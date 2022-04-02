Loại bỏ tình trạng da đầu bết dính, khô xơ chỉ bằng một loại thực phẩm là 'nữ hoàng' thảo mộc nhiệt đới

Đừng lo lắng vì một số biện pháp tự nhiên có thể giúp điều trị da đầu khô tại nhà một cách hiệu quả. Nha đam là một trong những loại có tác dụng mạnh nhất trong số đó.

Da đầu bị khô có thể gây bong tróc, ngứa và nhiều lúc giống như gàu. Tuy nhiên, những triệu chứng này hoàn toàn không liên quan đến gàu và phát sinh do da đầu quá khô. Nhiều yếu tố như lạm dụng dầu gội đầu, nhuộm tóc và điều kiện môi trường như thời tiết lạnh góp phần gây ra hiện tượng này.

Dưới đây là một số cách dễ dàng để sử dụng gel lô hội trên da đầu và tóc của bạn:

Nha đam có chứa đặc tính dưỡng ẩm và từ lâu đã được sử dụng như một loại kem dưỡng ẩm tự nhiên. Nó chứa dồi dào các chất chống oxy hóa, vitamin A, vitamin E, nước, lignin, axit salicylic, v.v., giúp phục hồi độ ẩm cho da đầu và tóc của bạn, đồng thời mang lại hiệu ứng làm dịu da đầu.

1. Massage da đầu với gel lô hội

Như đã đề cập ở trên, một trong những lợi ích mạnh mẽ nhất của lô hội là khả năng dưỡng ẩm cho da và da đầu mà không làm cho chúng bị nhờn.

Gel lô hội bao gồm 98% là nước và có đặc tính chống viêm. Vì vậy, nó là một giải pháp hiệu quả để thoát khỏi tình trạng khô và kích ứng.

Ảnh minh họa: Internet

Thành phần:

Gel lô hội - 2 muỗng canh

Cách sử dụng:

Nhúng miếng bông vào gel lô hội và massage nhẹ nhàng khắp da đầu. Để da đầu được hấp thụ trong nửa giờ. Gội sạch bằng dầu gội nhẹ.

2. Đắp mặt nạ da đầu bằng lô hội

Gel lô hội chứa nhiều nước và các loại đường như mucopolysaccharides. Mucopolysaccharides là một chất giữ ẩm tự nhiên: chúng giúp khóa độ ẩm trên tóc và da đầu của bạn để ngăn ngừa khô da.

Gel lô hội giúp dưỡng ẩm và niêm phong lớp biểu bì, giúp tóc mềm và mượt hơn. Bạn hãy trộn nó với dầu nền (chẳng hạn như dầu ô liu hoặc dầu dừa) để thuận tiện hơn trong việc thoa và cung cấp thêm dưỡng chất cho tóc.

Mật ong cũng là một chất giữ ẩm tự nhiên khác giúp liên kết nước với sợi tóc của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Thành phần:

Gel lô hội - 2 muỗng canh

Dầu ô liu hoặc dầu dừa - 1 muỗng canh

Mật ong - 2 muỗng canh

Cách sử dụng:

Trộn tất cả các thành phần trong một cái bát cho đến khi chúng hoàn toàn hòa quyện. Dùng lược chải đều hỗn hợp mặt nạ ủ tóc này lên da đầu và tóc. Để nó được hấp thụ tốt trong ít nhất nửa giờ. Gội sạch bằng dầu gội nhẹ.

3. Thử mặt nạ dưỡng tóc bằng nha đam và nước cốt dừa

Gel lô hội và nước cốt dừa tạo nên sự kết hợp tuyệt vời để chống lại làn da khô và bong tróc.

Nước cốt dừa rất giàu axit béo tự nhiên có thể dưỡng ẩm và làm mềm da đầu của bạn. Nó cũng nuôi dưỡng da đầu để tăng sự phát triển của tóc. Gel lô hội giúp hydrat hóa da đầu và giảm ngứa cũng như giảm kích ứng.

Đặc tính chống nấm mạnh của cả lô hội và nước cốt dừa cũng giúp chống lại gàu hiệu quả cho bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Thành phần:

Gel lô hội - 2 muỗng canh

Kem dưỡng tinh chất dừa - 1 muỗng canh

Dầu dừa nguyên chất - 1 muỗng canh

Cách sử dụng:

Cho tất cả các nguyên liệu vào tô và trộn đều. Dùng lược chải đều mặt nạ ủ tóc này lên da đầu và tóc. Massage nhẹ nhàng da đầu trong 5 phút. Để yên trong một giờ trước khi gội sạch bằng dầu gội nhẹ.

