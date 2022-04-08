Không cần tốn công "níu giữ" thanh xuân, chỉ với những mẹo nhỏ này bạn sẽ dễ dàng đánh bại nếp nhăn, nuôi dưỡng làn da mịn màng theo năm tháng

Làm đẹp 08/04/2022 19:01

Ngày qua ngày, mọi người trên khắp thế giới đang tìm kiếm những cách hiệu quả nhất để giữ cho làn da của họ trẻ đẹp. Các chuyên gia thẩm mỹ đưa ra hàng ngàn liệu trình để giữ cho làn da của chúng ta luôn săn chắc. Có những quy luật tự nhiên mà chúng ta không thể phủ nhận. Theo nghiên cứu, các dấu hiệu lão hóa sớm có thể xuất hiện vì tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và tia cực tím.

Ở các quốc gia khác nhau, mọi người có xu hướng có những thói quen riêng cho sức khỏe và sắc đẹp. May mắn thay, có rất nhiều công thức có thể hỗ trợ mong muốn có được vẻ ngoài hoàn hảo.

Sau đây là một số mẹo và mặt nạ tự nhiên tốt nhất giúp giảm nếp nhăn và giúp bạn chăm da ngay tại nhà.

1. Sử dụng sức mạnh của mặt nạ cam quýt chống lại quá trình lão hóa sớm

Không cần tốn công 'níu giữ' thanh xuân, chỉ với những mẹo nhỏ này bạn sẽ dễ dàng đánh bại nếp nhăn, nuôi dưỡng làn da mịn màng theo năm tháng - Ảnh 1

 

Bạn sẽ cần:

  • 1 quả chanh tươi

  • 2–3 muỗng canh mật ong

  • Bông gòn

Làm thế nào để chuẩn bị:

  • Vắt nước chanh và mật ong.

  • Nếu bạn có làn da nhạy cảm, bạn nên thêm một ít nước vào nước ép.

Cách sử dụng:

  • Đắp hỗn hợp lên mặt.

  • Chờ vài phút cho đến khi không khí nước trái cây khô lại, sau đó loại bỏ bằng nước.

  • Lặp lại mỗi tuần một lần.

Kết quả bạn sẽ thấy:

  • Một cái nhìn tươi mới và làm chậm sự xuất hiện của các nếp nhăn.

  • Da mịn màng và khỏe mạnh nhờ vitamin C và E.

  • Da đàn hồi và vẻ ngoài trẻ trung nhờ chất flavonoid có trong trái cây họ cam quýt.

2. Sử dụng mặt nạ tự nhiên làm từ cà rốt và mật ong để làm tươi trẻ làn da

Không cần tốn công 'níu giữ' thanh xuân, chỉ với những mẹo nhỏ này bạn sẽ dễ dàng đánh bại nếp nhăn, nuôi dưỡng làn da mịn màng theo năm tháng - Ảnh 2

 

Bạn sẽ cần:

  • 1 củ cà rốt

  • 2 muỗng cà phê mật ong

Làm thế nào để chuẩn bị:

  • Rửa sạch và cắt nhỏ cà rốt.

  • Cho cà rốt đã cắt vào máy xay sinh tố, bắt đầu xay lấy nước.

  • Khi hỗn hợp mặt nạ đã sẵn sàng, thêm một ít mật ong và trộn nhẹ nhàng.

Cách sử dụng:

  • Đắp mặt nạ lên mặt.

  • Chờ trong 20 phút.

  • Loại bỏ bằng nước.

  • Lặp lại quy trình này hai lần một tuần.

Kết quả bạn sẽ thấy:

  • Da khỏe mạnh nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa.

  • Giảm lão hóa sớm và sự xuất hiện của các nếp nhăn mới.

3. Sử dụng các nguyên liệu từ nhà bếp để cải thiện tuần hoàn

Không cần tốn công 'níu giữ' thanh xuân, chỉ với những mẹo nhỏ này bạn sẽ dễ dàng đánh bại nếp nhăn, nuôi dưỡng làn da mịn màng theo năm tháng - Ảnh 3

 

Bạn sẽ cần:

  • 1/2 muỗng canh bột mì

  • 1/2 muỗng canh bột nghệ

  • Sữa tươi (thêm càng nhiều càng tốt để tạo thành hỗn hợp đặc)

Làm thế nào để chuẩn bị:

  • Kết hợp tất cả các thành phần.

  • Trộn đều.

Cách sử dụng:

  • Dùng cọ thoa hỗn hợp lên mặt.

