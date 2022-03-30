Lợi ích tuyệt vời của hương thảo đối với cả da và tóc chắn chắn sẽ khiến bạn muốn 'ưu ái' ngay thành phần thảo mộc này

Loại thảo mộc này cũng chứa các đặc tính kháng sinh và chống viêm mạnh giúp chống lại mụn trứng cá.

Hương thảo chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp chống lại các gốc tự do gây hại cho da. Chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào da của bạn khỏi bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời và các chất ô nhiễm từ môi trường, đồng thời ngăn ngừa lão hóa da.

Hương thảo có thể được sử dụng để chăm sóc da dưới dạng dầu hoặc chiết xuất, hoặc bạn có thể mua các sản phẩm chăm sóc da có chứa hương thảo như một thành phần trị kiệu.

Hương thảo cũng là một nguồn cung cấp một số chất dinh dưỡng quan trọng cho da bao gồm sắt, canxi và vitamin B6. Những chất dinh dưỡng này thúc đẩy sản xuất collagen, giúp da và tóc khỏe mạnh.

Lợi ích của hương thảo đối với da

Dưới đây là danh sách ngắn gọn về một số đặc tính có lợi nhất của hương thảo đối với làn da của bạn:

1. Thông tắc lỗ chân lông

Ảnh minh họa: Internet

Hương thảo hoạt động như một chất tẩy tế bào chết nhẹ nhàng và giúp làm sạch các lớp trên của da một cách triệt để. Thoa hương thảo tại chỗ giúp làm sạch dầu, bụi bẩn và cặn bã trong lỗ chân lông của bạn.

2. Làm săn chắc và làm đều màu da

Dầu hương thảo có chứa một số chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa giúp thúc đẩy sản xuất collagen để làm căng da của bạn. Nó cũng kích thích lưu lượng máu đến da mặt và cải thiện màu da của bạn.

3. Điều trị bệnh chàm và các tình trạng viêm da khác

Hương thảo có chứa các đặc tính chống viêm và chống oxy hóa giúp giảm mẩn đỏ và viêm liên quan đến các bệnh da thông thường như chàm và viêm da. Nó cũng là một chất chống vi khuẩn có thể giúp điều trị nhiễm trùng da và loại bỏ vi trùng khỏi bề mặt da.

4. Dưỡng ẩm cho da

Ảnh minh họa: Internet

Hương thảo có chứa các đặc tính dưỡng ẩm và giúp khóa độ ẩm để mang lại cho bạn làn da mềm mại và tươi sáng.

5. Hoạt động như một chất làm se da mặt tự nhiên

Hương thảo có đặc tính làm se giúp làm tan cặn dầu, làm sạch da mặt và giữ cho da không bị bóng dầu mà không làm da bạn bị khô.

Cách sử dụng hương thảo cho da

Hương thảo có thể được sử dụng theo một số cách. Dưới đây là một số cách tự làm đơn giản để sử dụng hương thảo trong thói quen chăm sóc da của bạn.

1. Toner hương thảo

Hương thảo giúp làm đều màu da và làm dịu mụn.

Ảnh minh họa: Internet

Phương pháp 1

Thành phần:

1/4 tách lá hương thảo tươi

1/2 cốc hydrosol nước cây phỉ

1/4 cốc nước hoa hồng

Các bước:

Cho tất cả các thành phần vào một nồi nhỏ và đun sôi. Ngay khi thấy bọt nhỏ bắt đầu hình thành, hãy tắt bếp và đậy nắp nồi lại. Để nguội cho đến khi chạm vào bạn thấy nước mát. Lọc nước đã hoàn thành và bảo quản trong lọ thủy tinh sạch và có nhãn. Sử dụng trong vòng 2 tháng. Vỗ nhẹ loại nước toner này vào da sạch hai lần mỗi ngày.

Phương pháp 2

Thành phần:

1/2 cốc nước cất

1 muỗng cà phê glycerine thực vật

5–6 giọt dầu hương thảo

Các bước:

Cho tất cả các nguyên liệu vào lọ hoặc bình xịt. Lắc kỹ trước khi sử dụng. Vỗ nhẹ dung dịch vào da bằng ngón tay hoặc xịt lên da.

Hương thảo cho tóc

Hương thảo đã được sử dụng rộng rãi để chữa rụng tóc trong các phương pháp điều trị bằng thảo dược phương Tây cho các lứa tuổi.

Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng việc thoa dầu hương thảo thường xuyên có thể có lợi hơn minoxidil (một loại thuốc trị rụng tóc phổ biến được sử dụng trong điều trị chứng rụng tóc) trong việc thúc đẩy sự phát triển và chắc khỏe của tóc.

Dầu hương thảo đã cho thấy những lợi ích đầy hứa hẹn trong việc điều trị chứng rụng tóc nội sinh và rụng tóc từng mảng.

Ngoài việc chứa nhiều chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng, dầu hương thảo có thể giúp cải thiện lưu lượng máu đến da đầu và tăng sự phát triển của tóc đáng kể khi được sử dụng để mát-xa.

Lợi ích của hương thảo đối với tóc

Những lợi ích sức khỏe của hương thảo đối với mái tóc của bạn bao gồm:

1. Giảm viêm

Dầu hương thảo có chứa các đặc tính chống viêm giúp làm dịu da đầu và giảm rụng tóc.

2. Thúc đẩy sự phát triển và vẻ đẹp của tóc

Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu chỉ ra rằng hương thảo có thể thúc đẩy sự phát triển của tóc lên tới 22%. Nó thậm chí còn được chứng minh là giúp tăng sự phát triển của tóc ở những người bị chứng rụng tóc nội sinh tố.

3. Thể hiện đặc tính giãn mạch

Dầu hương thảo giúp giãn nở các mạch máu để thúc đẩy lưu lượng máu đến da đầu. Điều này nuôi dưỡng các nang tóc và thúc đẩy tóc khỏe mạnh.

4. Tăng cường độ chắc khỏe cho tóc

Dầu hương thảo chứa các chất dinh dưỡng giúp tóc chắc khỏe và tăng độ đàn hồi cho tóc.

5. Các lợi ích khác

Ảnh minh họa: Internet

Các lợi ích bổ sung của dầu hương thảo đối với tóc của bạn bao gồm:

Giúp đảo ngược quá trình bạc tóc ở giai đoạn đầu

Giúp làm dịu ngứa và kích ứng trên da đầu

Làm trẻ hóa các nang tóc

Giúp chống lại gàu

Cách sử dụng hương thảo cho tóc

Dầu hương thảo có thể được sử dụng cho tóc theo nhiều cách khác nhau.

1. Dầu điều trị hương thảo

Ảnh minh họa: Internet

Phương pháp 1

Thành phần:

1 muỗng canh dầu hương thảo

2 muỗng canh dầu vận chuyển

Các bước:

Kết hợp dầu hương thảo với bất kỳ loại dầu vận chuyển nào (hạnh nhân, ô liu, v.v.). Thoa hỗn hợp này lên da đầu và tóc trước khi ngủ. Để nó nghỉ qua đêm và gội sạch bằng dầu gội nhẹ vào sáng hôm sau.

Phương pháp 2

Thành phần:

15 giọt dầu hương thảo

2 muỗng canh dầu dừa ép lạnh

Các bước:

Trộn hai loại dầu và chuyển hỗn hợp vào một cái lọ nhỏ. Xoa bóp 1 thìa cà phê hỗn hợp lên da đầu trước khi đi ngủ. Gội sạch vào buổi sáng với dầu gội nhẹ.

2. Nước sắc hương thảo

Thành phần:

2 cốc nước

1/4 cốc lá hương thảo khô

2 viên nang vitamin E

Các bước:

Cho nước và lá hương thảo vào nồi và đun sôi nhẹ. Lấy nước vừa đun ra để nguội và thêm dầu vitamin E từ viên nang. Sau khi nguội, bảo quản hỗn hợp trong lọ sạch. Xoa bóp một chút hỗn hợp lên tóc và da đầu trước khi gội đầu.

3. Thêm dầu hương thảo vào dầu gội hiện có của bạn

Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng có thể thêm một vài giọt dầu hương thảo vào dầu gội đầu thông thường của bạn để sử dụng thuận tiện.

Hương thảo không chỉ hữu ích trong nhà bếp mà còn có thể là một bổ sung quan trọng cho tủ thuốc của bạn. Nó là một phương thuốc tự nhiên và hoàn toàn an toàn cho sự phát triển của tóc và chăm sóc da. Hãy thử nếu bạn đang gặp vấn đề về da hoặc rụng tóc nhé.

Theo Emedihealth