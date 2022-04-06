Tổng hợp 15 màu tóc 2022 đẹp thịnh hành hiện nay

Kèm theo đó, một số màu tóc “huyền thoại” như các tông nâu, đen vẫn giữ được độ nóng. Đơn giản là vì chúng đẹp và phù hợp với hầu hết tất cả mọi người!

Trong những năm gần đây, các tông màu cá tính như xám, khói, rêu, và những shades nổi bật như đỏ, cam, xanh lá,… được giới trẻ đón nhận nồng nhiệt và đã trở thành trào lưu cực hot.

Cùng theo dõi để được gợi ý những sắc màu tóc nhuộm hot nhất nhé!

Những màu tóc đẹp nhất cho cả nam và nữ hiện đang được ưa chuộng thường du nhập từ xu hướng tóc Hàn Quốc, rất được lòng bởi các Idol Kpop. Đây là những màu sắc khiến cho cộng đồng làm đẹp ở nước ta chao đảo.

1. Màu tóc nâu tây

Màu tóc nâu tây đang là xu hướng hot trend 2022. Theo dự đoán, đây sẽ là màu tóc cực hot trong năm 2022. Với màu tóc này, chị em dễ dàng sở hữu diện mạo bừng sáng và đầy quyến rũ. Bên cạnh đó, còn giúp các bạn trẻ “đóng mác” thương hiệu, phô diễn cá tính của riêng mình.

Màu tóc nâu tây thời thượng mang lại vẻ cuốn hút, sành điệu và cực kỳ chất chơi. Đây sẽ là lựa chọn lý tưởng cho các bạn trẻ thuộc cả hai giới. Những tông màu khác nhau sẽ mang đến cá tính rất riêng. Chắc chắn màu tóc nâu tây sẽ là lựa chọn giúp bạn thay đổi diện mạo một cách ngoạn mục!

Màu tóc nâu tây đang là xu hướng hot trend 2022, giúp chị em dễ dàng sở hữu diện mạo bừng sáng và đầy quyến rũ

2. Màu tóc 2022 xám khói sang chảnh

Là một màu tóc không hẳn mới, nhưng chưa bao giờ cũ. Trong năm 2022, màu tóc xám khói sang chảnh vẫn luôn được các bạn trẻ lăng xê một cách nhiệt tình.

Màu tóc này mang đến diện mạo trẻ trung, thời thượng khiến cho các bạn trẻ mê mệt.

Đặc biệt là với phái nữ, khi kết hợp với những sắc màu đặc trưng, màu tóc xám khói sẽ mang đến phái đẹp nét cá tính, cuốn hút hơn.

Đây cũng là màu tóc được các bạn nam trẻ tuổi rất yêu thích và lựa chọn để thay đổi diện mạo. Vừa nổi bật, vừa cá tính, vừa mạnh mẽ.

3. Màu tóc đẹp 2022 nâu khói

Tông màu nâu khói mang đến vẻ đẹp vô cùng sành điệu và thời thượng. Đây là màu tóc nhuộm sẽ mang đến các chàng trai vẻ ngọt ngào đầy quyến rũ. Với các nàng thì mang đến vẻ ma mị, quyến rũ cho mái tóc dài. Còn với mái tóc ngắn thì đầy cá tính, nổi bật.

Chắc hẳn bạn sẽ trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý khi để tóc màu này.

Nếu như bạn thắc mắc màu nâu khói có kén da không. Thì câu trả lời là không! Dù bạn là người có làn da trắng sáng hay hơi ngăm đen. Thì trông vẫn hoàn toàn nổi bật trong màu tóc siêu đỉnh này nhé! Hãy cứ tự tin diện màu tóc đỉnh cao này. Và chắc chắn làn da của bạn sẽ trở nên hồng hào và nâng tông rõ rệt đấy!

Tông màu nâu khói mang đến vẻ đẹp vô cùng sành điệu và thời thượng

4. Màu tóc nâu lạnh

Màu nâu lạnh đầy quyến rũ là lựa chọn được nhiều người ưa chuộng và vẫn đang là xu hướng chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong những năm gần đây, những tông màu nâu lạnh vẫn đang khiến giới trẻ sục sôi.

Màu nâu lạnh thuộc tông nhuộm trung tính, không quá sáng nhưng cũng không quá trầm. Do đó, bạn hoàn toàn không phải lo lắng việc sẽ bị mờ nhạt giữa đám đông! Trái lại, màu tóc nâu lạnh giúp bạn nổi bật và tạo được ấn tượng cực tốt trong mắt người đối diện.

