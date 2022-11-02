Kết hợp mật ong theo cách này, da đẹp bật tông, trị mụn dưỡng trắng "nhanh như chớp"

Những cách tốt nhất để sử dụng mật ong khi chăm da mà bạn nên thử.

Mật ong chứa đầy đủ chất tốt như đặc tính chống viêm và kháng khuẩn, chất chống oxy hóa và axit amin để chữa lành các nốt mụn đang hoạt động nhanh hơn, loại bỏ bất kỳ sự khó chịu hoặc tổn thương tiềm ẩn nào. Bạn phải biết rằng đặc tính kháng khuẩn của mật ong không hiệu quả đối với mụn trứng cá P. (mụn trứng cá do vi khuẩn propionibacterium), một trong những loại phổ biến nhất. Tuy nhiên, nó vẫn sẽ giúp chữa lành vết thương một cách nhanh chóng. Ngoài ra, bạn cũng có thể thoa nhiều mật ong hơn thay vì retinol, axit salicylic dày đặc.

Thực tế là đôi môi của bạn sẽ luôn khao khát ngày càng nhiều độ ẩm. Vì vậy, luôn luôn là một ý tưởng hay để thử các loại kem dưỡng môi mới cũng như thực hiện lộ trình tự làm để xem loại nào phù hợp nhất với bạn. Mật ong cũng là dưỡng chất rất đáng thử.

Ảnh minh họa: Internet

Mật ong có một phức hợp có giá trị của vitamin (A, C, D và E), mật ong có thể làm mềm và bảo vệ môi. Nó cũng có thể làm dịu đôi môi nứt nẻ, nứt nẻ trong nháy mắt.

Dưỡng trắng da

Mật ong là một trong những chất giữ ẩm đẹp nhất cho làn da. Tự nhiên, giá cả phải chăng và rất dễ tiếp cận, mật ong có thể làm giảm bớt tình trạng khô và xỉn màu trên da nhanh hơn bạn nghĩ. Khả năng giữ ẩm bên trong da giúp da trông đầy đặn, mịn màng, mềm mại và tươi tắn hơn ở bên ngoài.

Ảnh minh họa: Internet

Hai phương pháp sử dụng mật ong như một loại kem dưỡng ẩm:

Trộn mật ong với một ít dầu dưỡng da và thay thế nó bằng mặt nạ ngủ của bạn và bạn sẽ thức dậy với làn da mềm mại sáng ngời.

Thoa đều một lớp mật ong lên da và để khoảng 10-15 phút trước khi rửa sạch bằng nước ấm.

Chữa da cháy nắng

Ảnh minh họa: Internet

Hãy tin tưởng đặc tính chống viêm của mật ong để làm nên điều kỳ diệu cho làn da của bạn trong trường hợp bị cháy nắng. Một tình trạng thường xảy ra trong mùa hè oi ả như vậy, cháy nắng có thể gây đau đớn nếu không được chăm sóc kịp thời. Vì vậy, hãy pha hỗn hợp mật ong và lô hội để thúc đẩy quá trình chữa lành, làm mát và làm dịu da đồng thời kiểm soát mẩn đỏ và viêm nhiễm.

Theo Femina