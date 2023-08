Những ảnh hưởng nghiêm trọng mà COVID-19 đang tác động lên làn da, môi, móng tay của bạn

1. Đỏ do nhiệt độ da và da đỏ sẽ tăng lên 3%, 20 % tăng nhiệt độ da, 9% làm tăng kích ứng gây mẩn đỏ.

2. Hàm lượng bã nhờn tăng hơn 13% và PH giảm 3,24% làm cho nó có tính axit hơn.

3. Độ đàn hồi của da giảm 9,9%, kích thước lỗ chân lông trên da nở ra 72%. Số lượng tổn thương do mụn trứng cá tăng lên 1,62%.

4. Nhiệt độ da tăng do nhiệt độ bên trong khẩu trang tăng lên do thở ra. Sự gia tăng tình trạng lộn xộn vết đỏ trên da dường như có liên quan đến áp lực và sự tiếp xúc của khẩu trang và nhiệt độ da vì các mạch da giãn ra và lưu lượng máu tăng lên.

Ảnh minh họa

5. Hàm lượng bã nhờn và PH ảnh hưởng xấu cho da

Sử dụng khẩu trang và mặt nạ phòng độc làm tăng nhiệt độ xung quanh da và thúc đẩy sản xuất bã nhờn. Độ pH tác didingj khi sự bài tiết của bã nhờn và mồ hôi tăng lên bề mặt da trở thành mặt nạ có tính axit với da.

Ảnh minh họa

6. Việc sử dụng mặt nạ, khẩu trang nhiều lần dẫn đến tình trạng da mệt mỏi hơn và cuối cùng là giảm độ đàn hồi của da. Thể tích lỗ chân lông mở rộng làm gia tăng các tổn thương do mụn. Tuy nhiên, một số người cũng cho biết đổ mồ hôi ban đêm, buồn nôn, mệt mỏi, đau nhức cơ thể, sốt, phát ban trên da và đau mắt có thể kéo dài 4-5 ngày trước khi khỏi hẳn.

Theo Times of India