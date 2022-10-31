5 công thức đơn giản với cà phê sau đây sẽ giúp bạn đánh thức vẻ đẹp tự nhiên một cách trọn vẹn nhất.

Tất nhiên, tùy thuộc vào loại da và khu vực cần điều trị, caffeine hoạt động theo những cách khác nhau. Điều tốt là chất này có thể được sử dụng ở trạng thái tự nhiên nhất của nó, để điều chế kem, dầu gội và tẩy tế bào chết tự chế, không chứa các hợp chất nhân tạo, giúp làm cho da và tóc của bạn khỏe mạnh và sáng bóng.

Cà phê có hợp chất alkaloid chính là cafein. Trong mỹ phẩm, yếu tố này được đánh giá cao vì những lợi ích mà nó mang lại cho sức khỏe của làn da. Nếu bạn nhìn vào nhãn của các sản phẩm mỹ phẩm bạn sử dụng, bạn sẽ nhận thấy rằng caffeine có trong nhiều công thức.

1. Mặt nạ tẩy tế bào chết

Cà phê là một chất tẩy tế bào chết tự nhiên , tuyệt vời để loại bỏ các tế bào da chết. Nó kích thích sản xuất collagen và hoạt động như một chất chống viêm. Sau khi đắp mặt nạ cà phê thư giãn, da cổ và mặt sẽ mềm, sạch và mịn.

Bạn sẽ cần:

1 tách cà phê xay (150 g)

1 cốc đường nâu (200 g)

3 muỗng canh dầu ô liu (48 g)

2 muỗng canh mật ong (50 g)

Làm thế nào để chuẩn bị:

Trộn tất cả các thành phần trong một hộp đựng và đảm bảo rằng mặt nạ không quá dày. Kết cấu khá nhẹ và dễ tán đều trên mặt.

Cách sử dụng:

Đắp một lớp mặt nạ lên khắp mặt và cổ của bạn. Trong khi làm như vậy, hãy tận dụng cơ hội để massage da. Để yên cho đến khi khô và rửa sạch bằng nước ấm. Đậy kín hộp để trong tủ lạnh để có thể đắp mặt nạ mỗi tuần một lần.

2. Tẩy tế bào chết cho môi

Đôi môi là yếu tố góp phần lớn nhất tạo nên một nụ cười đẹp, đó là lý do tại sao cần phải giữ cho đôi môi của bạn đủ nước và khỏe mạnh. Điều này có thể đạt được bằng cách uống đủ nước, sử dụng son dưỡng môi hàng ngày và loại bỏ da khô. Điều đáng mừng là bạn có thể làm mặt nạ cho môi đơn giản và rẻ tiền tại nhà.

Bạn sẽ cần:

1 muỗng cà phê xay

2 muỗng cà phê dầu ô liu (hoặc bất kỳ loại dầu nào khác mà bạn thích)

Làm thế nào để chuẩn bị:

Trộn cả hai thành phần trong cốc hoặc bát cho đến khi kết hợp. Bạn sẽ có được một hỗn hợp chắc chắn.

Cách sử dụng:

Thoa hỗn hợp tẩy tế bào chết lên môi và dùng ngón tay massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn. Sử dụng ít nhất 3 lần một tuần. Rửa sạch với nước và sau đó thoa dầu dưỡng ẩm yêu thích của bạn.

3. Dầu gội

Cà phê có chứa các đặc tính giúp chăm sóc tóc và da đầu tuyệt vời. Nó kích thích lưu thông máu và loại bỏ các tế bào da chết, ngăn ngừa rụng tóc. Nó cũng làm chắc tóc, làm tối màu tự nhiên một chút và mang lại hương thơm dễ chịu. Nếu bạn mơ ước có một mái tóc dài và khỏe mạnh, thì loại dầu gội tự chế này chính là thứ bạn cần.

Bạn sẽ cần:

Dầu gội trung tính

5 thìa cà phê xay

1 cốc nước

Làm thế nào để chuẩn bị:

Sử dụng dầu gội không chứa nhiều thành phần, loại trung tính nhất mà bạn có trong phòng tắm. Đun nóng nước một chút, không đun sôi. Để nguội một chút rồi trộn nước với cà phê trong cùng một cốc. Khuấy trộn để tích hợp. Với sự hỗ trợ của một cái phễu, đổ hỗn hợp vào chai dầu gội đầu. Đậy nắp và lắc đều. Để dầu gội trong 2 giờ trước khi sử dụng.

Cách sử dụng:

Thoa dầu gội đầu như bình thường, xoa bóp da đầu theo chuyển động tròn. Để sản phẩm trong 5 phút và rửa sạch. Bạn có thể sử dụng nó 2 hoặc 3 lần một tuần.

Theo Brightside