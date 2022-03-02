Uốn tóc layer nam: Kiểu tóc được nam giới yêu thích nhất hiện nay

Cũng giống như layer nữ, layer nam được cắt thành nhiều tầng, nhiều lớp khác nhau, có thể phù hợp với cả tóc ngắn và tóc dài. Với kiểu tóc layer nam thì phần tóc nằm ở hai bên mai và sau gáy thường không được cắt quá ngắn.

Tóc Layer có lịch sử xuất hiện và tồn tại từ rất lâu. Từ khi những kiểu tóc Undercut còn chưa được thịnh hành thì Layer là một trong những kiểu tóc hot hàng đầu. Hiện nay, các kiểu tóc Layer được cách điệu với những cách cắt và tạo kiểu hiện đại. Mang đến những vẻ đẹp mới mẻ riêng.

Kiểu tóc này thường được kết hợp với các kỹ thuật làm tóc khác để mang lại vẻ ngoài cá tính năng động và thu hút cho các chàng trai. Bởi vậy nên nó dễ dàng trở thành xu hướng và là sự lựa chọn hàng đầu của các bạn nam để thay đổi diện mạo cho mình.

Cũng giống như layer nữ, layer nam cũng được cắt thành nhiều tầng, nhiều lớp khác nhau

Với từng cách biến kiểu ở phần tóc mái sẽ có những biến thể khác nhau của kiểu tóc Layer. Ví dụ một số kiểu tóc Layer như Textured Fringe, Two Blocks hay Layer mái ngố, Layer mái chéo…

Đây là kểu tóc rất phù hợp với khuôn mặt châu Á. Đặc biệt là lựa chọn thích hợp với những ai có gương mặt gầy, dài hay khuôn mặt trái xoan. Với những ai có khuôn mặt vuông, tròn hay kim cương thì kiểu tóc Layer không phải là lựa chọn phù hợp, bởi nó sẽ khiến khuôn mặt mất đi sự cân đối vốn có.

II. Ưu điểm và nhược điểm của kiểu tóc Layer

+ Ưu điểm của kiểu tóc Layer nam

Ưu điểm của kiểu tóc layer nam đó là sự đơn giản bởi không mất quá nhiều thời gian để tạo kiểu. Dù không mất nhiều thời gian, công sức để tạo kiểu nhưng dễ dàng thu lại thành quả rất đáng nể. Theo đó, sau khi tạo kiểu, bạn sẽ sở hữu mái tóc lãng tử, vô cùng bồng bềnh. Bên cạnh đó, tóc Layer sẽ giúp bạn ce đi những khuyết điểm như trán dô, trán cao và đặc biệt là trán hói chữ “M” trên gương mặt.

+ Nhược điểm của kiểu tóc Layer nam

Không phù hợp với thời tiết mùa hè là nhược điểm lớn nhất của kiểu tóc này. Với nhiệt độ của mùa hè ở nước ta, nếu để tóc mái dài thật sự rất nóng, rất dễ thấm mồ hôi, gây bết tóc và dẫn đến mất thẩm mỹ.

Cũng bởi vì lý do này mà kiểu tóc Layer nam vô cùng thịnh hành ở đất nước Hàn Quốc. Hàn Quốc với tiết trời rất lạnh được mệnh danh là “cái nôi” của kiểu tóc Layer nam.

+ Như thế nào là kiểu tóc Layer chuẩn “form”?

Công đoạn đầu tiên đó là công đoạn cắt tóc. Để có được kiểu tóc Layer chuẩn “form” nhất thì tốt hơn hết đó là bạn hãy nhấn mạnh với thợ tóc rằng không được cắt sát tóc mai và gáy hoặc cắt tóc mái quá ngắn. Đối với phần tạo kiểu, bạn hãy để cho thợ tóc lo, việc của bạn đó là chỉ cần cho thợ tóc xem hình ảnh kiểu tóc mà bạn muốn có được.

Để mái tóc có thêm điểm nhấn, bạn có thể nhuộm phần mái hoặc uốn xoăn sóng nhẹ nhàng, nó sẽ giúp cho mái tóc của bạn rất đẹp và cực kỳ nổi bật.

