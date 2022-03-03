Những ảnh hưởng nghiêm trọng mà COVID-19 đang tác động lên làn da, môi, móng tay của bạn

Làm đẹp 03/03/2022 08:41

Biến thể omicron bắt đầu từ Nam Phi hiện đã xâm chiếm hầu hết các quốc gia trên thế giới. Các triệu chứng của nó hơi khác so với covid-19 do đó khó phát hiện hơn. Các chuyên gia y tế hiện đang cảnh báo về một dấu hiệu nhiễm trùng bất thường hơn có thể ảnh hưởng đến da, môi hoặc móng tay của bạn. 

Những ảnh hưởng nghiêm trọng mà COVID-19 đang tác động lên làn da, môi, móng tay của bạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Biến thể đột biến có khả năng lây truyền cao đã dẫn đến việc gia tăng các trường hợp, làm tăng nguy cơ bùng phát COVID khác. Với tình huống hiện tại, cần phải nhận thức được tất cả các dấu hiệu điển hình và không phổ biến của nhiễm trùng đường hô hấp để có thể thực hiện các hành động cần thiết càng sớm càng tốt để tránh mọi sự cố không lường trước được. 

Những ảnh hưởng nghiêm trọng mà COVID-19 đang tác động lên làn da, môi, móng tay của bạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Mặc dù vẫn còn nhiều điều để tìm hiểu về biến thể mới lạ, nó đã được phát hiện gây ra các triệu chứng rất giống với cảm lạnh thông thường, nhưng các chuyên gia y tế hiện đang cảnh báo về một dấu hiệu nhiễm trùng bất thường hơn có thể ảnh hưởng đến da, môi hoặc móng tay của bạn. 

Các dấu hiệu da, môi và móng tay bị ảnh hưởng bởi Covid-19 là gì?

Những ảnh hưởng nghiêm trọng mà COVID-19 đang tác động lên làn da, môi, móng tay của bạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Những người bị nhiễm Covid có thể nhận thấy rằng da, môi hoặc móng tay của họ có thể phát triển một màu nhợt nhạt, xám hoặc xanh lam. Nếu móng tay của bạn đã trở thành màu xanh hoặc xám, bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ y tế ngay lập tức. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), những người bị Covid-19 gặp phải một loạt các triệu chứng ngoài ba triệu chứng chính.
Tùy thuộc vào màu da của chúng ta, chúng ta nên biết khi nào màu da, môi hoặc móng tay nhợt nhạt, xám hoặc xanh, vì điều này có thể cho thấy tình trạng thiếu oxy trong máu. Theo tổ chức y tế, những triệu chứng này là dấu hiệu cảnh báo khẩn cấp và chúng ta nên đi khám ngay lập tức. Khó thở, đau dai dẳng hoặc tức ngực, hoang mang và không thể đánh thức cũng là những dấu hiệu cần cấp cứu.
Các triệu chứng thường được báo cáo là:
Chảy nước mũi, nhức đầu, hắt hơi, ho dai dẳng và đau họng.
Ảnh hưởng của khẩu trang cách ly đối với da
Da là lớp ngoài cùng mà cơ thể để bảo vệ chúng ta, những người thường xuyên đeo khẩu trang gặp các vấn đề về da sẽ rất khó chịu. Da thay đổi sau khi sử dụng khẩu trang từ 6 giờ trở lên như:

Những ảnh hưởng nghiêm trọng mà COVID-19 đang tác động lên làn da, môi, móng tay của bạn - Ảnh 4
Ảnh minh họa

1. Đỏ do nhiệt độ da và da đỏ sẽ tăng lên 3%, 20 % tăng nhiệt độ da, 9% làm tăng kích ứng gây mẩn đỏ.
2. Hàm lượng bã nhờn tăng hơn 13% và PH giảm 3,24% làm cho nó có tính axit hơn.
3. Độ đàn hồi của da giảm 9,9%, kích thước lỗ chân lông trên da nở ra 72%. Số lượng tổn thương do mụn trứng cá tăng lên 1,62%.
4. Nhiệt độ da tăng do nhiệt độ bên trong khẩu trang tăng lên do thở ra. Sự gia tăng tình trạng lộn xộn vết đỏ trên da dường như có liên quan đến áp lực và sự tiếp xúc của khẩu trang và nhiệt độ da vì các mạch da giãn ra và lưu lượng máu tăng lên.

Những ảnh hưởng nghiêm trọng mà COVID-19 đang tác động lên làn da, môi, móng tay của bạn - Ảnh 5
Ảnh minh họa

5. Hàm lượng bã nhờn và PH ảnh hưởng xấu cho da
Sử dụng khẩu trang và mặt nạ phòng độc làm tăng nhiệt độ xung quanh da và thúc đẩy sản xuất bã nhờn. Độ pH tác didingj khi sự bài tiết của bã nhờn và mồ hôi tăng lên bề mặt da trở thành mặt nạ có tính axit với da.

Những ảnh hưởng nghiêm trọng mà COVID-19 đang tác động lên làn da, môi, móng tay của bạn - Ảnh 6
Ảnh minh họa

6. Việc sử dụng mặt nạ, khẩu trang nhiều lần dẫn đến tình trạng da mệt mỏi hơn và cuối cùng là giảm độ đàn hồi của da. Thể tích lỗ chân lông mở rộng làm gia tăng các tổn thương do mụn. Tuy nhiên, một số người cũng cho biết đổ mồ hôi ban đêm, buồn nôn, mệt mỏi, đau nhức cơ thể, sốt, phát ban trên da và đau mắt có thể kéo dài 4-5 ngày trước khi khỏi hẳn.

Theo Times of India

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