Bên cạnh đó, màu tóc nhuộm này là lựa chọn siêu sang và thời thượng. Đặc biệt, phù hợp với mọi phong cách thời trang khác nhau.

Màu nâu lạnh đầy quyến rũ là lựa chọn được nhiều người ưa chuộng và vẫn đang là xu hướng chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt

5. Màu tóc 2022 nâu rêu

Mái tóc nâu rêu mang đến sức cuốn hút khó cưỡng lại. Đó là ma lực vừa đem đến vẻ ngoài phóng khoáng, quyến rũ, lại có một chút âm trầm, lạnh lùng và bí ẩn.

Tóc vẫn lên màu cực đẹp, cực hút mà không cần tẩy tóc. Nhuộm tóc màu nâu rêu là lựa chọn thích hợp với những bạn có phong cách trầm một chút. Chắc chắn màu tóc đẹp 2020 – 2022 này sẽ khiến bạn hài lòng.

Màu tóc nâu rêu

6. Nhuộm màu tóc nâu hot trend 2022

Dù có hàng loạt các màu tóc sang chảnh ra đời thì màu nâu vẫn cứ giữ được “phong độ” và chiếm được lòng yêu mến của mọi người.

Những tông màu tóc nâu là lựa chọn sẽ giúp bạn làm mới bản thân. Vừa nhẹ nhàng, không quá nổi bật vừa thể hiện được cá tính. Chắc chắn rằng diện mạo mới sẽ không khiến bạn phải thất vọng!

Màu tóc nâu phù hợp cho cả nam và nữ. Có nhiều sắc thái đa dạng như nâu socola, nâu hạt dẻ, nâu ánh đỏ, nâu ánh rêu,… Phù hợp cho nhiều tông màu da và nhiều phong cách thời trang khác nhau.

7. Màu tóc than chì

Màu tóc than chì là một trong những màu tóc đẹp 2022 mới nổi và nhận được nhiều yêu thích.

Với sự kết hợp hài hòa giữa màu ghi đậm và màu than hồng bạc, đây là màu tóc đem đến vẻ ngoài đầy mới mẻ, đột phá và không hề nhàm chán.

Màu tóc nhuộm này là lựa chọn mà các bạn nữ có làn da trắng hồng không nên bỏ qua. Để tạo được mái tóc đẹp hoàn hảo, bạn nên tạo kiểu tóc uốn nhẹ có lọn hoặc duỗi thẳng. Trông sẽ rất mượt mà và có chiều sâu. Với các bạn nam, tốt nhất là nên để kiểu tóc duỗi mượt, có thể rẽ ngôi, trông sẽ rất trẻ trung và năng động.

Màu tóc than chì

8. Màu tóc 2022 xám khói sang chảnh

Là một màu tóc không hẳn mới, nhưng chưa bao giờ cũ. Trong năm 2022, màu tóc xám khói sang chảnh vẫn luôn được các bạn trẻ lăng xê một cách nhiệt tình.

Màu tóc này mang đến diện mạo trẻ trung, thời thượng khiến cho các bạn trẻ mê mệt.

Đặc biệt là với phái nữ, khi kết hợp với những sắc màu đặc trưng, màu tóc xám khói sẽ mang đến phái đẹp nét cá tính, cuốn hút hơn.

Đây cũng là màu tóc được các bạn nam trẻ tuổi rất yêu thích và lựa chọn để thay đổi diện mạo. Vừa nổi bật, vừa cá tính, vừa mạnh mẽ.

9. Màu tóc xanh rêu

Trước đây, màu xanh rêu đã được refresh, làm mới bởi các Idol Hàn Quốc. Vừa “đằm thắm” vừa mới mẻ và quyến rũ hơn rất nhiều với sự kết hợp các ánh khói, ánh vàng hay hòa trộn ombre, màu xanh rêu. Với các bạn nữ, đây là màu tóc tạo được diện mạo nữ tính, dịu dàng. Còn với các bạn nam, màu tóc xanh rêu tạo vẻ ngọt ngào, lãng tử.

Để làm mới bản thân, bạn đừng bỏ qua màu tóc xanh rêu siêu nổi bật này. Trông bạn sẽ hoàn toàn không đơn điệu bởi có sự kết hợp với nhiều tông nhuộm khác nữa. Trông bạn sẽ rất cá tính và làm nổi bật được chất riêng của mình.

Để làm mới bản thân, bạn đừng bỏ qua màu tóc xanh rêu siêu nổi bật này

10. Màu tóc vàng rêu

Mặc dù có nhiều xu hướng màu nhuộm lên ngôi nhưng nhuộm tóc màu vàng rêu vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

Đây là màu tóc mang đến vẻ ngoài siêu ấn tượng, phù hợp với nhiều kiểu tóc khác nhau. Sẽ mang đến cho cả bạn nam và bạn nữ diện mạo tự tin, nổi trội giữa đám đông.

