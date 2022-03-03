Những mái tóc hư tổn đã có thể nói lời tạm biệt 'gãy rụng' bởi những bí quyết 'tuyệt đỉnh' này

Làm đẹp 03/03/2022 09:08

Hơn 50% phụ nữ có thể bị rụng tóc đáng kể trong đời. Điều này đặc biệt hơn nữa với những phụ nữ trên 40 tuổi mới sinh con hoặc bắt đầu mãn kinh. Có nhiều phương pháp loại bỏ điều này được các chị em tin tưởng như có thể cắt tóc ngắn, nhưng vẫn nên cố gắng khắc phục vấn đề cốt lõi thì hơn.

Mọi bộ phận trên cơ thể chúng ta đều nên được giữ gìn, chăm sóc để có được vẻ ngoài hoàn thiện. Một số mẹo chuyên nghiệp sau đây về cách sửa chữa mái tóc chắc chắc sẽ giúp bạn phục hồi mái đầu đnag hư tổn một cách an toàn hiệu quả.

1. Chỉ thoa một ít dầu lên da đầu

Những mái tóc hư tổn đã có thể nói lời tạm biệt 'gãy rụng' bởi những bí quyết 'tuyệt đỉnh' này - Ảnh 1

Dầu có thể rất hữu ích để giúp mọc tóc, nhưng trước khi thoa bất cứ thứ gì, hãy đảm bảo rằng bạn nên thoa dầu cho cả mái tóc. Ví dụ, dầu thầu dầu rất tốt để cung cấp dưỡng chất cho da đầu giúp cải thiện chân tóc của bạn.

2. Đầu tiên, hãy thử một loại dầu gội nhẹ nhàng trước khi chọn bất cứ thuốc gì điều trị nào

Những mái tóc hư tổn đã có thể nói lời tạm biệt 'gãy rụng' bởi những bí quyết 'tuyệt đỉnh' này - Ảnh 2

Nếu bạn nhận thấy dầu có gàu, đừng chạy đến hiệu thuốc để mua một loại dầu gội đặc biệt ngay lập tức. Đầu tiên, hãy thử một loại dầu gội nhẹ nhàng để giảm dầu trên da đầu. Nếu không hiệu quả, bạn có thể hỏi ý kiến ​​bác sĩ và bắt đầu sử dụng dầu gội trị gàu.

Đừng quên rằng da đầu khô và các vấn đề về tóc có thể do dị ứng hoặc thay đổi nội tiết tố. Trước khi thử điều gì đó, hãy làm một số bài kiểm tra để đảm bảo rằng bạn làm đúng mọi thứ vì nguyên nhân có thể chỉ là dầu gội đầu gây dị ứng cho mái tóc của bạn.

 

Những mái tóc hư tổn đã có thể nói lời tạm biệt 'gãy rụng' bởi những bí quyết 'tuyệt đỉnh' này - Ảnh 3

Quế có tác động tốt đến tóc và da đầu vì nó có đặc tính kháng khuẩn và kích thích lưu thông máu. Để làm mặt nạ dưỡng tóc, bạn cần trộn quế và dầu dừa với lượng bằng nhau. Sau đó thoa lên da đầu và chân tóc. Để nó ở đó trong 45 phút trước khi rửa sạch.

4. Gội đầu bằng dầu gội nhẹ không hóa chất tẩy rửa mạnh

Những mái tóc hư tổn đã có thể nói lời tạm biệt 'gãy rụng' bởi những bí quyết 'tuyệt đỉnh' này - Ảnh 4

Nếu bạn gặp vấn đề với chân tóc, đừng gội đầu mỗi ngày mà chỉ gội 2-3 lần mỗi tuần với loại dầu gội không chứa bất kỳ hóa chất mạnh nào. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng dầu gội thảo mộc, đặc biệt là dầu gội có chứa tinh chất hoa cúc, lô hội, biotin, cysteine, protein và vitamin E.

 

 

Những mái tóc hư tổn đã có thể nói lời tạm biệt 'gãy rụng' bởi những bí quyết 'tuyệt đỉnh' này - Ảnh 5

Đúng vậy, tốt hơn hết bạn nên gội đầu cách 2-3 ngày một lần, nhưng chúng ta quên rằng tóc cần được dưỡng ẩm mỗi ngày. Chỉ cần xả tóc bằng nước ấm và thoa dầu xả mà không cần gội lại bằng dầu gội. Tóc được dưỡng ẩm thích hợp sẽ chắc khỏe, dày hơn và ít gãy rụng hơn.

6. Bổ sung ít nhất 11 mg kẽm mỗi ngày để giúp sửa chữa chân tóc hư tổn

Những mái tóc hư tổn đã có thể nói lời tạm biệt 'gãy rụng' bởi những bí quyết 'tuyệt đỉnh' này - Ảnh 6

Kẽm có thể dẫn đến rụng tóc và các vấn đề khác, nhưng chỉ khi bạn bổ sung đủ nó mỗi ngày thì hiệu quả lại khác biệt. Lượng kẽm được khuyến nghị hàng ngày là 8 mg đến 11 mg. Tuy nhiên, một số chuyên gia về rụng tóc đề xuất giới hạn là 25 mg, nhưng không nên dùng lâu hơn 2 đến 3 tuần .

7. Sử dụng mặt nạ cà phê cho da đầu

Những mái tóc hư tổn đã có thể nói lời tạm biệt 'gãy rụng' bởi những bí quyết 'tuyệt đỉnh' này - Ảnh 7

Caffeine có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của tóc. Nó ngăn ngừa rụng tóc và tăng lưu thông khi xoa bóp trực tiếp vào da đầu của bạn. Caffeine ngăn chặn một loại hormone được gọi là dihydrotestosterone (DHT) gây rụng tóc. Ngoài ra, cà phê có chứa flavonoid, hoạt động như chất chống oxy hóa rất quan trọng cho quá trình tái tạo.

Theo Brightside

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