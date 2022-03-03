Không cần đến salon, chỉ với những liệu pháp tự nhiên vừa đơn giản lại rẻ tiền này, chị em sẽ có ngay mái tóc bóng mượt tự nhiên, khỏe bên trong đẹp bên ngoài!

Bia có tính axit nhẹ, làm se lỗ chân lông giúp tóc bạn mềm mượt. Bia cũng có thể hoạt động như một loại dầu xả vì nó chứa các chất dinh dưỡng từ quá trình lên men rất tốt cho tóc của bạn.

Để làm nước bia, đun nóng một nồi nước và đổ một nửa lượng bia theo thể tích so với lượng nước đã dùng. Ngâm, gội và xoa tóc trong dung dịch này từ 5 đến 10 phút.

Baking soda sẽ hữu ích nếu bạn có mái tóc dầu. (Hình ảnh: Luis Echeverri Urrea từ Dreamstime)

Baking soda có tính kiềm cao. Khi hòa tan trong nước, nó có đặc tính khử nhờn, vì vậy hãy sử dụng dung dịch baking soda trên tóc dầu và bạn thậm chí sẽ không cần dầu gội đầu! Ở Châu Âu, nhiều người đã thay thế dầu gội mua ở cửa hàng bằng dung dịch muối nở tự làm.

Để tạo dung dịch muối nở, hãy sử dụng 22 gam muối nở vào 1 lít nước. Trước khi thêm baking soda, hãy đổ nước nóng vào và sau đó là nước nguội để hạ nhiệt độ ấm. Baking soda hòa tan dễ dàng hơn trong nước trên 21 độ C.

3. Dưỡng tóc bằng dung dịch giấm giúp tóc bóng mượt

Ảnh minh họa

Giấm táo là một dung dịch có tính axit yếu, vì vậy nó cũng có thể giữ cho mái tóc của bạn mềm mại. Giấm được tạo ra từ quá trình lên men tự nhiên của lúa miến, gạo, ngô và lúa mì, do đó nó chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn nhiều loại sản phẩm cho tóc.

Đầu tiên, cho 4 muỗng canh giấm táo vào một lít nước ấm. Gội đầu bình thường, sau đó xoa bóp dung dịch giấm trong 10 phút. Rửa sạch bằng nước thường và để khô tự nhiên. Điều này cũng sẽ làm chậm quá trình rụng tóc.

4. Dưỡng tóc bằng nước gừng để thúc đẩy quá trình mọc tóc

Ảnh minh họa

Đun sôi khoảng 1/4 cốc gừng chưa gọt vỏ, cắt lát mỏng trong 1 lít nước và để nguội ở âm ấm. Gội đầu bằng dầu gội và xả như bình thường, sau đó dùng nước gừng làm dầu xả.

Gừng có thể kích thích mọc tóc và giảm rụng. Một phương pháp khác là thêm nước gừng sống trực tiếp vào dầu gội của bạn.

5. Dưỡng tóc bằng nước cốt chanh để tóc thơm hơn

Chanh rất tốt để dưỡng tóc. (Hình ảnh: Viorel Dudau từ Dreamstime)

Nước chanh có thể làm cho tóc của bạn có mùi thơm và nó cũng có thể dùng như một loại dầu xả tự nhiên. Nước chanh có giá trị PH là 3, chỉ có tính axit cao hơn một chút so với dầu xả thông thường.

Ngoài ra, nước chanh rất giàu vitamin tan trong nước, giúp thúc đẩy quá trình lưu thông máu đến da đầu sẽ đẩy nhanh quá trình mọc tóc.

Sau khi gội đầu bằng dầu gội, đổ nước cốt chanh từ nửa quả chanh lên đầu và massage tóc trong vòng 1 đến 3 phút. Rửa sạch lại sau đó.

Theo Nspirement