Dưỡng da theo cách 'ưu việt' từ bơ hạt mỡ sẽ giúp làn da cơ thể trắng khỏe bất ngờ, nhưng liệu có tốt để bạn sử dụng cho da mặt hay không?

Không ai muốn có làn da khô ráp, bong tróc, cảm giác căng hoặc ngứa cả. Mặc dù bạn có thể muốn thoa kem dưỡng ẩm nặng đô như bơ hạt mỡ tự nhiên, nhưng các bác sĩ da liễu cảnh báo rằng loại kem này không phải là lựa chọn tốt nhất.
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Bơ hạt mỡ được chiết xuất từ hạt của cây hạt mỡ châu Phi, là một chất có màu kem đậm đặc, có đặc tính làm dịu và dưỡng ẩm tự nhiên. Jody Levine, giảng viên lâm sàng về da liễu tại Trường Y Mount Sinai ở Thành phố New York cho biết: "Các chất dưỡng ẩm có trong bơ hạt mỡ là một số chất dưỡng ẩm tương tự mà các tuyến bã nhờn tạo ra".
Bơ hạt mỡ có đầy đủ các chất dinh dưỡng, bao gồm cả vitamin A, có nhiều đặc tính chữa bệnh và được biết đến để hỗ trợ điều trị các vết thâm, nếp nhăn, chàm và viêm da, cũng như vết bỏng và thậm chí là vết rạn da. Bơ hạt mỡ cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin E, cũng như polyphenol và dinh dưỡng thực vật. Những thành phần này làm cho bơ hạt mỡ trở thành một chất chống viêm, đó là lý do tại sao nó hoạt động rất tốt trong việc dưỡng ẩm và làm dịu mọi loại da và có thể được tìm thấy trong các sản phẩm dành cho da và tóc rất nhiều.
Mặc dù bơ hạt mỡ nguyên chất rất tốt để dưỡng ẩm cho hầu hết làn da của bạn, nó thường được sử dụng trong các loại kem dưỡng ẩm cơ thể nhưng nó không nên được sử dụng cho mặt. Joshua Zeichner, giám đốc nghiên cứu mỹ phẩm và lâm sàng tại Trung tâm Y tế Mount Sinai ở Thành phố New York, giải thích: "Bơ hạt mỡ rất phong phú về công dụng và có thể khiến một số người có làn da có thể bứt phá".
Bạn chỉ nên sử dụng các sản phẩm chuyên dụng cho vùng da mặt vì chúng thường không gây dị ứng và sẽ không làm tắc nghẽn lỗ chân lông.
Theo HowSthufWorks