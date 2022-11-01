Sử dụng bột gạo làm mặt nạ này, da tối màu, sạm nám đến mấy cũng mau phục hồi

Chăm sóc da 01/11/2022 13:27

Một trong những bí quyết làm đẹp đơn giản và có lợi nhất đó là đắp mặt bằng bột gạo. Thành phần tự nhiên này rất dễ có sẵn trên các kệ bếp của chúng ta giúp giải quyết rất nhiều vấn đề về da. Hãy xem các loại bột gạo đắp mặt khác nhau mà bạn có thể tự làm tại nhà với các nguyên liệu có lợi khác nhé.

 

Sử dụng bột gạo làm mặt nạ này, da tối màu, sạm nám đến mấy cũng mau phục hồi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bột gạo cho da có thể được sử dụng như một mặt nạ gạo để làm sáng da, trắng da, loại bỏ nám, loại bỏ các tạp chất trên da gây ra mụn và mụn trứng cá và làm đều màu da. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn làm cho khuôn mặt tươi tắn và để nó bám trên da đủ lâu. Hãy nhẹ nhàng khi bạn rửa sạch nó.

1. Mặt nạ trị đốm đen, thâm da

Một mặt nạ đắp mặt bằng bột gạo tuyệt vời bao gồm các chất chống oxy hóa trong trà đen để loại bỏ các độc tố gây hại, vết thâm, mụn và các tác nhân gây ra vết thâm trên da.

Sử dụng bột gạo làm mặt nạ này, da tối màu, sạm nám đến mấy cũng mau phục hồi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Thành phần:

  • 1 muỗng canh bột gạo
  • 1 túi trà đen
  • Một chút nước nóng
  • 1 muỗng cà phê mật ong

Phương pháp:

  • Đổ nước sôi vào nửa bát và ngâm một túi trà đen trong 2-3 phút.
  • Sau đó, cho bột gạo và mật ong vào.
  • Tạo hỗn hợp nhuyễn và nhẹ nhàng massage lên da theo chiều kim đồng hồ.
  • Để 10-15 phút cho khô.
  • Rửa sạch mặt và lau khô.

Mẹo: Rửa sạch mặt bằng nước lạnh để có kết quả tốt hơn.

2. Điều trị tăng sắc tố tối màu

Mặt nạ bột gạo này là một trong những cách chữa trị nám da và da khô xỉn màu tại nhà hiệu quả nhất vì sự pha trộn tuyệt vời của các thành phần nuôi dưỡng tự nhiên.

Sử dụng bột gạo làm mặt nạ này, da tối màu, sạm nám đến mấy cũng mau phục hồi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Thành phần:

  • 1 muỗng cà phê bột gạo
  • 1 muỗng cà phê kem tươi
  • 1 nhúm bột nghệ

Phương pháp:

  • Cho bột gạo, kem tươi, bột nghệ vào tô.
  • Đắp hỗn hợp lên mặt và cổ.
  • Để 10-15 phút cho nó khô trước khi rửa sạch bằng nước lạnh.

Mẹo: Để có kết quả tốt nhất, hãy làm điều này ít nhất một lần một tuần.

3. Mặt nạ dưỡng trắng da

Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá nhiều dẫn đến làn da bị đốm hoặc sẫm màu. Nước hoa hồng tạo độ bóng tự nhiên cho da, trong khi mật ong nuôi dưỡng và làm ẩm da từ trong ra ngoài.

Sử dụng bột gạo làm mặt nạ này, da tối màu, sạm nám đến mấy cũng mau phục hồi - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Thành phần:

  • 2 muỗng canh bột gạo
  • 1 muỗng cà phê mật ong
  • 1 muỗng cà phê nước hoa hồng

Phương pháp:

  • Trong một cái bát, trộn kết hợp tất cả các thành phần.
  • Bôi lên mặt.
  • Để 10-15 phút cho khô
  • Dùng nước ấm rửa sạch.
  • Để có kết quả tốt nhất, hãy lặp lại ít nhất một lần một tuần.

Mẹo: Mặt nạ chỉ là hỗ trợ, bạn vẫn cần thoa kem chống nắng. Đó là điều bắt buộc khi bước ra ngoài!

 

Theo Femina

Bất ngờ với bí quyết làm đẹp khiến phụ nữ Pháp luôn cuốn hút một cách tự nhiên

Bất ngờ với bí quyết làm đẹp khiến phụ nữ Pháp luôn cuốn hút một cách tự nhiên

Ở mỗi quốc gia, phụ nữ đều có những bí quyết riêng để làm sao để luôn trẻ đẹp. Nhưng phụ nữ Pháp có vẻ đẹp quyến rũ tự nhiên nhất trên thế giới vì bằng cách nào đó họ vẫn giữ được vẻ như khi 18 ở tuổi 42.

Xem thêm
Từ khóa:   mặt nạ bột gạo mặt nạ dưỡng da cách trị nám da

TIN MỚI NHẤT

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 2 giờ 10 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 6 giờ 40 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 25 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 7 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