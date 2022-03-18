Kẽm: Thành phần luôn được mệnh danh là 'thần dược' này có nên có trong kem dưỡng da mặt của bạn không?

Làm đẹp 18/03/2022 20:15

Là một nguyên tố và khoáng chất thiết yếu, kẽm đóng một vai trò quan trọng trong chức năng của enzym, khả năng miễn dịch, chữa lành vết thương và phân chia tế bào. Đó là lý do tại sao các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên bổ sung kẽm một cách lành mạnh từ thực phẩm hoặc thực phẩm chức năng. Vậy mỹ phẩm thì sao? Có cần nguyên tố này không nhỉ?

Kẽm: Thành phần luôn được mệnh danh là 'thần dược' này có nên có trong kem dưỡng da mặt của bạn không? - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Kẽm thường xuất hiện trong các phương pháp điều trị tại chỗ dưới dạng hợp chất oxit kẽm, một loại bột màu trắng không hòa tan trong nước. Được biết đến từ thời cổ đại với đặc tính chữa bệnh và kháng khuẩn, kẽm oxit là sản phẩm chăm sóc da đầu tiên mà nhiều người sử dụng và nó được tìm thấy trong hầu hết các loại thuốc mỡ trị hăm tã. Nhưng nếu kem dưỡng da mặt của bạn có chứa oxit kẽm, thì nó có khả năng đóng vai trò bảo vệ chống nắng. Là một loại kem chống nắng vật lý mạnh mẽ, oxit kẽm tạo thành một lớp màng chắn trên bề mặt da để ngăn chặn các tia UVA và UVB có hại.

Kẽm: Thành phần luôn được mệnh danh là 'thần dược' này có nên có trong kem dưỡng da mặt của bạn không? - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Nếu bạn có làn da nhạy cảm hoặc từng bị dị ứng với các thành phần chống nắng khác, kẽm oxit có thể là lựa chọn tốt nhất cho bạn vì hầu hết mọi người đều dung nạp tốt.

Kẽm: Thành phần luôn được mệnh danh là 'thần dược' này có nên có trong kem dưỡng da mặt của bạn không? - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Điểm hạn chế của kẽm là gì? Bởi vì nó không hấp thụ vào da, nó có thể để lại một lớp màng trắng đục trên khuôn mặt của bạn. Điều đó có thể tốt cho hồ bơi hoặc bãi biển, nhưng nó không hợp với mong muốn đối với kem dưỡng da mặt hàng ngày. Để tránh vẻ ngoài thiếu taharm mỹ khi bôi, bạn hãy tìm mua các loại kem chống nắng và kem chống nắng có chứa oxit kẽm vi lượng, một công thức mới hơn có các hạt mịn hơn, trong suốt hơn.

Ngoài oxit kẽm, một dạng kẽm khác - kẽm pyrithione, cũng được sử dụng trong chăm sóc da. Nó là một thành phần phổ biến trong các loại kem, dầu gội, xà phòng và nước rửa để điều trị viêm da tiết bã, một chứng rối loạn viêm mãn tính gây ra các mảng đỏ, có vảy trên da đầu và các vùng da khác. Tuy nhiên, trừ khi bạn đã được chẩn đoán mắc tình trạng này còn không thì bạn không cần dùng kem dưỡng da mặt chứa kẽm pyrithione.

Kẽm: Thành phần luôn được mệnh danh là 'thần dược' này có nên có trong kem dưỡng da mặt của bạn không? - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Nếu bạn bị mụn trứng cá, bạn có thể đã nghe nói rằng kẽm có thể giúp làm sạch mụn khi uống hoặc bôi tại chỗ. Trong khi một số nghiên cứu ủng hộ lý thuyết này, những nghiên cứu khác không tìm thấy tác dụng tích cực hoặc kết luận rằng các liệu pháp chẳng hạn như kháng sinh, tốt hơn kẽm. Mặc dù chắc chắn bạn có thể tìm thấy các loại kem và sản phẩm trị mụn có chứa kẽm, nhưng trước tiên hãy xem xét các thành phần chính hơn.

Theo HowStuffWorks

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