ vững chãi và chắc khỏe của mái tóc, nó có thể được bổ sung và hỗ trợ nhờ các sản phẩm tạo kiểu tóc nam đẹp, ngoài ra độ giữ nếp của tóc cũng có thể được điều chỉnh nhờ một số kỹ năng tạo kiểu cơ bản, nên các bạn hoàn toàn có thể làm chủ được vấn đề này mỗi khi sáng tạo trên mái tóc của mình.

II. Những kiểu tóc nam đẹp phù hợp với từng gương mặt

2.1. Tóc nam đẹp cho mặt tròn mập

Với những bạn nam sở hữu gương mặt tròn mập thì có khá nhiều tạo kiểu lựa chọn để giúp làm thon gọn gương mặt. Bạn có thể đa dạng lựa chọn các kiểu tóc như 2 mái, 7/3 hay đơn giản là tóc xoăn với các lọn tóc bồng bềnh ôm lấy gương mặt che đi khuyết điểm hoàn hảo. Sở hữu những kiểu tóc này bạn sẽ thêm mạnh mẽ nam tính.

2.2. Tóc nam đẹp cho mặt tròn

Như đã nói, một mái tóc đẹp sẽ giúp bạn định hình được phong cách cũng như thể hiện được cá tính của mình. Chính vì vậy với những bạn có khuôn mặt tròn có thể lựa chọn nhiều tạo kiểu khác nhau như uốn, xoăn, tỉa mái, kiểu tóc Hàn Quốc, undercut…với tạo kiểu đặc trưng để giúp che khuyết điểm gương mặt tròn thêm cân đối hoàn hảo.

2.3. Tóc đẹp cho nam mặt dài

Bạn sở hữu một khuôn mặt dài? bạn có thể lựa chọn một số kiểu tóc như tóc xoăn, tóc undercut, tóc 7/3 … với các tạo kiểu để tôn lên nét lãng tử đầy cuốn hút bí ẩn. Nếu lựa chọn được đúng kiểu tóc sẽ giúp bạn che đi khuyết điểm giúp gương mặt dài của bạn thêm cân đối hài hòa.

Bạn sở hữu một khuôn mặt dài? bạn có thể lựa chọn một số kiểu tóc như tóc xoăn, tóc undercut, tóc 7/3 … với các tạo kiểu để tôn lên nét lãng tử đầy cuốn hút bí ẩn

2.4. Tóc nam đẹp cho người béo

Đối với những bạn có thân hình hơi mập cần cân nhắc kỹ khi lựa chọn một kiểu tóc. Bởi khi lựa chọn đúng kiểu tóc phù hợp mới có thể giúp tôn lên những đường nét gương mặt một cách khéo léo gọn gàng. Những kiểu tóc có phần tóc phồng và dựng với phần side ôm vào sẽ giúp bạn có khuôn mặt gọn gàng và nam tính hơn để tạo nên sự cá tính khiến cho khuôn mặt và kiểu tóc của bạn trở nên cân xứng hơn.

2.5. Tóc nam đẹp cho mặt vuông

Tin vui cho những bạn có khuôn mặt vuông là bạn có rất nhiều sự lựa chọn có thể điểm danh đến những kiểu tóc nam đẹp được ưa thích nhất hiện nay như: tóc rẽ ngôi, tóc nam vuốt ngược, undercut, tóc xoăn hay Quiff hay Pompadour cực kỳ thích hợp. Dù kiểu tóc nào cũng có các tạo kiểu giúp che đi khuyết điểm khiến gương mặt thêm nam tính bảnh bao. Kiểu tóc này được đánh giá phù hợp cho mọi độ tuổi, trở nên trẻ trung nam tính hơn nhiều, không kém phần cuốn hút.

