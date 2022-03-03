Phụ nữ sau 30 tuổi muốn duy trì làn da căng bóng mịn màng thì CẦN bổ sung collagen từ những nguồn thực phẩm xứng đáng là 'mỹ phẩm thượng hạng' cho làn da này

Collagen là một loại protein có nhiều trong cơ thể. Một trong những chức năng chính của nó là hỗ trợ cơ quan lớn nhất trong cơ thể bạn: làn da. Tuy nhiên, nó cũng được tìm thấy trong các khớp và dây chằng, nơi nó góp phần vào tính đàn hồi của chúng. Sự đàn hồi này là điều cần thiết để có thể di chuyển thoải mái và linh hoạt.

Một nghiên cứu năm 2015 chỉ ra rằng bổ sung đủ collagen trong chế độ ăn uống của bạn có thể trì hoãn quá trình lão hóa da và tăng cường sức khỏe khớp. Chắc chắn các yếu tố này là cực kỳ quan trọng với mỗi người, vì vậy dường như phòng ngừa là điều cực kỳ cần thiết khi nói đến việc duy trì sức khỏe và sắc đẹp.

Khi chúng ta già đi, sản xuất collagen tự nhiên giảm, dẫn đến nếp nhăn, da xỉn màu và kém linh hoạt vì theo thời gian, cơ thể chúng ta ngày càng khó hấp thụ đủ lượng chất dinh dưỡng cần thiết để tạo ra collagen. Sự suy giảm sản xuất collagen này đặc biệt đối với phụ nữ đã trải qua thời kỳ mãn kinh.

Các nghiên cứu khác cũng trích dẫn dữ liệu tương tự: Một nghiên cứu nói rằng bổ sung đủ collagen giúp tăng cường độ ẩm và độ đàn hồi cho da mặt. Nó cũng ghi nhận những cải thiện về nếp nhăn và kết cấu da. Một nghiên cứu khác kiểm tra cụ thể các chất bổ sung collagen cho kết quả tương tự. Chỉ sau 12 tuần, những người tham gia đã có những cải thiện về độ đàn hồi của da, độ ẩm và mờ nếp nhăn .

Khi chúng ta già đi, sản xuất collagen tự nhiên giảm, dẫn đến nếp nhăn, da xỉn màu và kém linh hoạt vì theo thời gian, cơ thể chúng ta ngày càng khó hấp thụ đủ lượng chất dinh dưỡng cần thiết để tạo ra collagen. (Ảnh: Victorrustle, Dreamstime)

Làm thế nào để chúng ta nhận được nhiều collagen hơn?

Thực phẩm bổ sung collagen từ lâu đã trở nên phổ biến. Bạn có thể đã thấy chúng xuất hiện tại cửa hàng tạp hóa gần nhà hoặc cửa hàng bán lẻ làm đẹp yêu thích của mình nhưng bạn có biết rằng bạn cũng có thể ăn các loại thực phẩm chứa nhiều collagen không?

Ăn thực phẩm giàu collagen có thể giúp bù đắp sự suy giảm tự nhiên của nó khi chúng ta già đi. Cơ thể chúng ta có thể khỏe mạnh hơn ngay cả khi chúng ta đã có tuổi.

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Về mặt dinh dưỡng, có hai yếu tố chính liên quan đến việc tăng sinh collagen trong cơ thể bạn. Thường xuyên ăn thực phẩm giàu collagen và tiêu thụ thực phẩm thúc đẩy tổng hợp collagen. Vì vậy, nếu bạn muốn có làn da săn chắc, dẻo dai và các khớp khỏe mạnh, hãy cùng tìm hiểu để biết loại thực phẩm nào chứa collagen hoặc thúc đẩy quá trình tổng hợp nó để bạn có thể tích hợp chúng vào chế độ ăn uống của mình.

1. Nước hầm xương

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Một trong những nguồn giàu protein collagen là nước hầm xương. Thông thường, nước hầm xương được làm bằng cách lấy xương và nấu trong nước vài giờ đồng hồ. Khi làm như vậy, các chất dinh dưỡng bao gồm glycine và collagen được chiết xuất từ ​​xương ra nước hầm. Bạn có thể sử dụng nước hầm xương thay cho nước dùng tiêu chuẩn trong súp và món hầm để tăng hàm lượng chất dinh dưỡng. Bạn cũng có thể thưởng thức và nhâm nhi nó như một loại đồ uống nóng.

2. Thịt

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Các loại thịt, đặc biệt là thịt đỏ bao gồm thịt bò, thịt lợn và thịt cừu, là một trong những thực phẩm giàu collagen tốt nhất. Điều này là do những động vật này có rất nhiều mô liên kết cần collagen. Trên thực tế, những miếng thịt dai hơn có nhiều collagen hơn những miếng thịt nạc! Các loại thịt đỏ cũng chứa các axit amin cần thiết để cơ thể tổng hợp collagen.

3. Cá

Các peptide collagen biển (MCPs) có nguồn gốc từ da và vảy cá. (Hình ảnh: Tanya Polovik, Dreamstime)

Giống như các sản phẩm động vật khác, cá có các mô liên kết và xương chứa collagen. Các peptide collagen biển (MCPs) có nguồn gốc từ da và vảy cá. Nghiên cứu cho thấy rằng collagen cá có lợi ích tương tự như collagen từ thịt bò về mặt chống lão hóa. Nhưng mặc dù bánh sandwich cá ngừ vào bữa trưa hoặc cá hồi vào bữa tối của bạn thì chắc chắn cũng có thể bổ sung lượng collagen cho bạn, hãy lưu ý rằng "thịt" cá chứa ít collagen hơn các bộ phận khác chẳng hạn ít hơn da cá

4. Trứng

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Bạn có thể biết rằng trứng chứa nhiều protein. Tuy nhiên, những gì bạn có thể chưa biết là lòng trắng trứng đặc biệt chứa nhiều axit amin glycine và proline, cả hai đều cần thiết để tạo ra collagen trong cơ thể. Do đó, tiêu thụ trứng thường xuyên có thể cung cấp cho cơ thể bạn các khối cấu tạo của collagen.

5. Tảo xoắn Spirulina

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Loại tảo này là một nguồn thực vật tuyệt vời của các axit amin như glycine, là thành phần chính của collagen. Spirulina có thể được tìm thấy ở dạng khô ở hầu hết các cửa hàng thực phẩm tốt cho sức khỏe và là một chất bổ sung tuyệt vời cho sinh tố xanh, món tráng miệng hoặc nước trái cây.

Theo Nspirement