II. Top những kiểu uốn tóc layer nam hot nhất hiện nay

Một trong những đặc điểm mà uốn tóc layer nam trở thành mái tóc quốc dân được nhiều bạn trẻ ưu ái đó là nó không hề kén người để. Cho dù bạn có khuôn mặt dài, tròn hay vuông… kiểu tóc này vẫn có thể mang lại cho bạn một diện mạo mới mẻ và cuốn hút.

Bởi vậy nếu bạn đang có ý định làm mới bản thân mình thì hãy thử một trong những kiểu tóc uốn layer nam mà bài viết sẽ chia sẻ sau đây.

2.1. Tóc nam uốn xoăn Layer nhẹ nhàng mang vẻ đẹp đơn giản, gọn gàng

Bạn đang có ý thay đổi hình tượng, muốn thay đổi bản thân với một mái tóc mới mẻ nhưng không quá cầu kỳ nổi bật, thì mẫu tóc này là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Trên nền tóc layer được cắt tỉa công phu kết hợp với kỹ thuật uốn xoăn. Chính vì vậy mà mái tóc mang đến cho bạn cảm giác hiện đại, chỉnh chu mà không kém phần lịch lãm.

Mái tóc mang đến cho bạn cảm giác hiện đại, chỉnh chu mà không kém phần lịch lãm

Nếu bạn muốn trở nên cá tính hơn với mái tóc này thì bạn có thể tạo điểm nhấn bằng những đường cắt moi ở hai bên mai và đằng sau gáy, nó sẽ đem đến cho bạn hình ảnh một chàng trai năng động và đầy cá tính.

2.2. Tóc xoăn Layer nam kết hợp với undercut

Bạn đang sở hữu một gương mặt vuông? bạn mong muốn một gương mặt chuẩn nam thần thì kiểu tóc này chính là một sự lựa chọn không thể tuyệt vời hơn. Tóc layer uốn xoăn cộng hưởng cùng undercut thực sự là một phong cách đáng để thực hiện. Với kiểu tóc này phần tóc tỉa ở đỉnh đầu sẽ được uốn xoăn sau đó cạo hai bên phần mai và sau gáy.

Mái tóc khi được tỉa layer và uốn xoăn thì sẽ tạo ra một hiệu ứng rất cầu kỳ và kiểu cách. Chính vì vậy để cân bằng lại thì phần tóc bên dưới với những đường cắt undercut sẽ giúp mái tóc của bạn trong đơn giản và tinh tế hơn.

2.3. Kiểu tóc nam Layer mái dài uốn xoăn cắt fade thấp

Nếu như tóc xoăn Layer nam kết hợp với undercut là sự lựa chọn cho các bạn nam có khuôn mặt vuông thì Kiểu tóc nam Layer mái dài uốn xoăn cắt fade thấp lại là sự lựa chọn hoàn hảo cho các bạn nam có khuôn mặt dài và tròn.

Kiểu tóc nam Layer mái dài uốn xoăn cắt fade thấp lại là sự lựa chọn hoàn hảo cho các bạn nam có khuôn mặt dài và tròn

Mẫu tóc này không chỉ làm bạn trở nên sành điệu và cá tính mà kiểu tóc này còn giúp bạn che đi những khuyết điểm trên khuôn mặt của mình. Để mái tóc của bạn trở nên ấn tượng hơn bạn có thể giữ lại phần mái dài sau đó uốn xoăn nhẹ nhàng.

2.4. Kiểu tóc Layer uốn xoăn Hàn Quốc

Chẳng hề quá khi nói rằng đây chính là mẫu tóc quốc dân được nhiều bạn nam lựa chọn. Hàn Quốc chính là quê hương của những kiểu tóc layer đẹp chuẩn nam thần. Nếu bạn yêu chuộng vẻ đẹp lịch lãm thì Kiểu tóc Layer uốn xoăn Hàn Quốc chính là sự lựa chọn của bạn. Với phần tóc sau gáy được cắt ngắn để đảm bảo sự gọn gàng, lịch sự cùng với phần tóc trên đỉnh đầu được cắt tỉa đan xen đẹp mắt, kiểu tóc này sẽ làm cho mái tóc vốn nhàm chán của bạn trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết.

