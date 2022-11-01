Chia sẻ chị em thủ thuật "dưỡng nhan" cấp tốc giúp bạn lưu giữ vẻ đẹp suốt ngày dài

Trang điểm 01/11/2022 13:28

Có lẽ hiếm ai có đủ thời gian cho thói quen làm đẹp, đặc biệt là vào buổi sáng. Vì vậy, khi bạn sử dụng hết một sản phẩm làm đẹp nào đó và thời gian quý báu của bạn bị trôi qua, bạn cảm thấy như một thảm họa hoàn toàn. Đừng lo lắng, hãy chấp nhận thử thách thay thế các sản phẩm làm đẹp bị thiếu bằng những gì trong tầm tay và có được vẻ ngoài ấn tượng ngay lập tức.

Đây là những thủ thuật làm đẹp vừa tiết kiệm tiền bạc lại ít tốn thời gian hoặc cả hai mà bạn nên thử.

1. Phấn rôm + lược chải tóc = dầu gội khô

Những gì bạn cần:

  • bột ngô
  • muối nở
  • đất sét trắng
  • bột hoàng tinh

Chia sẻ chị em thủ thuật 'dưỡng nhan' cấp tốc giúp bạn lưu giữ vẻ đẹp suốt ngày dài - Ảnh 1

Đầu tiên, tạo một loại bột trẻ em tự làm. Sử dụng tinh bột ngô hoặc kết hợp nó với các thành phần như bột hoàng tinh, muối nở hoặc đất sét trắng. Bất cứ khi nào cần gội đầu nhanh, bạn chỉ cần chải tóc bằng hỗn hợp này.

2. Miếng bông + cọ mascara = lông mi dày

Chia sẻ chị em thủ thuật 'dưỡng nhan' cấp tốc giúp bạn lưu giữ vẻ đẹp suốt ngày dài - Ảnh 2

Lấy một miếng bông thông thường và xé nó ra để làm 2 miếng. Chuốt mi bằng một lớp mascara. Lấy một cây chải mascara, quấn với miếng lót bên trong rồi thoa đều lên lông mi. 

3. Mayo = mặt nạ tóc

Chia sẻ chị em thủ thuật 'dưỡng nhan' cấp tốc giúp bạn lưu giữ vẻ đẹp suốt ngày dài - Ảnh 3

Để giải quyết tình trạng tóc khô cứng, bạn hãy lấy mayo và thoa đều lên tóc. Hãy để nó dưỡng tóc trong khoảng nửa giờ. Gội sạch bằng dầu gội, sau đó hãy tận hưởng hiệu ứng mềm mượt và dưỡng ẩm của nó nhé.

4. Da ướt + nước hoa = giữ mùi lâu

Chia sẻ chị em thủ thuật 'dưỡng nhan' cấp tốc giúp bạn lưu giữ vẻ đẹp suốt ngày dài - Ảnh 4

Ngoài việc thoa nước hoa lên các vùng cụ thể trên cơ thể, điều quan trọng là bạn phải sử dụng nước hoa đó ngay sau khi tắm khi da vẫn còn ướt. Nó sẽ kéo dài hiệu quả một cách đáng kể.

5. Làm ướt mặt + sản ​​phẩm chăm sóc da = tăng cường hấp thụ

Rửa mặt sạch và thoa ngay sản phẩm dưỡng da, không cần lau lại. Bằng cách này, các lỗ chân lông sẽ mở hơn so với khi da không bị ướt.

 

 

Theo Brightside

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