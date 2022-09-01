Công thức làm đẹp từ dứa vừa đơn giản lại không tốn quá nhiều chi phí

Thử ngay 3 công thức làm đẹp da từ dứa tốt tốt hơn cả sản phẩm đắt tiền

Tẩy tế bào chết vùng mặt.

Trộn đều 1 muỗng canh nước ép dứa với 1 muỗng canh mật ong nguyên chất và thoa lên vùng mặt, cổ. Để khoảng 5 – 10 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm. Do loại hỗn hợp này rất dễ trôi nên bạn cần hạn chế chà xát quá mạnh khi rửa mặt cũng như chỉ nên dùng khăn ấm lau thật nhẹ nhàng nhằm tránh gây kích ứng da.

Mặt nạ cho tóc

Nguyên liệu: sữa đông, nước ép dứa

Cách làm: Khi áp dụng cách chăm sóc cơ thể này, bạn trộn nước ép dứa với một cục sữa đông rồi bôi lên da đầu và tóc. Bạn xoa đầu massage trong 5 phút, sau đó bạn ủ khoảng 15 phút và gội đầu lại bằng nước lạnh.

Dứa chứa rất nhiều protein và vitamin giúp cho mái tóc bóng khỏe, sạch gàu và không gãy rụng. Sữa đông giúp làm mịn và mượt tóc.

Mặt nạ dưỡng sáng da

Dứa giúp loại bỏ tế bào chết trên khuôn mặt, đảm bảo làn da sạch và tươi sáng hơn. Ảnh minh họa: Internet

Dứa giúp loại bỏ tế bào chết trên khuôn mặt, đảm bảo làn da sạch và tươi sáng hơn. Tương tự, bột mì có tác dụng làm giảm các đốm đen và vết thâm trên da.

Cách làm:

- Lấy một cái bát và cho 2 thìa nước ép dứa và 2 thìa cà phê bột mì vào.

- Trộn đều các thành phần cho đến khi có được một hỗn hợp đặc sền sệt.

- Thoa đều hỗn hợp này lên mặt và cổ và giữ cho đến khi khô.

- Rửa sạch mặt bằng nước lạnh.

Thực hiện theo quy trình này 2 lần/tuần để có kết quả tốt hơn.

Mặt nạ giảm nhờn

- Dùng 2 – 3 miếng dứa chín đã gọt vỏ và mắt dứa rồi xay nhuyễn, trộn đều với 1 muỗng canh mật ong, 1 muỗng canh bột mì và 1 muỗng canh nước hoa hồng, khi hỗn hợp sánh mịn là dùng được.

- Cần rửa mặt sạch rồi đắp hỗn hợp lên mặt 15 phút, sau đó rửa lại với nước ấm. Mặt nạ này cũng rất tốt cho những người có làn da dầu vì tính axit trong dứa có thể điều tiết lượng dầu tiết ra trên mặt.

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