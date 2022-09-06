Có nên đi spa nặn mụn? Những điều cần lưu ý

Theo nhiều bác sĩ da liễu cho biết, tìm được nguyên nhân chính gây ra mụn chính là chìa khóa để trị mụn thành công đấy. Ngoài ra, đến spa nặn mụn cũng là cách làm được nhiều người hưởng ứng, tuy nhiên có thật sự cần thiết?

Trước khi tìm hiểu có nên đi spa nặn mụn không thì biết nguyên nhân sinh ra mụn cũng là một bước để có cách trị mụn hiệu quả đấy. Thực chất, mụn được hình thành bởi rất nhiều nguyên nhân, trong đó có thể kể đến những nguyên nhân như:

Đến với thắc mắc chính cần được giải đáp trong bài viết này, việc đi spa nặn mụn còn tìu thuộc vào nhiều yếu tố khác như:

Tình trạng da

Không phải làn da nào cũng có thể đi spa nặn mụn, lấy nhân mụn, đặc biệt là với các loại mụn như mụn mủ, mụn sưng, mụn viêm,… bởi nếu nặn không đúng rất dễ làm lây lan mụn ra các vùng xung quanh đấy.

Kiến thức, trình độ của chuyên viên nặn mụn

Đây được xem là yếu tố quyết định việc đi spa nặn mụn có hiệu quả hay không. Chuyên viên là người trực tiếp nặn mụn cho bạn, tình trạng mụn đã nặn được chưa, có gây đau đớn không, nặn thế nào để không để lại thâm,… đều phụ thuộc và tay nghề và kinh nghiệm của nhân viên

Chính vì vậy mà bạn cần chọn một spa nặn mụn tốt, có nhân viên giàu kiến thức, nặn mụn nhẹ nhàng và triệt để. Nếu giao làn da cho một người có kiến thức ít ỏi thì tình trạng da mụn nặng hơn, thậm chí viêm da, sưng tấy sau mỗi lần nặn mụn là có thể xảy ra.

Spa uy tín

Một tác nhân nữa ảnh hưởng đến hiệu quả nặn mụn là độ uy tín của spa đó. Bạn cần chọn spa nặn mụn có chất lượng tốt bằng cách tìm hiểu những đánh giá của người đã làm đẹp, nặn mụn tại đây, đồng thời tìm hiểu xem spa đó đã được cấp phép chưa, có an toàn hay không và có bác sĩ da liễu khám da hay không?

Quy trình lấy nhân mụn, nặn mụn tại Bống Spa – Hệ thống spa uy tín hàng đầu TP.HCM

Nếu bạn đang tìm kiếm spa nặn mụn uy tín, đáp ứng hết những tiêu chí nêu trên mà giá thành lại phải chăng thì Bống Spa hoàn toàn là lựa chọn tuyệt vời với quy trình nặn mụn chuẩn y khoa sau:

Bác sĩ khám da, theo dõi tình trạng da có thích hợp nặn mụn hay không;

Nếu có thể nặn mụn, bạn sẽ được làm sạch bề mặt da với sản phẩm tẩy trang, sữa rửa mặt cũng như tẩy tế bào chết sâu, sạch sẽ hoàn toàn;

Chuyên viên kỹ thuật sử dụng thiết bị công nghệ cao để khử trùng và lấy nhân mụn một cách nhẹ nhàng, không gây đau đớn, khó chịu cho khách hàng;

Tiến hành làm dịu da, đắp mặt nạ phục hồi cũng như hạn chế vết thâm trên da;

Dưỡng da đầy đủ các bước và thoa kem chống nắng.



Bạn có thể xem thêm 1 số dịch vụ khác như là : triệt lông , tắm trắng , căng chỉ da mặt ….Tóm lại, nếu bạn không có đủ kiến thức và kỹ năng để nặn mụn tại nhà thì đến spa nặn mụn là điều cần thiết, tuy nhiên cần lưu ý một điều là chọn nơi spa uy tín, có dịch vụ tốt nhé. Bống Spa luôn đón nhận những thắc mắc của quý khách hàng nên bạn có câu hỏi nào, hãy liên hệ qua số hotline ngay nhé.