2.6. Tóc nam đẹp mặt trái xoan

Khuôn mặt trái xoan là một trong những lợi thế của bạn. Bởi dù bạn để bất cứ kiểu tóc nào cũng đều hợp với dạng khuôn mặt này. Một số kiểu tóc nam đẹp cho mặt trái xoan hot nhất hiện nay bạn có thể lựa chọn như: tóc undercut, mohican, side part, quiff…

2.7. Tóc nam đẹp trán cao

Bạn đang phân vân không biết nên lựa chọn kiểu tóc nào để phù hợp với khuôn mặt trán cao của mình? Thì câu trả lời chúng tôi dành cho bạn là có khá nhiều kiểu bạn có thể lựa chọn với kiểu tóc nam mái ngố, rẽ ngôi, 2 mái ...với tạo kiểu cắt tỉa để gương mặt thêm cân đối hài hòa và thể hiện được phong cách và cá tính của bản thân.

III. Những kiểu tóc nam đẹp chuẩn men được yêu thích nhất năm 2022

3.1. Tóc nam ngắn

Nhắc đến kiểu tóc nam ngắn thì có rất nhiều sự lựa chọn cho bạn. Ví dụ như Undercut, mohican, tóc húi cua… tùy theo từng khuôn mặt mà các nhà tạo mẫu biến tấu để phù hợp với khuôn mặt của bạn.

Nhắc đến kiểu tóc nam ngắn thì có rất nhiều sự lựa chọn cho bạn. Ví dụ như Undercut, mohican, tóc húi cua… tùy theo từng khuôn mặt mà các nhà tạo mẫu biến tấu để phù hợp với khuôn mặt của bạn

Đây là kiểu tóc vừa mát mẻ gọn gàng, dễ dàng chăm sóc vừa giúp khẳng định được phong cách, sức hút để bạn tự tin trong cuộc sống và công việc.

3.2. Tóc nam Hàn Quốc

Rất nhiều bạn trẻ hiện nay là tín đồ của kiểu tóc này. Đây là kiểu tóc giúp bạn thêm nam tính trẻ trung, có thể tạo nhiều kiểu độc đáo, phù hợp với mọi gương mặt và phong cách thời trang. Kiểu tóc này nếu được kết hợp với chút màu nhuộm hot, thì bạn sẽ lột xác trở thành một chàng trai sở hữu diện mạo thu hút mọi ánh nhìn.

Cách tạo nên kiểu tóc này khá đa dạng để bạn lựa chọn như: Uốn xoăn, cắt 2 mái, nhuộm màu sắc cá tính,... Có thể thấy rằng, kiểu tóc này khá thịnh hành và dẫn đầu xu hướng hiện nay bởi sự sáng tạo đa dạng và mang lại diện mạo ấn tượng cho các chàng trai.

3.3. Kiểu tóc 7/3 cho nam đẹp

Đây được xem là kiểu tóc quốc dân khi được nhiều bạn nam lựa chọn. Là kiểu tóc đơn giản, tinh tế mà lại khéo léo giúp che đi các khuyết điểm của khuôn mặt. Đặc biệt, kiểu tóc này có thể phù hợp với mọi gương mặt từ tròn dài, đến vuông góc cạnh.

Với đặc điểm được cắt sát gọn 2 bên với phần mái để dài được chia ngôi theo tỉ lệ 7/3 , kiểu tóc nam này sẽ gương mặt của bạn thêm cân đối, hài hòa, tôn lên vẻ nam tính quyền lực.

3.4. Tóc nam 2 mái

Với kiểu tóc này phần tóc hai bên và gáy ngắn sát, phần tóc trên đỉnh dài hơn vài cm được chia thành 2 mái theo tỷ lệ 7/3 hay 6/4. Đây là kiểu tóc nam khá đơn giản, không yêu cầu chăm sóc quá nhiều những vẫn giúp bạn có một diện mạo chỉnh chu và lịch lãm.

