Làm trắng da tay bị cháy nắng nhờ 3 nguyên liệu siêu rẻ

Làm đẹp 02/06/2016 14:00

Mùa hè, da ở mu bàn tay rất dễ bị cháy nắng và đen sạm. Để làm trắng da tay, bạn có thể áp dụng biện pháp cực đơn giản sau.

Tia UV của ánh nắng mặt trời rất có hại, nó không những làm da bị đen sạm mà còn làm da nhanh lão hóa và xuống cấp, nhất là những vùng da mỏng manh như da tay. Do chị em phụ nữ khi đi nắng thường bỏ quên không chống nắng khu vực da này, nên da tay rất dễ bị tổn thương bởi tia nắng ngày hè. Vùng da tay đen, khô ráp sẽ làm giảm sự tự tin của phụ nữ đồng thời tố cáo tuổi tác rõ rệt.

Để làm trắng da tay, cách tốt nhất là dùng những nguyên liệu tự nhiên, kết hợp với sự kiên trì nhất định, phục hồi độ trắng của da kết hợp với chống nắng cẩn thận.

Nguyên liệu:

- Bột đậu đỏ

- Bia

- Trứng gà

- Bao tay nilon

Cách làm:

B1: Trộn 3 nguyên liệu: bột đậu, bia và trứng gà vào một cái chén nhỏ sao cho thu được hỗn hợp sệt. Mùi của bia và trứng gà hơi tanh nhưng chúng sẽ nhanh chóng biến mất.

B2: Làm ướt da tay, massage hỗn hợp trên lên 2 mu bàn tay nhiều lần theo những chuyển động tròn đều trong khoảng 5-10 phút.

B3: Đeo bao tay nilong, ủ tay trong khoảng 15 phút nữa

B4: Tháo bao tay, rửa tay với nước sạch, lau khô

Làm liệu trình 3 lần/ tuần kết hợp với chống nắng cẩn thận khi ra ngoài. Da tay bạn sẽ nhanh chóng trắng trẻo trở lại.

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