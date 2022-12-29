Hô biến môi thâm trở nên hồng hào, mịn màng chỉ với 10 loại thực phẩm nhà bếp giá cực rẻ này

Làm đẹp 29/12/2022 06:48

Đôi môi thâm, tăng sắc tố là kết quả của chế độ ăn uống không hợp lý, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá nhiều và bỏ bê chăm sóc môi. Bạn có thể đảo ngược thiệt hại bằng cách đưa những thực phẩm này vào chế độ ăn uống cũng như chế độ làm đẹp của mình.

Hô biến môi thâm trở nên hồng hào, mịn màng chỉ với 10 loại thực phẩm nhà bếp giá cực rẻ này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mật ong

Hô biến môi thâm trở nên hồng hào, mịn màng chỉ với 10 loại thực phẩm nhà bếp giá cực rẻ này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cho dù bạn thoa mật ong lên môi và để qua đêm hay ăn một thìa mật ong, điều này sẽ mở đường cho đôi môi tươi tắn và trong trẻo, sáng khỏe. Các chất chống oxy hóa và khoáng chất như magie có trong mật ong là những thành phần kỳ diệu có thể ngăn ngừa sự đổi màu của môi.

Cà chua

Cà chua đỏ rất giàu selen, một chất chống oxy hóa mạnh có thể bảo vệ đôi môi và làn da tổng thể của bạn khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Hãy thêm nhiều chất này vào món salad của bạn, đồng thời tạo thành hỗn hợp sệt và thoa lên môi ngay sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời để có kết quả tốt nhất.

Trà xanh

Ngay cả khi bạn không thể vượt qua cả ngày nếu không có nguồn cung cấp cà phê ổn định, hãy biết sự thật rằng chúng chính là thủ phạm khiến đôi môi bị thâm. Hãy để cà phê đổi chỗ với trà xanh. Các polyphenol trong chất này chống lại các gốc tự do và bảo vệ đôi môi mỏng manh khỏi sự tàn phá của lão hóa và tác hại của ánh nắng mặt trời. Đắp gói trà xanh phù hợp lên môi có thể khắc phục tình trạng đổi màu môi. Chà một túi trà xanh cũng có thể chữa môi khô, nứt nẻ.

Dừa

Hô biến môi thâm trở nên hồng hào, mịn màng chỉ với 10 loại thực phẩm nhà bếp giá cực rẻ này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bất kể bạn tiêu thụ nó như thế nào như uống nước, ăn sống hoặc thêm vào món cà ri của bạn, dừa đã được chứng minh là có lợi cho da. Nó sẽ giữ cho đôi môi của bạn ngậm nước. Thoa dầu dừa trước khi đánh bao để có đôi môi mềm mại, hồng tươi tắn.

Quả óc chó

Chúng chứa axit béo Omega 3 thiết yếu được biết là giúp tăng cường sản xuất collagen, do đó cải thiện độ đàn hồi của da. Ăn những thứ này để có đôi môi và làn da trẻ trung. Sử dụng tẩy tế bào chết quả óc chó để loại bỏ da chết và xỉn màu trên môi.

Sữa chua

Protein trong sữa giúp da trở nên săn chắc và trẻ trung lâu dài. Làm nước xốt salad từ nó hoặc trộn nó vào sinh tố của bạn để tối đa hóa lợi ích. Bạn cũng có thể thoa sữa chua trộn với vài sợi nghệ tây lên môi để bảo vệ môi khỏi sắc tố.

Chanh

Các thành phần độc hại trong cơ thể bạn như axit và kiềm mạnh có thể gây đổi màu. Uống nước chanh với nước ấm có thể giúp loại bỏ các độc tố này. Chanh cũng được biết đến là một chất tẩy trắng mạnh. Chà nó lên môi cùng với các hạt đường để nhận thấy những thay đổi có thể nhìn thấy.

Dưa hấu

Hô biến môi thâm trở nên hồng hào, mịn màng chỉ với 10 loại thực phẩm nhà bếp giá cực rẻ này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bạn muốn có đôi môi hồng hào và căng mọng như dưa hấu? Bí quyết là ăn càng nhiều trái cây càng tốt. Da có xu hướng trở nên khô hơn khi chúng ta già đi và việc uống nhiều nước để giữ nước không giúp ích gì.

Các chuyên gia khuyên bạn nên tiêu thụ trái cây và rau quả có hàm lượng nước cao vì thực phẩm có chứa các phân tử giúp đưa nước đến các tế bào một cách hiệu quả. Và dưa hấu như chúng ta biết được làm từ 97% là nước.

Lô hội

Lô hội giúp chống lại đôi môi thâm hiệu quả vì nó rất giàu chất flavonoid có tên là aloesin. Hợp chất polyphenolic này được biết là có tác dụng ngăn chặn quá trình tạo sắc tố trên da, do đó giữ được màu sắc và độ sáng khỏe cho đôi môi của bạn. Uống nước ép lô hội hoặc thoa gel lên môi để giữ ẩm và nuôi dưỡng môi.

Củ dền

Hô biến môi thâm trở nên hồng hào, mịn màng chỉ với 10 loại thực phẩm nhà bếp giá cực rẻ này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Chứa nhiều vitamin và khoáng chất, loại rau củ màu tím này có thể làm nên điều kỳ diệu cho làn da và đặc biệt là đôi môi của bạn. Nó có thể giữ ẩm cho làn da của bạn, giảm các dấu hiệu lão hóa, ngăn ngừa sự đổi màu và làm đều màu da. Nước củ dền cũng có các chất làm sáng tự nhiên có thể làm sạch và làm sáng môi. Hãy sử dụng nó thường xuyên trên đôi môi của bạn.

Theo Femina

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