3.5. Kiểu tóc nam Emo Undercut

Tóc nam Emo Undercut là kiểu tóc với sự kết hợp hoàn hảo của Undercut và Emo. Các chuyên gia tạo mẫu tóc sẽ cẩn thận cạo trắng xung quanh, phần tóc mái đỉnh đầu để dài và dày để vuốt tạo kiểu hoặc làm xoăn nhẹ. Ưu điểm của kiểu tóc này là dễ chăm sóc, tạo kiểu và phù hợp với khá nhiều khuôn mặt dài, mặt tròn, mặt vuông…

3.6. Kiểu tóc nam Quiff

Kiểu tóc này đã xuất hiện từ rất lâu, tuy nhiên độ Hot của nó thì vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bởi nó mang trong mình vẻ đẹp lịch lãm, lãng tử và không hề bị lỗi mốt cho các chàng trai. Người thợ cắt tóc còn có thể biến tấu với nhiều cách khác như: Quiff ngắn, dài, cổ điển, hiện đại, Hàn Quốc...

Kiểu tóc này đã xuất hiện từ rất lâu, tuy nhiên độ Hot của nó thì vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

3.7. Kiểu tóc nam Pompadour

Giới mộ điệu thường hay nói vui rằng đây là “anh em sinh đôi” của tóc Undercut bởi cách cắt có phần gần giống như: Phần mái được hớt ngược về phía sau và có độ dài dài hơn phần tóc ở đỉnh và gáy. Bởi vậy, kiểu tóc này cũng mang lại sự lịch lãm, tươi trẻ cho các chàng trai.

3.8. Kiểu tóc nam húi cua (buzz cut)

Bạn đang băn khoăn lựa chọn một kiểu tóc cho mùa hè này? Thì kiểu tóc này là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Bởi tóc của các bạn nam sẽ được cắt ngắn hơn các kiểu đã kể trên. Tuy cách cắt không quá cầu kỳ nhưng kiểu tóc này vẫn được nhiều bạn nam lựa chọn và phá cách thành nhiều kiểu đa dạng khác nhau như crew cut húi cua, đầu đinh húi cua hay húi cua chôm chôm…

3.9. Kiểu tóc nam Mohawk (Mohican)

Mohawk là một kiểu tóc cổ điển với phong cách tạo hình nổi bật, độc đáo với phần tóc 2 bên được cạo sạch và phần tóc giữa sẽ được tạo thành 1 dải dài kéo ra tới sau gáy. Cho đến hiện tại cách tạo hình mohawk cổ điển khá đặc biệt, nên nó không phù hợp với nhiều môi trường. Mohawk đã được thay đổi theo nhiều phong cách khác nhau như: Mohawk ngắn, mohican fade, taper fade mohican…

3.10. Kiểu tóc nam Undercut vuốt dựng

Nếu như bạn là "fan" của các kiểu tóc Undercut thì kiểu Undercut vuốt dựng sẽ là một lựa chọn không thể bỏ qua. Kiểu tóc này dành cho những mái tóc ngắn - trung bình dễ tạo kiểu và mang lại cảm giác hoàn toàn mát mẻ dễ chịu hơn cho bạn vào mùa hè.

3.11. Tóc nam mullet

Tóc nam Mullet là một trong những kiểu tóc được nhiều bạn nam ưa chuộng. Kiểu tóc này trở nên hot nhờ G-Dragon lăng xê tạo sóng khắp châu Á. Đây là kiểu tóc này được nhiều nghệ sĩ cũng như các chàng trai yêu thích.

Kiểu tóc này trở nên hot nhờ G-Dragon lăng xê tạo sóng khắp châu Á. Đây là kiểu tóc này được nhiều nghệ sĩ cũng như các chàng trai yêu thích

IV. Những mẹo chăm sóc tóc đẹp cho nam giới

Trên thực tế có rất nhiều cách để bạn chăm sóc tóc cho nam giới trong đó cần chú ý đến chất tóc, kiểu tóc để có phương pháp làm đẹp phù hợp. Phần tiếp theo của bài viết chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý bạn đọc một số mẹo chăm sóc tóc cho nam giới theo chất tóc, kiểu tóc... giúp các bạn nam sở hữu mái tóc chắc khỏe, óng mượt và giữ kiểu.

