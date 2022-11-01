Sử dụng bột gạo làm mặt nạ này, da tối màu, sạm nám đến mấy cũng mau phục hồi

Bột gạo cho da có thể được sử dụng như một mặt nạ gạo để làm sáng da, trắng da, loại bỏ nám, loại bỏ các tạp chất trên da gây ra mụn và mụn trứng cá và làm đều màu da. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn làm cho khuôn mặt tươi tắn và để nó bám trên da đủ lâu. Hãy nhẹ nhàng khi bạn rửa sạch nó.

Một mặt nạ đắp mặt bằng bột gạo tuyệt vời bao gồm các chất chống oxy hóa trong trà đen để loại bỏ các độc tố gây hại, vết thâm, mụn và các tác nhân gây ra vết thâm trên da.

Thành phần:

1 muỗng canh bột gạo

1 túi trà đen

Một chút nước nóng

1 muỗng cà phê mật ong

Phương pháp:

Đổ nước sôi vào nửa bát và ngâm một túi trà đen trong 2-3 phút.

Sau đó, cho bột gạo và mật ong vào.

Tạo hỗn hợp nhuyễn và nhẹ nhàng massage lên da theo chiều kim đồng hồ.

Để 10-15 phút cho khô.

Rửa sạch mặt và lau khô.

Mẹo: Rửa sạch mặt bằng nước lạnh để có kết quả tốt hơn.

2. Điều trị tăng sắc tố tối màu

Mặt nạ bột gạo này là một trong những cách chữa trị nám da và da khô xỉn màu tại nhà hiệu quả nhất vì sự pha trộn tuyệt vời của các thành phần nuôi dưỡng tự nhiên.

Ảnh minh họa: Internet

Thành phần:

1 muỗng cà phê bột gạo

1 muỗng cà phê kem tươi

1 nhúm bột nghệ

Phương pháp:

Cho bột gạo, kem tươi, bột nghệ vào tô.

Đắp hỗn hợp lên mặt và cổ.

Để 10-15 phút cho nó khô trước khi rửa sạch bằng nước lạnh.

Mẹo: Để có kết quả tốt nhất, hãy làm điều này ít nhất một lần một tuần.

3. Mặt nạ dưỡng trắng da

Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá nhiều dẫn đến làn da bị đốm hoặc sẫm màu. Nước hoa hồng tạo độ bóng tự nhiên cho da, trong khi mật ong nuôi dưỡng và làm ẩm da từ trong ra ngoài.

Ảnh minh họa: Internet

Thành phần:

2 muỗng canh bột gạo

1 muỗng cà phê mật ong

1 muỗng cà phê nước hoa hồng

Phương pháp:

Trong một cái bát, trộn kết hợp tất cả các thành phần.

Bôi lên mặt.

Để 10-15 phút cho khô

Dùng nước ấm rửa sạch.

Để có kết quả tốt nhất, hãy lặp lại ít nhất một lần một tuần.

Mẹo: Mặt nạ chỉ là hỗ trợ, bạn vẫn cần thoa kem chống nắng. Đó là điều bắt buộc khi bước ra ngoài!

Theo Femina