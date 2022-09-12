"Học lỏm" bí mật giữ gìn sắc đẹp mặn mà của người Ai Cập cổ đại qua ngàn thập kỷ

Người Ai Cập cổ đại, bao gồm cả Cleopatra, đặc biệt chú trọng đến việc chải chuốt và chăm sóc da , điều này thể hiện rõ qua các di vật và vật dụng được tìm thấy trong tàn tích của họ. Điều tuyệt vời về các thói quen làm đẹp của người Ai Cập là chúng vẫn còn phù hợp cho đến tận ngày nay.

Khi còn là nữ hoàng của Ai Cập (51-30 TCN), Cleopatra đã tích cực ảnh hưởng đến chính trị La Mã vào một thời kỳ quan trọng và chủ yếu được biết đến với các mối quan hệ của bà với Julius Caesar và Mark Antony. Cô ấy đại diện cho nguyên mẫu của người phụ nữ xinh đẹp lãng mạn xinh đẹp.

Trước khi bôi bất cứ thứ gì lên da, nó phải được làm sạch. Họ tắm sông, mặc dù những người thuộc tầng lớp quý tộc sử dụng bồn tắm trong nhà của họ. Cũng có những nhà tắm công cộng được tìm thấy ở thành phố cổ Tebtunis, có từ thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên. Những nhà tắm này có bếp củi để đun nước và các bồn đá để giữ nước nóng.

Không chỉ những phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu Ai Cập mới đặc biệt chú trọng đến việc chải chuốt. Những người đàn ông Ai Cập cũng tham gia vào việc chải chuốt. Người Ai Cập đặc biệt chú ý đến vấn đề vệ sinh. Vị trí gần sông Nile đồng nghĩa với việc thường xuyên tiếp xúc với cát và bụi nên họ lại càng chú ý vệ sinh.

Người Ai Cập đã sử dụng rộng rãi xà phòng để làm sạch da. Họ làm hỗn hợp sền sệt bằng dầu ô liu, đất sét hoặc tro. Nó hoạt động như một chất tẩy tế bào chết. Người Ai Cập coi trọng việc có mùi thơm và sử dụng nước hoa rộng rãi. Họ cũng tận dụng các loại cây và hoa có mùi thơm. Họ đã thêm những chất chiết xuất này vào dầu và tạo ra nước hoa dạng lỏng. Theo các nhà sử học, nhiều loại gỗ thơm khác nhau cũng được sử dụng cho mục đích này.

Thành phần tự nhiên cho da

Truyền thuyết về nữ hoàng Cleopatra được nhiều người biết đến. Người ta vẫn chưa rõ liệu nữ hoàng gây tranh cãi có tắm bằng sữa lừa hay không, nhưng thực sự người Ai Cập rất thích tắm sữa để dưỡng da. Người Ai Cập cũng sử dụng cách tẩy lông tự nhiên để giúp da mịn màng và rạng rỡ.

Họ sử dụng đường, chanh và nước và tạo thành hỗn hợp sền sệt. Họ cũng sử dụng các mặt nạ dưỡng da khác nhau được làm từ các thành phần tự nhiên để nuôi dưỡng da và loại bỏ tế bào chết trên da. Ví dụ, sử dụng một mặt nạ làm bằng sữa và mật ong là phổ biến. Người Ai Cập sử dụng dầu thực vật để giữ cho làn da ngậm nước và rạng rỡ, họ cũng sử dụng dầu thầu dầu, hạnh nhân và Moringa.

Ảnh minh họa: Internet

Chăm chút cho vùng quanh mắt

Nếu bạn nhìn vào hình ảnh của những người đàn ông và phụ nữ Ai Cập cổ đại, bạn không thể bỏ lỡ sự hấp dẫn của đôi mắt đen huyền bí. Cả phụ nữ và nam giới ở Ai Cập cổ đại đều bôi kem quanh mắt của họ. Họ dùng que mỏng để bôi su hào lên mí mắt. Nó không chỉ dành cho nhu cầu thẩm mỹ.

Nếu bạn nhìn vào hình ảnh của những người đàn ông và phụ nữ Ai Cập cổ đại, bạn không thể bỏ lỡ sự hấp dẫn của đôi mắt đen.

Ứng dụng của su hào hoạt động như một tấm chắn khỏi ánh nắng gay gắt và ngăn ruồi bay vào mắt. Để đảm bảo muối chì trong su hào không gây hại cho da, họ sẽ lọc kỹ chất trước khi sử dụng. Họ cũng sử dụng hạnh nhân cháy để làm cho lông mày trông đậm hơn. Phụ nữ thường áp dụng đánh mắt màu xanh lá cây. Người Ai Cập sử dụng bột màu tự nhiên để vẽ các bộ phận trên cơ thể và khuôn mặt của họ.

Tinh dầu cho tóc

Ảnh minh họa: Internet

Người Ai Cập có làn da sáng, nhưng mái tóc đen và dài đã thu hút sự chú ý của người xem. Họ muốn giữ cho mái tóc của mình bóng và mượt như lụa. Để làm được điều này, họ đã sử dụng dầu hạnh nhân và dầu thầu dầu.

Tại một số địa điểm khảo cổ, người ta đã tìm thấy những chiếc lược làm từ xương cá, và những chiếc lược này được dùng để chải tóc dài. Tuy nhiên, những người bị bệnh về tóc và da đầu thường cạo trọc đầu. Các nhà sử học cho rằng một bộ phận người Ai Cập cũng sử dụng tóc nối và tóc giả.

Chăm sóc răng miệng cũng rất quan trọng

Người Ai Cập cổ đại không thể đánh giá thấp tầm quan trọng của nụ cười. Vì vậy, họ đánh răng thường xuyên với kem đánh răng tự nhiên bằng bàn chải sậy. Kem đánh răng tự nhiên này được tạo ra bằng cách sử dụng hỗn hợp bạc hà, muối, hạt tiêu và các thành phần khác.

Nhìn chung, không thể phủ nhận rằng người Ai Cập cổ đại rất coi trọng việc chải chuốt và chăm sóc da. Các khu mộ và lăng mộ thời cổ đại ở Ai Cập chứa rất nhiều công cụ và phụ kiện làm đẹp.

Theo Nspirement