4.1. Lau khô tóc cẩn thận

Việc lau tóc sai cách sau khi gội đầu cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu để làm cho tóc hư tổn ở nam giới. Vì khi ướt tóc rất dễ bị hư tổn, khi chà xát tóc bằng khăn tắm, sẽ vướng vào sợi của khăn và bị kéo dãn ra, tác động gây thương tổn lớp biểu bì vì thế mà làm tóc chẻ ngọn. Cách chăm sóc tóc tốt nhất là bạn hãy lắc cho tóc bớt nước và dùng khăn tắm vuốt tóc theo chiều tóc mọc.

4.2. Chải tóc

Đối với các bạn nam chúng tôi có lời khuyên hạn chế dùng lược để chải tóc. Nếu bắt buộc dùng bạn hãy sử dụng chiếc lược răng thưa để hạn chế hư tổn, đây là cách làm đẹp các bạn nam nên nhớ, vì chải tóc ướt bằng lược răng dày sẽ khiến mái tóc dễ hư tổn.

4.3. Sấy tóc

Nếu bạn buộc phải sấy tốc, hãy xịt một lớp dưỡng tóc sấy ở khoảng cách từ 15 - 25 cm và di chuyển một cách nhanh chóng. Cách chăm sóc tóc này sẽ giúp mái tóc khi sấy sẽ không bị tổn thương, khô chẻ ngọn.

4.4. Chăm sóc tóc thẳng

Gội đầu mỗi ngày cùng với việc sử dụng một chút dầu xả là cách chăm sóc tóc thẳng hiệu quả. Nếu bạn để tóc dài, hãy tỉa tóc 6 tuần một lần để loại bỏ phần tóc chẻ ngọn. Bạn cũng có thể sử dụng sáp để tạo kiểu tóc đẹp và làm cho tóc trông tự nhiên và bóng mượt hơn.

Gội đầu mỗi ngày cùng với việc sử dụng một chút dầu xả là cách chăm sóc tóc thẳng hiệu quả. Nếu bạn để tóc dài, hãy tỉa tóc 6 tuần một lần để loại bỏ phần tóc chẻ ngọn

4.5. Chăm sóc tóc thưa

Với những bạn có mái tóc thưa thì để chăm sóc mái tóc thưa thì cần sử dụng sản phẩm dưỡng tóc có thành phần chính là nước, vì điều này sẽ giúp không lưu lại quá nhiều chất trên tóc đồng thời làm tóc dày hơn và tạo độ bồng bềnh cho mái tóc.

4.6. Chăm sóc tóc gợn sóng

Để tránh tóc trông quá phồng khi bạn tạo kiểu tóc nam, hãy sử dụng sản phẩm có chứa hydrate và nhiều dầu xả. Dùng sáp để tóc óng mượt hơn cũng là một cách giúp tóc tạo được gợn sóng.

4.7. Chăm sóc tóc xoăn

Tóc xoăn sẽ ngăn cản chất dầu tự nhiên đến nuôi dưỡng phần ngọn tóc vì vậy làm cho tóc bạn bị xơ rối. lời khuyên dành cho bạn là bạn nên dùng chất tạo độ ẩm cho tóc mềm hơn, làm cho kiểu tóc ngắn trông gọn gàng hơn. Với mái tóc dài, bạn nên tỉa nhiều tầng đồng thời sử dụng dầu xả sẽ tạo độ ẩm cho tóc.

Trên đây là tổng hợp những kiểu tóc nam đẹp trẻ trung năng động được yêu thích nhất hiện nay. Cũng như giới thiệu một số mẹo chăm sóc tóc cho bạn nam. Hy vọng qua bài viết này bạn sẽ lựa chọn được cho mình kiểu tóc nam ưng ý nhất.