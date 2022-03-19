Ngủ dậy với đôi mắt sưng húp có thể khiến bạn muốn tìm ngay đến loại kem dưỡng ẩm quen thuộc. Nhưng điều này có thể làm giảm bọng mắt trên khuôn mặt như bạn nghĩ không?

Nếu bạn đã từng thức dậy và ngạc nhiên với khuôn mặt "phập phồng" khi nhìn lại mình trong gương, bạn biết rằng bọng mắt có thể là một điều khiến bạn ái ngại. Đó tác dụng phụ tạm thời của việc ngủ không ngon, chế độ ăn uống không lành mạnh, dị ứng hoặc các chất kích thích khác.

Ảnh minh họa Bọng dưới mắt và xung quanh má thường xuất hiện nhiều nhất vào buổi sáng, vì chất lỏng có xu hướng tích tụ quanh mặt khi bạn nằm ngang vào ban đêm. Nhờ lực kéo của trọng lực, phần lớn chất lỏng đó sẽ chảy ra khỏi mặt và tình trạng sưng tấy sẽ có xu hướng giảm dần trong vài giờ sau khi ngủ dậy. Tuy nhiên, để khắc phục nhanh hơn, nhiều người sử dụng kem, mặt nạ và các sản phẩm không kê đơn khác để giảm bọng mắt. Ảnh minh họa Mất nước có thể là một yếu tố dẫn đến sưng mặt. Chris Adigun, trợ lý giáo sư da liễu tại Trung tâm Y tế NYU Langone ở Thành phố New York giải thích rằng khi cơ thể bạn không được cung cấp đủ chất lỏng, nó thực sự sẽ bắt đầu tích nước. Bởi vì điều này, nhiều chị em sử dụng kem dưỡng ẩm như một cách cấp nước cho da mặt. Thật không may khi Adigun nói rằng kem dưỡng ẩm không phải lúc nào cũng là giải pháp khắc phục nhanh chóng cho làn da sưng húp.

Cô ấy nói: "Kem dưỡng ẩm sẽ thấm vào bề mặt da và có thể giúp bạn tránh bị khô da, nhưng nó sẽ không có tác dụng nhiều đối với tình trạng mất nước cơ bản. Tương tự như vậy, uống nhiều nước sẽ giúp bạn khỏe mạnh và đủ nước, nhưng nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến da khô." Ảnh minh họa Tuy nhiên, thoa kem dưỡng ẩm hoặc kem dưỡng da mặt có thể giúp giảm bọng mắt theo cách khác: Một số công thức có chứa các thành phần thảo dược làm dịu, như cây mần trầu và lô hội, có thể giúp giảm kích ứng và làm đều màu da. Adigun cho biết các loại kem có chứa caffeine cũng có thể hữu ích trong việc làm săn chắc quầng và giảm thâm dưới mắt. Để có thêm cảm giác nhẹ nhàng, hãy cho các sản phẩm này vào tủ lạnh hoặc tủ đông vài phút trước khi thoa, nhiệt độ lạnh sẽ hạn chế các mạch máu dưới da kích động và giúp giảm viêm.

Khuôn mặt sưng húp cũng có thể do chế độ ăn uống của bạn quá nhiều muối, uống rượu cũng gây tích nước hay trang điểm khi ngủ có thể gây kích ứng hoặc thậm chí nhiễm trùng quanh mắt hoặc do khóc, hắt hơi hoặc dụi mắt quá nhiều. Tránh những trường hợp này là cách bảo vệ tốt nhất của bạn, nhưng nếu đã quá muộn, hãy thử chườm túi trà lạnh, ướt lên mắt và má trong vài phút để giảm sưng. Ảnh minh họa Nhiều chuyên gia sắc đẹp cũng khuyên rằng những lát dưa chuột giúp chữa sưng mắt, những lát khoai tây sống mỏng cũng có tác dụng kỳ diệu cho vấn đề về mắt này. Ảnh minh họa Theo HowStuffWorks

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