Bất ngờ với bí quyết làm đẹp khiến phụ nữ Pháp luôn cuốn hút một cách tự nhiên

Trang điểm 01/11/2022 07:38

Ở mỗi quốc gia, phụ nữ đều có những bí quyết riêng để làm sao để luôn trẻ đẹp. Nhưng phụ nữ Pháp có vẻ đẹp quyến rũ tự nhiên nhất trên thế giới vì bằng cách nào đó họ vẫn giữ được vẻ như khi 18 ở tuổi 42.

Tất nhiên không có mẹo chung nào có thể giúp ích cho tất cả mọi người, nhưng phụ nữ Pháp chắc chắn có một số thói quen hữu ích giúp họ luôn quyến rũ ở mọi lứa tuổi.

Đây là những bí mật của thói quen làm đẹp mà hầu như tất cả phụ nữ Pháp đều tuân theo.

1. Họ không sử dụng cách trang điểm đường viền

Bất ngờ với bí quyết làm đẹp khiến phụ nữ Pháp luôn cuốn hút một cách tự nhiên - Ảnh 1

Phụ nữ Pháp không thích kẻ viền vì nó che đi những đường nét tự nhiên của khuôn mặt và trông không tự nhiên. Những gì họ yêu thích là một chút phấn bronzer trên má để làm cho mình trông tươi tắn và sáng bóng.

2. Họ không bận tâm đến sự không hoàn hảo

Bất ngờ với bí quyết làm đẹp khiến phụ nữ Pháp luôn cuốn hút một cách tự nhiên - Ảnh 2

Nếu bạn quan sát kỹ hơn phụ nữ Pháp và phong cách của họ, bạn sẽ nhận thấy rằng hầu hết tất cả họ đều thích một chút lộn xộn. Đó có thể là về mái tóc, có thể là về phụ kiện của họ, như khăn quàng cổ, hoặc cách may quần áo của họ. Điều này cho phép họ trông tự nhiên và tự do như thể họ không làm bất cứ điều gì đặc biệt để trông quá đẹp.

3. Họ thích môi đỏ hơn

Bất ngờ với bí quyết làm đẹp khiến phụ nữ Pháp luôn cuốn hút một cách tự nhiên - Ảnh 3

Bạn luôn có thể làm bừng sáng vẻ ngoài của mình bằng cách sử dụng son môi màu đỏ. Phụ nữ đến từ Paris hoàn toàn bị thuyết phục về điều này: không quan trọng phong cách của bạn là gì, bạn có thể mặc quần jean rách và áo phông hoặc một chiếc váy với một chiếc mũ lớn. Nhưng tô thêm son đỏ sẽ nâng tầm ngay lập tức cho mọi ánh nhìn.

4. Họ không làm móng cầu kỳ

Bất ngờ với bí quyết làm đẹp khiến phụ nữ Pháp luôn cuốn hút một cách tự nhiên - Ảnh 4

Phụ nữ Pháp chân chính không bao giờ có “bộ móng tay hoàn hảo” mà phải mất vài giờ để thiết kế. Bởi vì điều này sẽ gửi thông điệp rằng bạn thực sự đã phải dành một lượng lớn thời gian và tiền bạc cho một việc quá nhỏ.

Phụ nữ Paris cho rằng điều đó là không cần thiết, bởi vì họ sinh ra đã xinh đẹp và họ sẽ không dành hàng giờ cho những thứ quá tầm thường. Vì vậy, kiểu móng phổ biến nhất của phụ nữ Pháp là móng tay ngắn với nước sơn bóng trong hoặc không sơn bóng. Quy tắc này cũng được áp dụng với bộ móng chân của họ.

5. Họ có một bí quyết tạo kiểu tóc

Bất ngờ với bí quyết làm đẹp khiến phụ nữ Pháp luôn cuốn hút một cách tự nhiên - Ảnh 5

Phụ nữ Pháp thích không làm hư tóc và họ không sử dụng máy sấy tóc hàng ngày. Họ chủ yếu sử dụng các sản phẩm đắt tiền, tất cả đều có mặt nạ tóc yêu thích, dầu dưỡng tóc, và cả bàn chải tóc tốt làm bằng vật liệu tự nhiên.

Đây là những gì họ làm với tóc: họ gội đầu và để khô mà không cần máy sấy tóc, và ngày hôm sau, khi tóc trở nên mềm mượt, họ sẽ tạo kiểu tóc.

Theo Brightside

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