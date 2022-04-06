'Nghệ thuật' khử mùi cơ thể chỉ với 5 bước đơn giản giúp bạn luôn tỏa hương thơm ngát

Để ngăn cơ thể bạn có mùi và tránh sự xấu hổ về mùi cơ thể, bạn nên giải quyết vấn đề từ nguyên nhân gốc rễ của nó: vi khuẩn. Dưới đây là một số mẹo ngăn mùi cơ thể đã được kiểm chứng để bạn luôn thơm tho mỗi ngày.

Sự thật là mồ hôi của bạn thường không có mùi. Nguyên nhân gây ra mùi khó chịu là do vi khuẩn tích tụ trên da tiết mồ hôi của bạn và phản ứng với mồ hôi và dầu để phát triển và nhân lên khi mồ hôi phản ứng với vi khuẩn trên da. Những vi khuẩn này phân hủy protein và axit béo, gây ra mùi cơ thể trong quá trình này.

Rửa sạch mồ hôi và vi khuẩn gây mùi bằng cách tắm thường xuyên. Hãy chắc chắn sử dụng xà phòng chống vi khuẩn vì chúng được thiết kế và chứng minh để loại bỏ vi khuẩn gây mùi.

Dành thời gian để rửa kỹ những vùng cơ thể dễ đổ mồ hôi như nách và bàn chân. Kết thúc việc làm sạch bằng cách lau khô người thật kỹ để ngăn vi khuẩn sinh sôi trên da.

2. Sử dụng chất chống mồ hôi hoặc chất khử mùi

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Chất chống mồ hôi giúp giảm thiểu mồ hôi, trong khi chất khử mùi che đi mùi của vi khuẩn gây mùi. Để tránh mùi cơ thể, hãy thoa một số chất chống mồ hôi hoặc chất khử mùi vào buổi sáng và trước khi đi ngủ. Nếu bạn không thể tìm thấy một sản phẩm phù hợp nhất với mình, hãy tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ.

3. Theo dõi chế độ ăn uống của bạn

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Bạn là những gì bạn ăn! Một số loại thực phẩm có thể góp phần gây ra mùi cơ thể. Ví dụ, hành và tỏi có mùi thơm có thể thoát ra qua lỗ chân lông khi bạn đổ mồ hôi. Đồ uống có chứa caffein và rượu cũng có thể khiến bạn đổ mồ hôi nhiều hơn.

Càng nhiều càng tốt, hãy cố gắng duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh. Hãy nhớ rằng có thể không nhất thiết phải cắt bỏ hoàn toàn những thực phẩm này, mà là tiêu thụ chúng một cách điều độ.

4. Mặc các loại vải thoáng khí

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Loại vải bạn mặc cũng có thể ảnh hưởng đến lượng mồ hôi của bạn khi bạn thực hiện các hoạt động hàng ngày của mình. Chọn các loại vải có độ thoáng khí tốt hơn như cotton, lụa và len để không khí vào quần áo của bạn và ngăn mồ hôi tích tụ. Đối với quần áo tập luyện, tốt nhất là chất liệu tổng hợp, thấm ẩm vì chúng có thể giữ mồ hôi trên da của bạn.

Khi bạn ra ít mồ hôi, vi khuẩn trên da không thể phát triển và sinh sôi dễ gây ra mùi cơ thể. Đừng quên thay tất và đi giày tập thoáng khí để ngăn ngừa mùi hôi chân nữa nhé!

5. Giặt là của bạn

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Vi khuẩn có thể dễ dàng tích tụ và sinh sôi trên quần áo đã qua sử dụng, và mùi khó chịu có thể bám vào khi chúng không được giặt đúng cách. Hãy nhớ thường xuyên giặt quần áo của bạn để mùi khó chịu từ vi khuẩn gây mùi không còn bám vào.

Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, cách tốt nhất để ngăn mùi cơ thể là giữ vệ sinh hợp lý. Ngăn ngừa vi khuẩn tích tụ thông qua việc thường xuyên tắm vòi hoa sen và rửa tay với xà phòng diệt khuẩn để có được mùi thơm lâu dài, bảo vệ khỏi vi khuẩn gây mùi lên đến 24 giờ.

Nếu vẫn không thành công, hãy hỏi ý kiến ​​bác sĩ nếu vấn đề vẫn tiếp diễn để yêu cầu các đơn thuốc có thể giúp bạn ngăn mùi cơ thể.

Theo Safeguard