Sự pha trộn giữa sắc vàng và ánh rêu rất thú vị. Mang lại sự cuốn hút khó có thể chối từ. Là sắc màu đầy lãng mạn, phù hợp với ai đang sở hữu làn da trắng hồng. Với màu nhuộm mới toanh này, trông bạn chắc hẳn sẽ càng rạng rỡ và tràn đầy sức sống.

11. Màu tóc rêu khói

Lại là rêu! Nhưng sự kết hợp với một chút sắc khói nơi ngọn tóc lại đang gây bão trong năm 2022 này. Đây là một màu tóc siêu đỉnh sẽ giúp bạn lột xác một cách ngoạn mục! Mọi làn da đều có thể nhuộm màu tóc này. Chính vì thế mà cả phái nam và phái nữ đều đang thi nhau diện màu tóc mới mẻ này để trông trẻ trung, rạng rỡ hơn.

Với mái tóc màu rêu khói, bạn sẽ trông cực sành điệu trong những bộ trang phục mang hơi hướng retro. Một chút cổ điển mà vẫn vô cùng hiện đại. Đem đến cái nhìn đầy lãng mạn và phá cách cho diện mạo mới.

12. Màu tóc đẹp 2022: Đen khói thời thượng

Đen khói là màu tóc nằm trong xu hướng tóc 2021 và lại một lần nữa tái xuất và làm mưa làm gió trong cộng đồng làm đẹp

Đen khói là màu tóc nằm trong xu hướng tóc 2021 và lại một lần nữa tái xuất và làm mưa làm gió trong cộng đồng làm đẹp.

Cần tay nghề sáng tạo để lên được chuẩn màu tóc đen khói. Để có được màu tóc chuẩn nhất, hãy chắc chắn bạn tìm đến đúng salon chuyên nghiệp.

Đây là lựa chọn phù hợp với những bạn thích phá cách. Màu tóc này có ưu điểm là không quá kén với gương mặt, màu da hay trang phục.

Có nhiều tông màu từ nâu sáng cho đến tối cho bạn lựa chọn. Hoặc bạn chỉ cần nhuộm ombre nửa dưới tóc.

13. Màu tóc xanh đen

Trong những năm gần đây, mái tóc màu xanh đen đã chiếm được sự yêu mến của khá nhiều bạn trẻ tại Việt Nam.

Với màu tóc này, bạn chỉ thực sự nổi bật khi bạn bước ra ngoài ánh nắng hay đứng dưới ánh đèn spotlight

Với màu tóc này, bạn chỉ thực sự nổi bật khi bạn bước ra ngoài ánh nắng hay đứng dưới ánh đèn spotlight. Tuy nhiên, sẽ không ai có thể phủ nhận sự chất chơi, cool ngầu của mái tóc ngang vai khi nhuộm màu này.

Sử dụng màu tóc mới, kết hợp giữa màu đen tuyền bí ẩn và sắc xanh biển đậm huyền bí là cách tạo nên một diện mạo mới cực hút mắt và ấn tượng. Phù hợp với cả những bạn nữ mạnh mẽ, cá tính đến những bạn nam muốn khẳng định cá tính bản thân.

14. Màu tóc bạch kim

Màu tóc bạch kim là lựa chọn rất nổi bật. Trên thực tế, không chỉ những ai hoạt động trong showbiz mới “dám” diện màu tóc này. Mà đây là lựa chọn vẫn được các bạn trẻ rất mạnh dạn nhuộm để trở nên tự tin và hấp dẫn hơn trước đám đông.

Chỉ có một điểm trừ đó là phải tẩy tóc trước khi nhuộm bạch kim để màu lên tổng nổi hơn, thật hơn. Bên cạnh đó, để giữ được màu tóc lâu bền, quá trình chăm sóc tóc sau đó cũng cần rất cẩn thận. Tuy nhiên, sau tất cả, bạn sẽ sở hữu được một mái tóc lóng lánh, hấp dẫn.

15. Màu tóc nhuộm Ombre đẹp 2022

Phong cách nhuộm tóc Ombre bắt nguồn từ nước Pháp. Đây là kiểu nhuộm vô cùng phổ biến và đang là hot trend tại châu Á. Trông bạn sẽ thật mới mẻ và cá tính khi phối hợp 2 màu nhuộm rõ rệt, chân tóc một màu và ngọn tóc một màu.

