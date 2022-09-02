Gợi ý chị em trọn bộ chống nắng “full giáp” để tự tin chinh chiến khắp mọi nẻo đường

Việc lựa chọn cho mình những item thời trang chống nắng vừa bảo vệ được làn da mịn màng, vừa khiến chị em giữ được khí chất ngời ngời cả khi bịt “kín như bưng” quả là một bài toán khó. Tham khảo những gợi ý sau đây để sắm ngay cho mình trọn bộ vũ khí chống nắng đầy hiệu quả và đừng ngần ngại tậu ngay cả set bởi tất cả sản phẩm đều đang có mức giảm độc quyền trên Shopee trong sự kiện Siêu Hội Thời Trang duy nhất hôm nay.

Bất kỳ cô nàng nào cũng nên sở hữu cho mình một em áo khoác chống nắng đa năng với kiểu dáng tối giản nhưng tích hợp nhiều công dụng che mặt, bàn tay và ôm gọn cơ thể để dễ dàng khoác lên là tự tin bước ra đường. Bạn cần chú ý chọn những em áo khoác có chất liệu thun lạnh dày dặn và chắc chắn bởi chất vải này không chỉ chống nắng tốt mà còn có những lỗ thông hơi nhỏ trên bề mặt vải để hạn chế cảm giác bí bách khó chịu cho người mặc.

Áo chống nắng cotton cản tia UV, siêu co dãn và thấm hút tốt từ thương hiệu YODY hiện đang có giá ưu đãi 299.000 đồng trong hôm nay.

Điệu đà hơn, bạn có thể lựa chọn mẫu Áo chống nắng cotton từ Sunfly với thiết kế dáng dài và chiết eo cực xinh xắn. Sản phẩm hiện có giá ưu đãi 279.000 đồng trên Shopee.

Áo khoác chống nắng toàn thân

Đây sẽ là lựa chọn hoàn hảo dành cho hội chị em thích diện váy vóc hay quần short ngắn trẻ trung nhưng lại không muốn đôi chân bị “nhuộm nâu” bởi ánh nắng. Tương tự các mẫu áo chống nắng thông thường, thiết kế này cũng có phần mũ lớn, kéo khóa cao để bảo vệ mặt, phần tay áo dài có thể xỏ ngón để bảo vệ mu bàn tay, đồng thời được tích hợp chân váy xẻ tà để nàng tiện di chuyển.

Nếu chị em lo lắng thiết kế áo quá dài sẽ tạo nên một diện mạo xuề xòa thì hãy “tậu” ngay Áo chống nắng Sunstop X từ thương hiệu TOKYOLIFE vô cùng tôn dáng và hợp mốt này nhé! Sản phẩm 2 trong 1 này hiện đang được giảm giá còn 562.000 đồng trên Shopee.

Khẩu trang co giãn thấm hút tốt

Chẳng riêng gì chị em mà bất kỳ ai cũng nên sở hữu cho mình một chiếc khẩu trang vải thật chất lượng để vừa che chắn nắng mưa, vừa bảo vệ cơ thể khỏi khí thải độc hại và bụi bẩn trên đường. Chỉ cần được bảo quản đúng cách, sản phẩm này có thể đồng hành cùng bạn trong khoảng thời gian dài - một cách thiết thực để nàng vừa bảo vệ bản thân, vừa hạn chế rác thải để bảo vệ môi trường sống.

Chỉ 35.000 đồng cho một “bảo bối” lợi hại từ thương hiệu Canifa giúp bảo vệ làn da toàn diện khỏi ánh nắng mặt trời.

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