Làn da đang bị hủy hoại nghiêm trọng nếu bạn liên tục thực hiện 5 thói quen xấu này hàng ngày

Nếu bạn thực sự mong muốn có được làn da khỏe mạnh, bạn phải kiên nhẫn và tránh xa những tác hại kinh hoàng như vậy. Đây là những thói quen xấu bạn nên tránh xa:

Ví dụ như việc tự nặn mụn đầu đen tại nhà hoặc tự nặn mụn trứng cá có thể dẫn đến làn da kém mịn màng và không tì vết. Thực hiện theo những thói quen như vậy chỉ mang lại kết quả ngắn hạn với một loạt tổn thương da lâu dài không thể nhìn thấy tức thì.

Tẩy tế bào chết cho da mặt mỗi ngày là điều tuyệt đối không nên làm. Làn da của bạn cần sự chăm sóc tỉ mỉ đó để loại bỏ bụi bẩn, cặn bã, dầu bị mắc kẹt trong lỗ chân lông, nhưng không phải là tẩy da chết hàng ngày. Hai lần một tuần dường như là tần suất lý tưởng để tẩy tế bào chết và bạn không nên tẩy tế bào chết quá nhiều ngay cả khi bạn cảm thấy thích. Làm như vậy có thể làm tổn thương lớp biểu bì của bạn, gây khô và xỉn màu quá mức, lỗ chân lông mở rộng hơn và cũng gây ra các vết rách nhỏ.

Tẩy tế bào chết hàng ngày có thể làm cạn kiệt lượng dầu tự nhiên của da. Về cơ bản, bạn đang loại bỏ lớp da trên cùng mỗi ngày mà không cho nó thời gian để chữa lành. Điều này có thể dẫn đến làn da nhạy cảm dễ bị kích ứng.

Trị mụn đầu đen tại nhà

Không ai thích sự xuất hiện của mụn đầu đen và mụn đầu trắng "ngồi" trên mũi và trán. Vâng, tất cả chúng ta đều mong muốn loại bỏ chúng nhưng không phải trả giá bằng sức khỏe làn da của chúng ta đúng không nào?

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Dùng dụng cụ nặn mụn đầu đen bằng kim loại để nặn chúng ra có thể gây nhạy cảm, gây mẩn đỏ, kích ứng và làm tình hình da của bạn trở nên tồi tệ hơn. Ngoài ra, bạn cũng có thể bị nhiễm trùng da không mong muốn nếu không thực hiện đúng cách vệ sinh da.

Khi bạn chạm vào và sờ vào mụn đầu đen, nó sẽ đẩy một số chất sừng ra ngoài qua lớp màng mỏng của lỗ chân lông vào các mô xung quanh gây ra tác hại không thể phục hồi. Ngoài ra, ở vị trí của mụn đầu đen, mụn viêm sẽ xuất hiện. Quá trình viêm, tăng sắc tố và sẹo đều có thể là kết quả của việc nặn hoặc cạy da của bạn.

Cạy và nặn mụn

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Đây là một việc rất phổ biến trong giới thanh thiếu niên và bạn cần phải ngừng làm điều này. Nếu bạn chưa biết, mụn bùng phát có thể gây ra nhiều tổn thương hơn bạn nghĩ. Chắc chắn rằng khi bạn đang cố chăm sóc cho cái viêm đỏ và trắng đó ở bên ngoài nôt mụn nhưng điều đó cũng kích thích rất nhiều sai lầm ở bên trong. Sắc tố, mụn và vết thâm, nhiễm trùng và viêm là một số tác dụng phụ thường gặp.

Việc chạm vào mụn nhiều lần cũng có thể khiến vi khuẩn lan sâu hơn vào da và vào các lỗ chân lông lân cận, dẫn đến việc bùng phát mụn lớn hơn.

Ngủ với lớp trang điểm chưa được loại bỏ

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Mệt mỏi và căng thẳng có thể dễ dàng khiến bạn quên hoặc lơ là trong việc tẩy trang, do đó, có thể gây "đau đớn" cho làn da của bạn. Nó có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông của bạn, đẩy nhanh các dấu hiệu lão hóa, làm da xỉn màu, có nhiều mụn hơn và nhiễm trùng.

Bụi bẩn và lớp trang điểm bị mắc kẹt trong lỗ chân lông của bạn gây ra tác hại oxy hóa. Điều này dẫn đến phá vỡ hàng rào bảo vệ da và khiến da mặt bị lão hóa sớm. Da của bạn sẽ cảm thấy khô và có vẻ già hơn. Lớp trang điểm cũng ngăn không cho da được tái tạo hàng đêm. Nó làm gián đoạn quá trình luân chuyển tế bào và mang lại cho bạn các nếp nhăn. Hãy tẩy trang hàng đêm dù có chuyện gì đi chăng nữa các bạn nhé.

Bỏ qua việc dùng kem chống nắng khi ở trong nhà

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Đây cũng là một sai lầm phổ biến khác mà nhiều người đam mê chăm sóc da cũng mắc phải. Dùng kem chống nắng trong nhà là điều quan trọng để bảo vệ da khỏi bất kỳ tia UV nào có thể xâm nhập vào nhà bạn qua cửa sổ kính.

Nếu bạn đang ở trong một không gian trong nhà với ánh sáng ban ngày hoặc nếu bạn đang ngồi gần cửa sổ, hiển nhiên bạn cũng đang tiếp xúc với các tia UV gây hại cho da. Tia UVA có thể xuyên qua cửa kính và xâm nhập vào da sâu hơn. Trong khi tia UVB là nguyên nhân chính gây ung thư da, thì tia UVA lại là nguyên nhân gây ra lão hóa sớm và cả hai đều gây ra chứng tăng sắc tố da. Do đó, điều cần thiết là phải sử dụng sản phẩm kem chống nắng có SPF ngay cả khi ở trong nhà và văn phòng của bạn.

Theo Femina