Để tạo thành kiểu tóc Ombre tuyệt đỉnh, bạn có thể thỏa sức lựa chọn những sắc màu yêu thích. Bao gồm màu xám ánh bạc, màu hồng đào, hồng nhạt,… Những kiểu tóc phù hợp có thể kể đến như để thẳng cắt ngắn, uốn xoăn, tóc bob hay tóc dài thướt tha.

Trông bạn sẽ thật mới mẻ và cá tính khi phối hợp 2 màu nhuộm rõ rệt, chân tóc một màu và ngọn tóc một màu

16. Màu tóc tím khói

Trong bộ sưu tập những màu khói sang chảnh, tím khói cũng là một màu nhuộm không tồi mà bạn không nên bỏ qua. Đây là màu tóc mang đến khuôn mặt của bạn sự ngời sáng. Cộng thêm vào đó là chút ma mị, quyến rũ và cực kỳ sang chảnh. Đây là màu tóc mang lại sự hiện đại và cuốn hút.

Đừng lo rằng nhuộm tím khói sẽ hơi dừ. Bởi thực tế thì đây là một trong những màu tóc đem lại vẻ đẹp trẻ trung bậc nhất. Cứ tự tin biến hóa bản thân một lần với màu tím khói xem sao nhé!

17. Màu tóc 2022 hồng khói hot trend

Sắc màu hồng thú vị này mang một chút nổi loạn, một chút mộng mơ và một chút cá tính. Đây là lựa chọn thu hút được cả những bạn nam, chứ không riêng gì các bạn nữ . Với sự kết hợp hài hòa giữa gam hồng và khói, trông bạn sẽ càng tăng thêm độ sành điệu, chất chơi và trẻ trung.

Màu tóc 2022 hồng khói hot trend

* Một số lưu ý về màu nhuộm tóc đặc trưng

Có quá nhiều màu tóc đẹp chắc hẳn sẽ khiến bạn bắt đầu choáng ngợp. Bạn băn khoăn không rõ màu tóc nào phù hợp với tông da nào. Hay là màu nhuộm nào thì cần tẩy hay không cần tẩy.

Những bạn trẻ có làn da trắng thì muốn nhuộm màu nào cũng được. Tuy nhiên với những bạn sở hữu làn da ngăm đen, bánh mật thì để chọn màu nhuộm tôn da hoàn toàn không hề đơn giản.

+ Màu tóc đẹp 2022 dành cho da ngăm, đen,…

Nhìn chung, những tông màu trung tính thuộc nhóm nâu là các tông màu phù hợp nhất với các chàng và nàng có làn da bánh mật.

Các tông màu nhuộm nâu đều sẽ giúp tôn da cho các bạn sở hữu làn da ngăm. Giúp khuôn mặt bạn bừng sáng và tạo nên vẻ đẹp khỏe khoắn, ngọt ngào rất riêng.

+ Có nên tẩy tóc trước khi nhuộm hay không?

Tẩy tóc sẽ mang đến màu nhuộm nổi bật hơn, đẹp hơn và bóng hơn. Mái tóc của bạn cũng sẽ có chiều sâu và trông cực kỳ cuốn hút. Tuy nhiên, thực tế thì không phải màu tóc nào cũng cần phải tẩy trước khi nhuộm mới lên được tông.

Tẩy tóc là công đoạn phá hủy cấu trúc tóc ban đầu, loại bỏ melanin tạo màu tự nhiên trong tóc. Sau khi tẩy xong, mái tóc sẽ có màu trắng hơi ngả vàng. Tiếp đó, cần tiến hành nhuộm như bình thường. Công đoạn này được áp dụng với những bạn thích sở hữu màu nhuộm cực nổi bật và “chói lóa”. Có thể kể đến như màu đỏ nguyên bản, xanh da trời, xanh lá, cam, vàng, hồng.

Tuy nhiên, cũng có không ít những bạn dù không nhuộm những tông nổi bật này nhưng vẫn “đánh liều” đi tẩy tóc để sở hữu mái tóc hấp dẫn hơn.

Nói chung, thực chất việc tẩy tóc không có nhiều tác động đến hiệu quả lên màu. Với các tông màu nhuộm kể trên, vẫn thấy được chiều sâu và độ cuốn hút “mãnh liệt” mà chẳng cần tẩy tóc. Không những thế, việc tẩy tóc còn khiến cho tóc bị yếu đi, hư tổn nặng nề nữa đấy!

Trên đây là chia sẻ những màu tóc 2022 đẹp đang được ưa chuộng. Hy vọng sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn màu tóc phù hợp với cá tính của bản thân nhất.