  • Chờ trong 30 phút.

  • Rửa sạch bằng nước ấm.

Kết quả bạn sẽ thấy:

  • Sắc da trở nên tươi sáng hơn.

  • Các nếp nhăn được làm mịn.

  • Sắc mặt khỏe mạnh.

4. Một loại kem làm từ dầu ô liu, Vaseline và vitamin E sẽ làm cho cổ và ngực của bạn trông trẻ ra 10 tuổi

 

Không cần tốn công 'níu giữ' thanh xuân, chỉ với những mẹo nhỏ này bạn sẽ dễ dàng đánh bại nếp nhăn, nuôi dưỡng làn da mịn màng theo năm tháng - Ảnh 4

 

Bạn sẽ cần:

  • 10 ml dầu ô liu

  • 3 viên nang vitamin E

  • 3 g Vaseline

Làm thế nào để chuẩn bị:

  • Cho tất cả các nguyên liệu vào tô và trộn đều.

  • Làm ấm bát chứa kem bằng cách sử dụng một nồi cách thủy.

  • Làm mát hỗn hợp.

  • Cho các chất bên trong vào một cái bát hoặc hộp đựng mới.

Cách sử dụng:

  • Thoa kem lên cổ và ngực trước khi đi ngủ vào mỗi buổi tối.

Kết quả bạn sẽ thấy:

  • Sau 2 tháng, cổ và ngực của bạn sẽ trông tươi trẻ và mịn màng.

  • Da đàn hồi.

5. Sử dụng Vaseline thay cho kem dưỡng da ban đêm thông thường

Không cần tốn công 'níu giữ' thanh xuân, chỉ với những mẹo nhỏ này bạn sẽ dễ dàng đánh bại nếp nhăn, nuôi dưỡng làn da mịn màng theo năm tháng - Ảnh 5

 

Cách sử dụng:

  • Thoa một lớp mỏng Vaseline lên mặt và cổ trước khi ngủ.

  • Rửa sạch mặt bằng nước ấm vào buổi sáng.

  • Lặp lại mỗi ngày cho đến khi bạn thấy nếp nhăn giảm hẳn.

Kết quả bạn sẽ thấy:

  • Vaseline sẽ cung cấp độ ẩm trên da của bạn và làm giảm nếp nhăn nhẹ qua từng ngày.

6. Trẻ hóa làn da với mặt nạ táo và bột yến mạch

Không cần tốn công 'níu giữ' thanh xuân, chỉ với những mẹo nhỏ này bạn sẽ dễ dàng đánh bại nếp nhăn, nuôi dưỡng làn da mịn màng theo năm tháng - Ảnh 6

 

Bạn sẽ cần:

  • Bột yến mạch dạng keo

  • Mật ong

  • Táo

  • Nước hoa hồng

Làm thế nào để chuẩn bị:

  • Cho 2 muỗng canh nước sốt táo và 1 muỗng canh mật ong vào một cái bát trộn.

  • Dùng lò vi sóng để hâm nóng cho đến khi mật ong tan hết.

  • Thêm 2 muỗng canh bột yến mạch và trộn cẩn thận.

  • Thêm 2 hoặc 3 giọt nước hoa hồng và trộn lại.

  • Để mặt nạ nguội.

Cách sử dụng:

  • Đắp mặt nạ lên mặt và cổ sạch.

  • Chờ trong 15 phút.

  • Dùng nước âm ấm để rửa mặt. Ngay sau đó rửa sạch lại bằng nước lạnh.

Kết quả bạn sẽ thấy:

  • Giảm nếp nhăn mới.

  • Da đàn hồi và mềm mại.

7. Ăn sô cô la đen

Không cần tốn công 'níu giữ' thanh xuân, chỉ với những mẹo nhỏ này bạn sẽ dễ dàng đánh bại nếp nhăn, nuôi dưỡng làn da mịn màng theo năm tháng - Ảnh 7

Sô cô la đen nổi tiếng với chất chống oxy hóa. Ăn một ít sô cô la đen vào buổi sáng có thể loại bỏ độc tố khỏi cơ thể, từ đó giúp làn da của bạn khỏe mạnh và tươi trẻ hơn, giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn mới.

Các công thức được đề cập ở trên chỉ là một mảnh nhỏ trong cả vũ trụ đầy bí quyết chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Tuy nhiên, điều hữu ích nhất là bạn hãy luôn vui vẻ và thư giãn để tránh nhăn nhó và gặp những nếp nhăn trên khuôn mặt nhé.

Theo Brightside

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