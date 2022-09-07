Hội chị em kháo nhau bí kíp giải trí thả ga lại nhận voucher khủng  

Làm đẹp 07/09/2022 08:50

Còn 2 ngày nữa chương trình 9.9 Ngày Siêu Mua Sắm mới chính thức diễn ra nhưng hôm nay, người dùng Shopee đã có thể rinh ngay các sản phẩm nổi bật thuộc mọi ngành hàng với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn đi kèm hoạt động “Xem Livestream nhận voucher” siêu giá trị trên sàn Cam.

Chị em chẳng còn phải đắn đo khi sắm sửa cho tổ ấm nhỏ khi loạt voucher khủng đổ bộ trước thềm 9.9 Ngày Siêu Mua Sắm. Không những thế, niềm vui nhân đôi khi chị em vừa mua sắm vừa có thể thưởng thức bữa tiệc giải trí với nhiều ưu đãi và quà tặng đặc biệt hấp dẫn nhờ hoạt động “Xem Livestream nhận voucher” diễn ra tại mục Shopee Live trên ứng dụng Shopee.

Săn voucher giá trị qua sóng livestream

Đón xem Siêu Đại Nhạc Hội Trăng Rằm diễn ra lần đầu tiên tại Cần Thơ vào lúc 20H30 ngày 8.9 vaf được phát sóng trực tuyến thông qua Shopee Live và kênh Truyền hình Cần Thơ, Today TV, Truyền hình Hậu Giang, khán giả không chỉ được tận hưởng các màn trình diễn đỉnh cao đến từ dàn sao tiếng tăm trong showbiz Việt mà còn có cơ hội nhận voucher 1 triệu đồng từ 3 nhãn hàng Unilever, Samsung và VISA. Đặc biệt, nhiều voucher dành cho người dùng mới cùng các hoạt động chia kho xu lên đến 300 triệu xu cũng được tung ra xuyên suốt chương trình.

Không dừng lại tại đó, người dùng còn được thỏa sức tận hưởng chuỗi livestream “Điểm tin 12h - Hóng tin chấn động cùng Lê Dương Bảo Lâm”, lên sóng vào 12H trưa thứ 4 hàng tuần từ 31.8 đến 21.9 tại mục Shopee Live trên ứng dụng Shopee. Theo dõi chương trình, người xem có cơ hội thu thập combo 4 mã miễn phí vận chuyển lên đến 70.000 đồng, Shopee xu và loạt mã giảm giá đến 50%.

Riêng ngày 9.9, Shopee Live chiêu đãi người dùng với loạt voucher freeship đến 99.000 đồng, truy cập ngay tại: https://shopee.vn/Tab-VoucherFreeShip99K.

Tận hưởng ưu đãi trên phạm vi toàn ngành hàng

Song song với các hoạt động săn voucher qua livestream, Shopee tiếp tục đưa đến chính sách giảm giá đặc biệt hấp dẫn cho hàng loạt các sản phẩm thuộc đa dạng ngành hàng. Truy cập ứng dụng Shopee trong hôm nay, người dùng có thể tìm thấy nhiều sản phẩm thuộc ngành hàng Tiêu dùng nhanh, Thời trang, Điện tử, Đời sống….đồng loạt giảm sâu đến 50%.

 Hội chị em kháo nhau bí kíp giải trí thả ga lại nhận voucher khủng   - Ảnh 1

Ăn tinh bột mà vẫn giảm cân là điều hoàn toàn có thể. Bún gạo lứt ăn kiêng GUfoods là sự lựa chọn dành cho chị em bận rộn mà vẫn muốn giữ gìn vóc dáng thon gọn. Bún có màu sắc tự nhiên, không phẩm màu, không chất bảo quản và tốt cho sức khỏe.

 Hội chị em kháo nhau bí kíp giải trí thả ga lại nhận voucher khủng   - Ảnh 2

Một chiếc áo blazer sẽ điểm nhấn cân mọi “outfit”, giúp chị em luôn xuất hiện với diện mạo tự tin. Sản phẩm từ MARC FASHION có chất liệu tuyết thun với độ co dãn nhẹ, được thiết kế với dáng suông với 5 màu sắc đa dạng chiều lòng mọi chị em.

Hội chị em kháo nhau bí kíp giải trí thả ga lại nhận voucher khủng   - Ảnh 3

Bà mẹ thông thái không chỉ lựa chọn sản phẩm tốt nhất cho con mà còn mua với chi phí ưu đãi nhất. Combo 62 miếng tã quần Pampers giữ dáng - thoáng mát giúp bé tung tăng vận động, thoải mái vui chơi và tận hưởng mọi hoạt động cùng ba mẹ nay giảm mạnh quanh mức 300.000 đồng.

 Hội chị em kháo nhau bí kíp giải trí thả ga lại nhận voucher khủng   - Ảnh 4

Máy làm sữa hạt và xay sinh tố đa năng Tefal BL967B66 là “cứu cánh” cho các chị em bận rộn. “Trợ thủ” đắc lực với ông nghệ Powelix này sẽ cho ra đời những ly sữa hạt nguyên chất chỉ sau chưa đầy 20 phút.

Đừng quên, vẫn còn rất nhiều sản phẩm ưu đãi khủng toàn ngành hàng đang chờ chị em khám phá. Truy cập ứng dụng Shopee từ bây giờ và rinh ngay những sản phẩm yêu thích nhé!

Tận dụng thêm ưu đãi từ ví ShopeePay và đối tác Shopee

Người dùng lần đầu kích hoạt ví ShopeePay trên Shopee được nhận ngay gói ưu đãi trị giá 300.000 đồng. Đối với người dùng hiện tại, ShopeePay gửi tặng mã giảm lên đến 50.000, cùng nhiều ưu đãi khi thanh toán hóa đơn, nạp điện thoại, quét QR Scan & Pay, chuyển tiền... và đặt món tại ShopeeFood. Chi tiết: https://shopee.vn/m/shopeepay.

Đặc biệt, nhớ mua ngay Gói siêu voucher chỉ 30.000 đồng nhưng giúp tiết kiệm đến 120.000 đồng, gồm 4 voucher giảm giá và miễn phí vận chuyển từ 0 đồng. Ngoài ra, đừng quên nhấn theo dõi shop để hoàn thành Thử Thách Shopee Mall - Theo Dõi Shop, Bỏ Túi Ngàn Xu từ nay đến 9.9 để tích lũy thêm xu nhé!

Trong hôm nay, chủ thẻ Shinhan Bank được giảm 150.000 đồng cho đơn từ 1.5 triệu và nhận voucher đến 1 triệu khi mở thẻ tín dụng thành công. Riêng từ 8.9 đến 10.9, chủ thẻ Home Credit được giảm 200.000 đồng đơn từ 1.5 triệu. Ngoài ra, người dùng được giảm 35.000 đồng cho đơn từ 100.000 đồng tại Dairy Queen. Chi tiết: https://shopee.vn/m/uu-dai-doi-tac. 

Thông tin ưu đãi:

Chỉ còn 2 ngày nữa, 9.9 Ngày Siêu Mua Sắm chính thức “đổ bộ" Shopee, mang đến trải nghiệm mua sắm và giải trí thú vị với loạt mã miễn phí vận chuyển cho đơn từ 0 đồng, cơ hội nhận mã miễn phí vận chuyển lên đến 99.000 đồng khi xem Shopee Live, ưu đãi thu thập voucher lên đến 1,2 triệu đồng vô cùng hấp dẫn!

Hội chị em kháo nhau bí kíp giải trí thả ga lại nhận voucher khủng   - Ảnh 5

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