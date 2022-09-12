Loại bỏ vết chai sần và gót chân nứt nẻ cùng những bí kíp siêu đơn giản bạn có thể làm ngay tại nhà này

Nhà bếp của bạn là một kho tàng các sản phẩm tuyệt vời với giá trị y học có thể điều trị nhiều bệnh hàng ngày, bao gồm cả vấn đề nứt gót chân. Đây là các biện pháp khắc phục trực tiếp từ các nguyên liệu nhà bếp của bạn để giúp bạn có được đôi chân hoàn hảo như mong muốn.

Tần suất: Lặp lại hàng ngày cho đến khi gót chân lành lại.

Phải làm gì:

Listerine có chứa thymol và rượu, giúp chống lại nấm móng chân, chữa nứt bàn chân, làm dịu da và điều trị mụn cóc. Các axit nhẹ có trong giấm làm mềm da chết và khô, giúp dễ dàng tẩy tế bào chết.

Bột gạo, mật ong và giấm

Phải làm gì:

Làm hỗn hợp tẩy tế bào chết bằng cách trộn 3 thìa cà phê bột gạo, 1 thìa cà phê mật ong và 2-3 giọt giấm táo. Khuấy đều để tạo thành một hỗn hợp đặc.

Ngâm chân trong nước ấm hỗn hợp khoảng 10 phút, sau đó chà nhẹ nhàng để loại bỏ da chết.

Tần suất: Lặp lại quy trình 2-3 lần một tuần.

Bột gạo tẩy tế bào chết, thanh lọc và tái tạo làn da. Mật ong là một chất khử trùng tự nhiên giúp chữa lành bàn chân nứt nẻ. Giấm là một loại axit nhẹ có tác dụng làm mềm da chết và khô, giúp tẩy tế bào chết dễ dàng.

Trái chuối

Phải làm gì :

Nghiền 2 quả chuối chín thành hỗn hợp nhuyễn. Đảm bảo rằng chuối đã chín. Chuối chưa chín có chứa axit gây độc cho da.

Nhẹ nhàng thoa hỗn hợp lên khắp bàn chân của bạn, bao gồm cả móng chân và hai bên ngón chân. Giữ mặt nạ chân trong 20 phút.

Sau 20 phút, rửa lại chân bằng nước sạch.

Tần suất: Lặp lại điều này mỗi tối trước khi đi ngủ trong 2 tuần hoặc cho đến khi bạn hài lòng với kết quả.

Chuối là một chất dưỡng ẩm da tự nhiên. Nó chứa vitamin A , B6 và C , tất cả đều giúp duy trì độ đàn hồi của da và giữ nước cho da.

Mật ong

Phải làm gì:

Thêm một cốc mật ong vào bồn nước ấm.

Ngâm chân sạch vào hỗn hợp và mát xa nhẹ nhàng trong 20 phút.

Nhẹ nhàng tẩy da chết bằng đá bọt.

Vỗ nhẹ chân cho khô và thoa một lớp kem dưỡng ẩm dày.

Tần suất: Có thể thực hiện điều này thường xuyên trước khi đi ngủ.

Mật ong là một chất giữ ẩm tự nhiên, có nghĩa là nó hút nước từ các mô bên trong đến các lớp bên ngoài của da. Sự thay đổi chất lỏng này tạo ra hiệu ứng căng mọng giúp lớp da bên ngoài lành lại.

Dầu thực vật

Phải làm gì:

Vệ sinh chân thật sạch.

Lau khô chân bằng khăn mềm.

Thoa một lớp dầu thực vật dày lên gót chân và ngón chân.

Mang một đôi tất thoải mái sạch sẽ và để chúng qua đêm.

Tần suất: Hàng ngày trước khi đi ngủ.

Dầu thực vật được da hấp thụ dễ dàng. Hầu hết các loại dầu thực vật đều chứa các vitamin như provitamin A , D và E , tất cả đều giúp nuôi dưỡng làn da và tạo ra các tế bào mới.

Baking soda

Phải làm gì:

Thêm 3 muỗng canh muối nở vào một bát nước ấm. Trộn đều cho đến khi muối nở tan hết.

Ngâm chân của bạn trong nước này trong 15 phút.

Lấy chân ra và chà nhẹ bằng đá bọt.

Rửa lại bằng nước sạch, lau khô chân bằng khăn sạch.

Tần suất: Lặp lại quy trình hai lần một tuần.

Baking soda là một chất tẩy tế bào chết. Nó loại bỏ tế bào chết và cũng có đặc tính chống viêm. Baking soda cũng có thể trung hòa mùi hôi.

Gel lô hội

Phải làm gì:

Ngâm chân trong nước ấm và dùng đá bọt chà mạnh để loại bỏ da chết.

Vỗ nhẹ cho khô và thoa một lớp gel lô hội dày lên bàn chân của bạn.

Đi tất cotton và đi ngủ.

Rửa bằng nước ấm vào buổi sáng.

Tần suất: Lặp lại điều này mỗi đêm trong 4–5 ngày để xem kết quả.

Nha đam chứa vitamin A (beta-caroten), C và E. Những chất này có đặc tính chống oxy hóa trong khi cholesterol, campesterol, β-sitosterol và lupeol có trong nha đam có đặc tính chống viêm. Lupeol cũng hoạt động như một chất khử trùng và giảm đau. Các auxin và gibberellin có trong lô hội giúp chữa lành vết thương.

Vaseline và nước cốt chanh

Phải làm gì :

Ngâm chân trong nước ấm khoảng 20 phút. Rửa sạch và lau khô.

Thêm 3-4 giọt nước cốt chanh mới vắt vào một muỗng canh Vaseline. Trộn đều.

Thoa hỗn hợp này lên gót chân và các phần bị nứt nẻ khác của bàn chân.

Mang một đôi tất len ​​và để qua đêm.

Rửa sạch bằng nước ấm vào buổi sáng.

Tần suất: Thường xuyên trước khi đi ngủ.

Vaseline hoạt động như một chất giữ ẩm và axit citric trong nước chanh thúc đẩy quá trình lột da và tái tạo tế bào da mới.

Muối Epsom

Phải làm gì:

Thêm nửa cốc muối Epsom vào nước ấm trong chậu ngâm chân.

Khuấy đều.

Ngâm chân của bạn trong đó trong 15 phút.

Chà để loại bỏ da chết.

Tần suất: 2–3 lần một tuần.

Muối Epsom làm giảm viêm và làm mềm da. Các sulfat giúp thải độc tố và kim loại nặng ra khỏi tế bào, làm dịu cơn đau và giúp cơ thể loại bỏ các chất độc hại.

Thay vì uống thuốc, bạn nên làm theo các biện pháp tự nhiên. Nhiều biện pháp khắc phục như vậy có thể được tìm thấy từ trong các nguyên liệu nhà bếp của chúng ta.

Theo Brightside