2.5. Tóc nam Undercut kết hợp Layer tạo kiểu Quiff uốn xoăn

Bạn muốn tạo cho mình một phong cách lịch lãm, thời thượng thì tóc nam Undercut kết hợp Layer tạo kiểu Quiff uốn xoăn được xem là combo hoàn hảo. Tuy nhiên kiểu tóc này khá kén người để bởi sự cầu kỳ và quá trình tạo kiểu khá công phu.

Nhưng bạn sẽ phải kinh ngạc sau khi tạo kiểu xong bởi lẽ, so với tóc Quiff hay Undercut nguyên bản thì phiên bản biến tấu mới này dường như là sự tổng hòa hoàn mỹ của sự trưởng thành, phong độ mới mẻ và phong cách hơn.

Tuy nhiên kiểu tóc này khá kén người để bởi sự cầu kỳ và quá trình tạo kiểu khá công phu

2.6. Tóc nam cắt Layer kết hợp uốn xoăn phồng xù bông cả đầu lạ lẫm

Nếu bạn là một chàng trai cá tính thì chẳng có lý do gì bạn không thử kiểu tóc này. Với tạo hình uốn xoăn hết cả đầu , mái tóc của bạn sẽ phồng và xù lên trông khá lạ mắt. việc cắt tỉa layer một cách tỉ mỉ cũng giúp các lọn tóc uốn xoăn trở nên đẹp và mềm mại hơn.

Tuy nhiên để mái tóc trở nên hoàn hảo hơn bạn nên nuôi một mái tóc dài. Bởi lẽ, mái tóc dài khi được uốn xoăn lên mới có thể phô diễn hết sự bồng bềnh và cuốn hút của nó.

2.7. Tóc Layer uốn xoăn Hàn Quốc nhuộm màu xám khói điển trai

Để mái tóc của bạn trở nên nổi bật hơn bạn có thể kết hợp giữa Tóc Layer uốn xoăn Hàn Quốc nhuộm cùng màu xám khói. Hoặc biến hóa linh hoạt với nhiều màu sắc nổi bật, chơi màu là một cách được nhiều bạn trẻ ưa chuộng.

Để mái tóc của bạn trở nên nổi bật hơn bạn có thể kết hợp giữa Tóc Layer uốn xoăn Hàn Quốc nhuộm cùng màu xám khói

Màu xám khói là màu được pha giữa xám và bạc, cho ra một màu tóc lạ mắt, huyền ảo nhưng vẫn không mất đi sự trẻ trung năng động. Nếu bạn đang muốn làm mới mình bằng những kiểu tóc đẹp, lạ thì kiểu tóc Layer uốn xoăn Hàn Quốc nhuộm màu xám khói chính là cứu tinh của bạn.

2.8. Tóc nam Layer uốn xoăn Hàn Quốc nhuộm màu nâu trầm

Bạn sở hữu một làn da ngăm đen bạn muốn một kiểu tóc có thể giúp cải thiện màu da, giúp gương mặt bạn trở nên tươi sáng rạng rỡ hơn thì kiểu Tóc nam Layer uốn xoăn Hàn Quốc nhuộm màu nâu trầm chính là gợi ý tuyệt vời cho bạn.

Bên cạnh những gam màu mới mẻ như xám khói thì nâu trầm quen thuộc cũng là một gợi ý đáng để lựa chọn. Đặc biệt nếu bạn chưa bao giờ nhuộm tóc thì gam màu này chính là một sự lựa chọn an toàn chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng.

2.9. Tóc Layer nam mùa hè

Các nhà tạo mẫu tóc đã sáng tạo ra kiểu tóc Layer dành riêng cho mùa hè nhằm để phù hợp với cái khí hậu khắc nghiệt của mùa hè tại Việt Nam. Mái tóc với độ ngắn lý tưởng sẽ mang lại sự thoải mái, mát mẻ nhất. Đây cũng là kiểu tóc biến thể sẽ giúp tạo sự thu hút chú ý cao.

