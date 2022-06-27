“Học lỏm” Rosé (BLACKPINK) cách biến tấu kiểu tóc phù hợp với mùa hè mà vẫn siêu hút mắt

Nàng “công chúa tóc mây” Rose có rất nhiều kiểu tóc buộc đẹp mê hồn, kể cả là những kiểu dễ bị chê sến như là tóc cột thấp, tóc tết nàng đều cân tất. vậy bí kíp là gì?

Nếu đang tìm kiếm những gợi ý làm tóc hay ho để để diện cùng những loại váy vóc điệu đà, bay bổng của mùa Hè thì bạn có thể tham khảo ngay từ cô nàng Rosé (BLACKPINK). Rosé khiến bao người ghen tị với mái tóc thẳng dài khá mượt, thậm chí còn trông dày dặn, nhưng không có nghĩa lúc nào "Hoa hồng nước Úc" cũng gắn liền với tóc xõa dịu dàng đâu. 1. Tóc tết Có thể nói đây chính là kiểu tóc chân ái của Rosé, giúp cô xây dựng hình ảnh ngọt ngào, mơ màng như 1 nàng công chúa tóc mây đích thực. Kiểu tết tóc đơn giản, thả lơi, có thể thay đổi sang tóc tết lệch, tóc tết 1 bên là bạn đã có một kiểu tóc như Rosé rồi. Khi tết tóc, bạn để buông xõa 1 vài sợi tóc mái và kéo phồng phần đuôi tóc để “hack” độ dày của tóc nhé.

2. Tóc buộc nửa Cái hay của tóc buộc nửa chính là bạn vừa có thể tạo vẻ gọn gàng cho diện mạo, vừa giữ được nét thướt tha, dịu dàng chẳng kém cạnh khi xõa tóc. Rosé tinh ý rẽ ngôi, buộc một nửa tóc với dây chun hoặc chun buộc tóc vải, muốn điệu đà hơn bạn có thể thêm ruy băng hoặc chun buộc tóc nơ đang "hot hit" và không quên để lại vài cọng tóc mái tăng phần tự nhiên. Chẳng khó để làm nên những khoảnh khắc xinh như tiên giáng trần với kiểu tóc này. 3. Búi messy Tóc búi messy Rosé đem đến sự phóng khoáng, trẻ trung và giúp làm bừng sáng gương mặt. Độ rối bời vừa đủ, tóc búi messy không chỉ hợp đi chơi mà diện đi làm hay chụp ảnh sống ảo mùa hè cũng siêu hợp lý.

Kiểu tóc này mang đến cho nàng kiểu tóc trong mơ giúp bạn "cân" mọi kiểu trang phục và có thể thực hiện dễ dàng chỉ trong vài động tác đơn giản. 4. Tóc kẹp càng cua Đây là kiểu làm đẹp mà con gái Hàn Quốc cực yêu thích. Và kẹp càng cua trở thành phụ kiện trang điểm cho mái tóc mỗi cô gái thời thượng với đủ hình dạng và màu sắc, không chỉ giúp mái tóc thêm điểm nhấn mà còn thời trang khi kết hợp cùng trang phục. Học Rosé, những nàng tóc dài chỉ cần gập tóc lại rồi dùng kẹp cố định bên ngoài là có ngay mái tóc gọn gàng, chuẩn xinh. Vậy là đã có ngay kiểu tóc trendy mà không cần tốn thời gian. 5. Tóc buộc cao Kiểu buộc tóc đuôi ngựa cơ bản nhưng lại giúp Rosé trông sang chảnh, thần thái hơn so với khi xõa tóc. Kiểu tóc này thực hiện không khó lại còn giúp visual của mọi cô gái lên hạng cực nhanh. Bí quyết buộc tóc đuôi ngựa cao đẹp là độ phồng tự nhiên của phần chân tóc và sự kết hợp hài hòa của tóc mái Từ trường hợp của Rosé có thể thấy những nàng tóc dài đừng chỉ nên xõa tóc quanh năm mà hãy vận dụng những kiểu buộc đơn giản này, giúp vẻ ngoài vừa mới mẻ, vừa sang xịn vài phần.

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