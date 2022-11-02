Mùa hanh khô áp dụng ngay 3 loại mặt nạ cấp dưỡng siêu đỉnh, da khô đến mấy cũng nhanh mướt mát mịn màng

Những người có làn da khô đều biết những cơn gió lạnh và mùa đông đang đến gần có thể tàn phá sức khỏe làn da của họ như thế nào. Mùa đông đến, da khô và bong tróc trở thành một vấn đề hàng ngày.
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Chúng ta luôn muốn sở hữu làn da mịn màng trong trẻo. Tuy nhiên, những người có làn da khô có thể gặp một chút khó khăn để đạt được kết quả mong muốn.
Vào mùa đông, không khí trở nên khô khiến da loang lổ, bong tróc và ngứa ngáy, dẫn đến làn da không đều màu và xỉn màu. Mặc dù chúng ta có thói quen chăm sóc da để giải quyết tình trạng da, nhưng khi bạn thêm một số loại mặt nạ tự làm vào quy trình chăm da sẽ nhanh chóng, dễ dàng mang lại hiệu quả khi thực hiện siêng năng trong một khoảng thời gian. Dưới đây là một số cách bạn có thể đối phó với da khô tại nhà:
1. Dầu dừa và mật ong
Cả hai thành phần này đều được coi là chất dưỡng ẩm tự nhiên giúp làm dịu và nuôi dưỡng làn da khô, bong tróc. Dầu dừa và mật ong có đặc tính dưỡng ẩm, kháng khuẩn và phục hồi, làm cho mặt nạ này vô cùng bổ dưỡng cho làn da khô.
Phương pháp:
- Trộn các phần dầu dừa và mật ong bằng nhau (mỗi loại 1 muỗng canh).
- Thoa đều lên mặt, cổ và tay.
- Để yên trong 20-30 phút.
- Rửa sạch bằng nước và lau khô để lộ làn da ngậm nước.
Mẹo chuyên nghiệp: Bạn cũng có thể thay thế dầu dừa bằng dầu ô liu.
2. Chuối chín và mật ong
Cả chuối và mật ong đều có đặc tính dưỡng ẩm nhưng với lợi ích chống vi khuẩn, mặt nạ này cũng giúp ngăn ngừa nhiễm trùng và dị ứng có thể xảy ra do da khô. Chuẩn bị mặt nạ dưỡng da bằng chuối và mật ong giúp dưỡng ẩm cho làn da của bạn và giúp da mềm mại hơn.
Phương pháp:
- Nghiền một quả chuối chín và thêm 2 muỗng canh mật ong.
- Xay thành hỗn hợp nhuyễn.
- Để nó lưu lại trên da trong 20-25 phút và rửa sạch bằng nước lạnh.
3. Mayonnaise và dầu em bé
Nghe có vẻ lạ, nhưng mayonnaise có đặc tính dưỡng ẩm. Thêm dầu trẻ em vào nó sẽ làm cho mặt nạ có đặc tính mạnh mẽ hơn. Loại này có thể không thơm như các loại mặt nạ khác nhưng khá dễ làm và nhanh chóng.
Phương pháp:
- Trộn 2 muỗng canh sốt mayonnaise không mùi và 1 muỗng canh dầu trẻ em.
- Thoa đều lên mặt, cổ và tay.
- Để nó trong 20 phút và rửa sạch bằng nước.
Theo Femina