Không còn phải lo việc bị gãy móng tay nữa. Chỉ một vật dụng đơn giản này có thể giải quyết phiền toái cho hội chị em

Đây là cách để xử lí phần móng tay bị gãy cực hay ho khiến bạn phải trầm trồ

Bạn đã dành cả một khoảng thời gian khá lâu để nuôi móng dài và chúng nhìn rất là tuyệt, do đó việc móng của bạn bất ngờ bị gãy hoàn toàn là điều bạn không mong muốn

Đừng lo lắng, bạn không cần phải chi thêm cho bất kì loại kem dưỡng hoặc sơn nào để sửa chúng. Tất cả thứ bạn cần là thứ bạn hoàn toàn có ở trong kệ bếp.

Maria, người được biết đến qua tài khoản "Sonalicious" trên nền tảng Tiktok đã chia sẻ mẹo cực đơn giản của cô ấy để sửa lại phần móng bị gãy, và tất nhiên mẹo này không thể đơn giản hơn nữa

Maria đã đăng tải mẹo vặt của cô ấy lên Tiktok với dòng trạng thái "Rất kì lạ nhưng nó hiệu quả".

Mẹo đơn giản này gồm cách dùng túi trà,( đúng vậy, bạn không hề nghe nhầm đâu), để sửa phần móng tay bị gãy.

Với phương pháp của Maria, tất cả điều bạn cần làm là lấy một túi trà lọc và cắt một hình tam giác nhỏ từ túi trà.

Cắt một phần nhỏ trên túi trà

Sau đó dùng keo dán lên phần móng gãy. Tiếp theo, cố định phần túi trà vừa cắt lên che khuất phần gãy trên móng. Lặp lại động tác này một lần nữa và nếu phần túi trà dính ra ngoài , hãy quấn nó xung quanh rìa móng tay để trông gọn hơn

Dán phần vừa cắt lên phần móng gãy

Đợi cho đến khi chúng khô, sơn phủ một lớp lên móng của bạn để trông chúng mượt mà hơn. Và chỉ đơn giản thế thôi.

Thêm một lớp sơn để che lại

Maria giải thích rằng: "Nếu bạn không có keo dán móng, đơn giản cứ dùng sơn bóng thông thường hoặc bất kì lớp sơn nền nào để che lại vết móng gãy". "Nó hoạt động rất hiệu quả trên những vết gãy nhỏ, ngay khi bạn phát hiện một vết nứt nhỏ hãy lấp nó đi ngay lập tức và nó sẽ bảo vệ móng của bạn"

Bạn không cần phải lo lắng về việc sở hữu một bộ móng dài lộng lẫy mà lại có một chiếc móng ngắn đầy xấu xí nữa chỉ với mẹo đơn giản này

Đoạn video của Maria đã thật sự gây ấn tượng với người xem và thu hút lên số lượng người xem khổng lồ với 2.2 triệu lượt xem

Đoạn video này có 163.7 ngàn lượt thích, 1600 lời bình luận và 1023 lượt chia sẻ

Một người cho biết: "Vâng, đơn giản hóa việc sửa móng tay bi gãy! Tôi dùng bao lụa tự dính nhưng phương pháp này dễ tiếp cận hơn nhiều".

Một người khác nói thêm: "Đây là thứ mà tôi làm có hiệu quả tốt nhất"

Người thứ ba bình luận : "Ngần ngại gì nữa. Thử ngay đi nào"