III. Cách chăm sóc tóc Layer nam uốn

So với một mái tóc thẳng đơn điệu, thì những mái tóc uốn layer nam bao giờ cũng cần bạn phải bỏ ra nhiều công sức hơn trong việc chăm sóc. Tuy nhiên, để có một diện mạo mới mẻ phù hợp với phong cách của mình thì đây là kiểu tóc đáng để thực hiện một lần trong đời.

3.1. Những lưu ý về việc gội đầu sau khi uốn tóc Layer nam uốn

Nhiều bạn sau khi làm tóc xong ở tiệm thì rất đẹp, nhưng sau khi về nhà thì tóc không còn vào nếp và đẹp nữa. Việc này có thể là do thói quen gội đầu sai lầm của bạn khiến tóc bị duỗi ra không vào nếp như ban đầu.

Nhiều bạn sau khi làm tóc xong ở tiệm thì rất đẹp, nhưng sau khi về nhà thì tóc không còn vào nếp và đẹp nữa

Để có thể giữ được nếp tóc thì lời khuyên dành cho bạn là việc gội đầu được thực hiện tối thiểu sau ba ngày. Với các kiểu Layer ngắn được uốn xoăn, việc lau khô tóc sau khi gội cũng cần lưu ý: không nên chà xát mái tóc vào khăn để tóc nhanh khô. Điều này không những khiến mái tóc có nguy cơ rối mà nó còn khô xơ do không giữ được độ ẩm cần thiết.

3.2. Những lưu ý khi chải tóc tóc Layer nam uốn

Nếu bạn chải tóc không đúng cách thì mái tóc được tạo kiểu layer kết hợp với uốn xoăn rất dễ bị duỗi ra. Bởi vậy, nên khi sử dụng lược để chải tóc bạn nên sử dụng những dòng lược chải phù hợp. tốt nhất với những mai tóc được uốn xoăn bạn nên sử dụng những dòng lược có răng thưa bởi chúng sẽ hạn chế việc những lọn tóc xoăn bị giãn ra dẫn đến tình trạng mất nếp tóc.

3.3. Những lưu ý khi sử dụng máy sấy với tóc Layer nam uốn

Người Việt Nam chúng ta có một thói quen sai lầm khi sử dụng máy sấy, đó là sấy cho đến khi từng cọng tóc khô cong lại. Đây thực sự là một thói quen sai lầm. Việc mái tóc của bạn thường thuyên bị sấy ở nhiệt độ cao sẽ khiến cho tóc bạn dễ bị rối xù và hư tổn.

Người Việt Nam chúng ta có một thói quen sai lầm khi sử dụng máy sấy, đó là sấy cho đến khi từng cọng tóc khô cong lại

Nếu bắt buộc phải sấy tóc khô để đi ra ngoài, bạn không nên sử dụng máy sấy với nhiệt độ quá nóng, giữ máy ở một khoảng cách nhất định. Tuyệt đối không nên sấy tóc quá khô, sấy khoảng 70 – 80% bạn nên dừng lại để mái tóc được cấp ẩm một cách tốt nhất

3.4. Lựa chọn sản phẩm chăm sóc phù hợp dành cho mái tóc của mình

Một lưu ý cuối cùng dành cho những mái tóc uốn layer nam là hãy nâng niu mái tóc của mình bằng việc sử dụng những loại dầu gội, dầu xả, kem dưỡng tóc chuyên dành cho tóc uốn. điều này sẽ giúp cho mái tóc của bạn giữ được nếp, mềm mượt và không bị phai màu.

Trên đây là tổng hợp top những kiểu uốn tóc layer nam thịnh hành nhất hiện nay. Hy vọng thông qua bài viết này bạn có thể lựa chọn cho mình một kiểu tóc phù hợp với phong cách của bản thân. Để cho dù bạn có một khuôn mặt đẹp hay một khuôn mặt nhiều khuyết điểm thì bạn vẫn luôn tự tin và tỏa sáng.