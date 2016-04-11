Không son, không xăm, môi vẫn hồng tự nhiên nhờ củ dền

Với những ai có làn môi thâm, hãy dùng phương pháp sau để có môi hồng tự nhiên mà không cần xăm môi hoặc dùng son màu.

Củ dền là một loại thực vật rất giàu Vitamin, đặc biệt là Vitamin A, E. Đây là 2 dưỡng chất giúp làm hồng và trẻ hoá môi hiệu quả. Bạn có thể kết hợp củ dền với một số nguyên liệu khác để làm nên loại son dưỡng môi.

Nguyên liệu:

- 20ml nước ép củ dền

- 10ml dầu dừa

- 1 thìa sáp ong bào nhỏ

- 1 thìa mật ong

- 1 viên nang Vitamin E

Cách làm:

Cách 1: Có dùng sáp ong

Đầu tiên, bạn cần cho nước ép củ dền vào 1 cái chén nhỏ, đun cách thuỷ sao cho thu được lượng nước ép sệt, cạn còn 1/2. Tiếp theo, cho dầu dừa, mật ong và sáp ong vào, đun cho đến khi sáp chảy ra hoàn toàn. Tắt bếp, cắt viên Vitamin E ra và cho vào hỗn hợp, khuấy đều rồi đổ vào các lọ đựng son.

Mỗi ngày, bạn cần tẩy tế bào chết cho môi bằng đường và mật ong, sau đó thoa son dưỡng củ dền trên lên môi 1 lớp mỏng. Làm 1 ngày 2 lần sáng tối để có làn môi hồng hào, tự nhiên mà không cần các loại son dưỡng hoá học.

Cách 2: Trường hợp không có sáp ong

Bạn hoà tất cả các nguyên liệu trên với nhau, đun cách thuỷ đến khi hỗn hợp sệt lại, để nguội và thoa lên môi. Cách này sẽ cho bạn loại son lỏng, không đặc như khi dùng sáp ong và có thời gian bảo quản ngắn hơn.

Chúc bạn thành công!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-son-khong-xam-moi-van-hong-tu-nhien-nho-cu-den-79309.html