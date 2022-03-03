Phá vỡ các công thức thời trang hoàng gia, công nương Meghan Markle vẫn sở hữu diện mạo cực thu hút nhờ những sáng tạo này

Làm đẹp 03/03/2022 09:36

Meghan Markle đã chiếm trọn trái tim của chúng ta khi cô ấy kết hôn với Hoàng tử Harry vào năm 2018. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi với tư cách là thành viên hoàng gia, Meghan đã khiến mọi thứ trở nên phá cách với những lựa chọn thời trang của mình. 

Từ vẻ ngoài lạnh lùng, giản dị cho đến những bộ váy táo bạo, Meghan thường chọn những bộ trang phục vượt qua ranh giới và phá vỡ các quy tắc thời trang hoàng gia.

Nhiều người cho rằng cô ấy xứng đáng có cả một bài báo về những bộ trang phục phá vỡ quy tắc nhất của mình. Hãy cùng xem cách công nương phối hợp trang phục ra sao nhé.

1. Mặc váy lệch vai

Phá vỡ các công thức thời trang hoàng gia, công nương Meghan Markle vẫn sở hữu diện mạo cực thu hút nhờ những sáng tạo này - Ảnh 1

Tại buổi lễ Trooping of the Color ở London năm 2018, Meghan đã mặc chiếc váy màu hồng của nhà thiết kế Carolina Herrera với đường cắt lệch vai. Phụ nữ trong gia đình hoàng gia theo truyền thống không mặc váy để hở vai nhưng có thể Meghan đã loại bỏ điều này.

2. Mặc quần jean rách

Phá vỡ các công thức thời trang hoàng gia, công nương Meghan Markle vẫn sở hữu diện mạo cực thu hút nhờ những sáng tạo này - Ảnh 2

Vào tháng 9 năm 2017, Invictus Games ở Toronto là sự kiện mà Hoàng tử Harry và Meghan Markle lần đầu tiên nắm tay nhau trước công chúng cũng tham dự và công nương đã diện chiếc quần jean rách thời trang. Các hoàng gia thường tránh mặc quần jean tại các sự kiện chứ đừng nói đến quần jean rách. Một trong những lần duy nhất hoàng gia có thể mặc quần jean là dắt chó đi dạo.

 

 

Phá vỡ các công thức thời trang hoàng gia, công nương Meghan Markle vẫn sở hữu diện mạo cực thu hút nhờ những sáng tạo này - Ảnh 3

Được biết, nữ hoàng thích phụ nữ hoàng gia mặc váy và đầm. Nhưng Meghan đã chọn mặc một bộ vest kết hợp quần âu sang trọng nhiều lần, bao gồm cả lễ trao giải WellChild ở London vào năm 2018.

4. Không mặc quần tất

Phá vỡ các công thức thời trang hoàng gia, công nương Meghan Markle vẫn sở hữu diện mạo cực thu hút nhờ những sáng tạo này - Ảnh 4

Royal Protocol nói rằng bạn phải luôn mặc quần tất hoặc tất chân bất cứ khi nào bạn mặc váy hoặc đầm. Meghan đã nhiều lần phá vỡ quy tắc này. Bao gồm cả thời điểm ngày nay khi rời Canada House vào ngày 11 tháng 3 năm 2019 cô ấy cũng chọn đi chân trần không kết hợp tất.

 

Phá vỡ các công thức thời trang hoàng gia, công nương Meghan Markle vẫn sở hữu diện mạo cực thu hút nhờ những sáng tạo này - Ảnh 5

Tại chuyến đi chơi riêng đầu tiên với Nữ hoàng, Meghan không đội mũ. Rõ ràng, nhiều người cho rằng vì Nữ hoàng đội một chiếc mũ nên lẽ ra Meghan cũng phải như vậy.

6. Cởi giày của cô ấy

Phá vỡ các công thức thời trang hoàng gia, công nương Meghan Markle vẫn sở hữu diện mạo cực thu hút nhờ những sáng tạo này - Ảnh 6

Diện giày cao gót đế xuồng thường không được khuyến khích trong gia đình hoàng gia. Nhưng ở đây, Meghan đã phá vỡ 2 quy tắc, cô ấy cũng đã cởi giày. Tất cả phụ nữ hoàng gia, bao gồm cả Công nương Diana và Kate Middleton luôn tuân theo quy tắc này ngay cả đi trên bãi biển còn với Meghan, cô ấy đã lựa chọn sự thoải mái hơn bằng cái cởi hẳn giày đi chân trần.

7. Mặc đồ đen

Phá vỡ các công thức thời trang hoàng gia, công nương Meghan Markle vẫn sở hữu diện mạo cực thu hút nhờ những sáng tạo này - Ảnh 7

Nữ hoàng Elizabeth thích các hoàng gia chỉ mặc đồ đen khi để tang. Nhưng Meghan yêu thích trang phục toàn màu đen và đã mặc nhiều lần.

8. Sử dụng túi đeo chéo

Phá vỡ các công thức thời trang hoàng gia, công nương Meghan Markle vẫn sở hữu diện mạo cực thu hút nhờ những sáng tạo này - Ảnh 8

Đây không phải là một quy tắc nghiêm ngặt nhưng nghi thức ngoại giao hoàng gia nói rõ các thành viên Hoàng gia nên hạn chế việc bắt tay. Kate Middleton lại luôn sử dụng túi clutch đeo chéo thì có thể thoải mái giao lưu và bắt tay. Điều này sẽ phá vỡ truyền thống theo một cách lớn.

9. Chọn kiểu tóc rối bù

Phá vỡ các công thức thời trang hoàng gia, công nương Meghan Markle vẫn sở hữu diện mạo cực thu hút nhờ những sáng tạo này - Ảnh 9

Hoàng gia được mong đợi có kiểu tóc gọn gàng, bóng bẩy. Nhưng vẻ ngoài đặc trưng của Meghan là kiểu tóc búi rối bù của cô ấy. Cô ấy mặc cái này trông cũng rất thời thượng và trông rất đẹp.

10. Chọn một thương hiệu thiết kế không phải của Anh cho chiếc váy cưới của mình

Phá vỡ các công thức thời trang hoàng gia, công nương Meghan Markle vẫn sở hữu diện mạo cực thu hút nhờ những sáng tạo này - Ảnh 10

Meghan là cô dâu hoàng gia đầu tiên mặc chiếc váy được thiết kế bởi một nhà mốt không thuộc Anh. Chiếc váy của cô là một thiết kế tuyệt đẹp của Givenchy. Nhà thiết kế tài năng Claire Waight Keller là người Anh nhưng hương hiệu Givenchy mà Keller làm việc lại là của Pháp và công nương đã chọn nơi đây để thiết kế váy cưới cho mình.

Theo Brightside

 

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