4. Mặt nạ dưỡng tóc bằng nha đam và trứng

Lưu huỳnh, phốt pho, selen, kẽm, protein và iốt được tìm thấy trong trứng giúp thúc đẩy sự phát triển của tóc và hạn chế rụng tóc. Lòng đỏ trứng chứa nhiểu axit béo có lợi. Các axit béo này giúp duy trì độ ẩm tự nhiên của da đầu và tóc của bạn để tránh bị khô.

Nha đam và trứng sẽ giúp giữ ẩm cho tóc. Chúng cũng đóng vai trò là chất làm sạch. Trứng (đặc biệt là lòng đỏ) có khả năng loại bỏ bụi bẩn và dầu thừa trên tóc, giúp tóc sạch và khỏe mạnh.

Sự kết hợp của trứng và gel lô hội tạo nên một loại mặt nạ nuôi dưỡng và làm dịu tóc.

Ảnh minh họa: Internet

Thành phần:

Gel lô hội - 2 muỗng canh

Cả quả trứng - 1 quả

Cách sử dụng:

Đập trứng vào bát và đánh đều. Thêm gel lô hội vào trứng đã đánh bông và trộn đều cho đến khi hỗn hợp hòa quyện. Sử dụng bàn chải, thoa hỗn hợp này lên da đầu và tóc của bạn. Dùng mũ tắm trùm tóc trong nửa giờ. Gội sạch hỗn hợp bằng dầu gội nhẹ.

5. Dùng mặt nạ nha đam và sữa chua

Sữa chua rất giàu axit lactic, giúp làm sạch da đầu và hoạt động như một chất tẩy tế bào chết tự nhiên để loại bỏ các tế bào da chết. Nó giữ ẩm cho da đầu và nuôi dưỡng các nang tóc với các chất dinh dưỡng có lợi như kali, vitamin B12 và vitamin B6.

Ảnh minh họa: Internet

Thành phần:

Gel lô hội - 2 muỗng canh

Sữa chua - 1 muỗng canh

Cách sử dụng:

Trộn đều tất cả các thành phần trong một cái bát. Dùng lược nhuộm tóc thoa mặt nạ dưỡng tóc này lên da đầu và tóc. Mát xa trên da đầu trong 5–10 phút để dưỡng chất thấm sâu hơn. Rửa sạch sau nửa giờ.

6. Làm mặt nạ lô hội, cỏ cà ri và quả lý gai Ấn Độ

Hạt cỏ cà ri có một số lợi ích cho da đầu của bạn. Chúng rất giàu protein và nuôi dưỡng các nang tóc để thúc đẩy sự phát triển của tóc. Lecithin, một chất làm mềm có trong cỏ ca ri, giúp giữ độ ẩm trên da để chống lại tình trạng khô da đầu.

Quả lý gai Ấn Độ, còn được gọi là amla, chứa vitamin C, chất chống oxy hóa và đặc tính chống nấm góp phần vào sức khỏe da đầu tổng thể và chống lại gàu.

Ảnh minh họa: Internet

Thành phần:

Gel lô hội - 2 muỗng canh

Hạt cỏ cà ri - 2 muỗng canh

Bột quả lý gai Ấn Độ - 1 muỗng canh

Cách sử dụng:

Ngâm hạt cỏ cà ri trong một cốc nước qua đêm. Xay hạt đã ngâm vào sáng hôm sau. Cho bột cỏ cà ri, gel lô hội và bột quả lý gai Ấn Độ vào bát và trộn đều. Dùng lược chải đều hỗn hợp này lên da đầu và tóc. Để nó được hấp thụ trong nửa giờ. Gội sạch bằng dầu gội nhẹ.

Các đặc tính có lợi của nha đam đối với da đầu khô

Nha đam từ lâu đã được sử dụng để chăm sóc da bởi nhiều nền văn hóa trên thế giới. Người Ai Cập cổ đại gọi nó là "thực vật của sự bất tử" - một cái tên phù hợp cho một loại thực vật có nhiều đặc tính có lợi như vậy.

Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là một mô tả ngắn gọn về những lợi ích của gel lô hội:

Thể hiện tác dụng chống viêm: Nha đam có đặc tính chống viêm mạnh do chứa nhiều chất chống oxy hóa, axit béo và axit salicylic. Nó giúp giảm ngứa, kích ứng da và gàu.

Nha đam có đặc tính chống viêm mạnh do chứa nhiều chất chống oxy hóa, axit béo và axit salicylic. Nó giúp giảm ngứa, kích ứng da và gàu. Cung cấp các yếu tố chống nấm: Gel lô hội chứa các hợp chất có lợi được gọi là anthraquinones. Anthraquinones có đặc tính kháng khuẩn giúp chống lại gàu và nhiễm trùng nấm men.

Gel lô hội chứa các hợp chất có lợi được gọi là anthraquinones. Anthraquinones có đặc tính kháng khuẩn giúp chống lại gàu và nhiễm trùng nấm men. Làm sạch da đầu: Gel lô hội hydrat hóa da đầu mà không làm cho da đầu nhờn. Trên thực tế, nó có chứa saponin có thể làm sạch da đầu và loại bỏ bã nhờn dư thừa.

Gel lô hội hydrat hóa da đầu mà không làm cho da đầu nhờn. Trên thực tế, nó có chứa saponin có thể làm sạch da đầu và loại bỏ bã nhờn dư thừa. Làm dịu kích ứng: Gel lô hội có tác dụng làm dịu da. Nó chứa đầy các hợp chất chống viêm và chất chống oxy hóa có thể giúp giảm kích ứng và làm mới da đầu.

Gel lô hội có tác dụng làm dịu da. Nó chứa đầy các hợp chất chống viêm và chất chống oxy hóa có thể giúp giảm kích ứng và làm mới da đầu. Dưỡng ẩm và tăng cường sức mạnh: Đặc tính dưỡng ẩm của gel lô hội đã được nhiều người biết đến. Nó chứa các axit béo có lợi, đường và độ ẩm cao nên nó trở thành chất dưỡng ẩm tự nhiên lý tưởng cho da đầu, da hoặc tóc của bạn.

Tác dụng phụ của nha đam

Ảnh minh họa: Internet

Gel lô hội là một sản phẩm hoàn toàn tự nhiên và thường không gây tác dụng phụ. Tuy nhiên, một số người có thể gặp phải:

Phản ứng dị ứng (ngứa, phát ban, sưng tấy)

Cảm giác bỏng hoặc châm chích

Đỏ nhẹ và kích ứng

Nguyên nhân gây khô da đầu

Ảnh minh họa: Internet

Có thể có một số nguyên nhân khác nhau gây ra da đầu khô. Những cái phổ biến nhất là:

Tình trạng da như bệnh vẩy nến hoặc bệnh chàm

Lạm dụng các sản phẩm chăm sóc tóc như dầu gội đầu

Điều kiện môi trường như không khí lạnh

Sử dụng các sản phẩm hóa chất mạnh trên tóc (thuốc xịt tóc, thuốc nhuộm tóc nhân tạo, thuốc tẩy, v.v.)

Các triệu chứng của da đầu khô

Các triệu chứng phổ biến nhất của da đầu khô là:

Đỏ và kích ứng

Tóc khô và dễ gãy

Rụng tóc

Ngứa

Bong da đầu

Mẹo bổ sung để quản lý da đầu khô

Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là một số mẹo bổ sung để giúp bạn điều trị và ngăn ngừa khô da đầu:

Đảm bảo bổ sung nhiều trái cây và rau quả tốt cho sức khỏe và cung cấp nước trong chế độ ăn uống của bạn.

Uống ít nhất 8 lít nước trong một ngày.

Tránh dùng nước nóng để gội đầu.

Không sử dụng dầu gội khô để làm sạch tóc và da đầu vì chúng có tác dụng làm khô tóc.

Tránh sử dụng các sản phẩm làm nóng như máy duỗi tóc và máy sấy tóc.

Sử dụng dầu gội không chứa sulfat. Dầu gội có chứa sulfat có thể dẫn đến tóc khô và dễ gãy.

Dưỡng tóc chuyên sâu và dưỡng tóc ít nhất một lần trong hai tuần.

Trong trường hợp nghiêm trọng, bạn có thể cần điều trị y tế. Bạn có thể tham khảo ý kiến ​​bác sĩ da liễu, người có thể kê đơn dầu gội đầu hoặc kem chống nấm tùy thuộc vào tình trạng của bạn.

Theo Emedihealth