Các mẹo làm đẹp chị em cần tuân thủ để trở nên tươi tắn hơn

Làm đẹp 26/02/2022 05:53

Tất cả mọi cô gái đều muốn bản thân trông thật xinh đẹp. Vậy chị em cần làm gì? Bài viết này sẽ giới thiệu cho các bạn một số tips làm đẹp hữu ích.

Đầu tiên là hãy tẩy tế bào chết cho da, đây là bước quan trọng để duy trì vẻ ngoài sáng khỏe. Ngoài việc tẩy da chết thường xuyên, hãy chăm sóc da hàng ngày từ 10-15 phút sẽ giúp bạn luôn rạng rỡ.

Các mẹo làm đẹp chị em cần tuân thủ để trở nên tươi tắn hơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chăm sóc cho đôi tay, cắt móng tay thật đẹp để sẵn sàng cho một 'chiếc nhẫn' bất ngờ đến với bạn bất cứ lúc nào. Thoa kem dưỡng da tay để đôi bàn tay trông lúc nào cũng mềm mại.

Khi đi dép hở gót và dép tông, da gót chân dễ bị khô và nứt hơn. Đừng để bàn chân nứt nẻ nhé.

Môi có xu hướng khô khi thời tiết lạnh. Để loại bỏ lớp da bong tróc trên môi, bác sĩ khuyên bạn nên dùng bàn chải đánh răng ướt chà nhẹ lên môi. Thoa son dưỡng môi có tác dụng chống nắng và nên thoa lại dưỡng môi sau vài giờ. Một mẹo nhỏ là son môi càng đậm thì lượng chống tia cực tím càng cao đấy.

Hãy đầu tư vào trang phục của bạn, ăn mặc thật đẹp đẽ, nhưng cũng phải chú ý đến mức độ thoải mái. Nếu bạn không cảm thấy thoải mái thì của bạn sẽ chỉ chăm chăm vào sự khó chịu do trang phục gây ra.

Cuối cùng hãy đầu tư vào một liệu pháp chăm sóc da mặt thật tốt, đắp mặt nạ, làm sạch da mặt thật kĩ để có một làn da luôn sáng khỏe

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