Cách giúp cơ thể luôn thơm mát cực hiệu quả ngay cả khi không tắm trong nhiều ngày

Làm đẹp 31/10/2022 12:43

Tắm vòi hoa sen rất quan trọng để giúp chúng ta luôn sạch sẽ và được bảo vệ. Tuy nhiên, có những lúc chúng ta không có thời gian để tắm, chẳng hạn như khi đi du lịch. Khi điều này xảy ra, bạn vẫn nên duy trì một số thói quen để ngăn chúng ta có mùi hôi.

Sau đây là 10 cách giúp bạn thơm tho khi quá bận rộn và không có thời gian tắm.

1. Sử dụng các loại dầu dưỡng thể

Cách giúp cơ thể luôn thơm mát cực hiệu quả ngay cả khi không tắm trong nhiều ngày - Ảnh 1

Trong trường hợp này, bạn nên sử dụng dầu thơm cơ thể sẽ tốt hơn là xịt nước hoa vì mùi dầu cơ thể lưu lại trên da bạn lâu hơn. Ngoài ra, bạn luôn có thể chọn một loại nước hoa tinh tế hơn, có mùi tự nhiên hơn và thoa lên da suốt cả ngày.

2. Sử dụng khăn lau em bé

Cách giúp cơ thể luôn thơm mát cực hiệu quả ngay cả khi không tắm trong nhiều ngày - Ảnh 2

Khăn giấy trẻ em là một lựa chọn tốt để bạn cảm thấy sạch sẽ ở một mức độ nào đó, vì chúng có thể loại bỏ vi khuẩn gây ra mùi hôi.

3. Sử dụng thêm nhiều lớp khử mùi

Cách giúp cơ thể luôn thơm mát cực hiệu quả ngay cả khi không tắm trong nhiều ngày - Ảnh 3

Sử dụng chất khử mùi giúp bạn khử mùi mồ hôi. Các lớp phụ có thể phát huy tối đa tác dụng của nó, cũng như tiêu diệt vi khuẩn.

4. Thay đồ lót của bạn

Cách giúp cơ thể luôn thơm mát cực hiệu quả ngay cả khi không tắm trong nhiều ngày - Ảnh 4

Bạn đổ rất nhiều mồ hôi xung quanh các bộ phận vùng kín và chúng thường được giữ ấm. Thay quần lót có thể giảm thiểu mùi hôi bốc ra.

5. Thay tất của bạn

Cách giúp cơ thể luôn thơm mát cực hiệu quả ngay cả khi không tắm trong nhiều ngày - Ảnh 5

Đôi chân là một trong những bộ phận trên cơ thể ra nhiều mồ hôi nhất, gây ra mùi rất khó chịu. Thay tất thường xuyên sẽ giảm thiểu mùi hôi. Thêm bột tan vào giày cũng là một ý kiến ​​hay.

6. Tránh thức ăn có hành, tỏi và gia vị

Cách giúp cơ thể luôn thơm mát cực hiệu quả ngay cả khi không tắm trong nhiều ngày - Ảnh 6

Chúng ta là những gì chúng ta ăn và những thực phẩm này có thể làm tăng mùi hôi của bạn. Trong trường hợp này, tốt hơn là bạn nên ăn rau và trái cây để thay thế.

7. Tránh quần áo bó sát

Cách giúp cơ thể luôn thơm mát cực hiệu quả ngay cả khi không tắm trong nhiều ngày - Ảnh 7

Quần áo bó sát có thể làm ấm một số bộ phận trên cơ thể bạn, khiến chúng đổ mồ hôi và gây ra mùi hôi. Quần áo rộng rãi sẽ giúp bạn tươi tắn hơn.

8. Dùng dầu gội khô

Cách giúp cơ thể luôn thơm mát cực hiệu quả ngay cả khi không tắm trong nhiều ngày - Ảnh 8

Dầu gội khô sẽ phục hồi tóc của bạn và giúp tóc không bị bóng nhờn. Nó sẽ mang lại cho mái tóc của bạn một cái nhìn và mùi thơm tươi mới hơn, đồng thời có thể giúp bạn tăng thêm độ bồng bềnh cho tóc.

9. Đeo băng đô và quấn khăn

Cách giúp cơ thể luôn thơm mát cực hiệu quả ngay cả khi không tắm trong nhiều ngày - Ảnh 9

Trong trường hợp hết dầu gội khô, bạn luôn có thể sử dụng băng đô dày và cột tóc để giữ nếp cho tóc. Lựa chọn một kiểu tóc phù hợp sẽ che được bụi bẩn và mùi hôi trên tóc.

10. Dưỡng ẩm cho làn da của bạn

Cách giúp cơ thể luôn thơm mát cực hiệu quả ngay cả khi không tắm trong nhiều ngày - Ảnh 10

Dưỡng ẩm cho bản thân cũng có thể giúp bạn thơm tho hơn. Bạn nên uống nhiều nước, cũng như sử dụng các loại kem body có mùi thơm để dưỡng ẩm cho da.

Theo Brightside

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