Mách chị em bí quyết "gọt dáng" đón Tết: Giảm thần tốc tới 8 kg trong 1 tháng nhờ 6 tip siêu đơn giản này

Dưới đây là một số giải pháp, để giảm vài kg trong một tháng!

Nước có thể không có đặc tính đốt cháy chất béo kỳ diệu, nhưng nó chắc chắn có thể hỗ trợ nỗ lực giảm cân của bạn. Hầu hết mọi người nhầm khát với đói, nhưng khát là cách cơ thể báo hiệu rằng nó cần được bù nước. Trong một tháng, uống 500 mL nước nửa giờ trước bữa tối có thể giúp bạn giảm tới 3 kg!

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Bạn sẽ không thể giảm cân chỉ bằng cách thay đổi chế độ ăn uống của mình. Tập thể dục thường xuyên là cần thiết để đốt cháy tất cả các chất béo dư thừa. Trong ba ngày, hãy tập luyện tim mạch và sức mạnh, và vào những ngày khác, hãy tập cả hai. Nó sẽ giúp bạn tăng cường trao đổi chất và đốt cháy chất béo.

Mỗi tuần, bạn phải tập thể dục trong 140 phút. Đi cầu thang bộ thay vì thang máy để chủ động hơn.

Đi bộ đến đích của bạn

Lần tới khi bạn rời khỏi nhà để đến máy ATM, siêu thị địa phương hoặc thậm chí là công viên, hãy đi bộ một quãng đường. Đi bộ 30 phút mỗi ngày có thể đốt cháy tới 150 calo. Vì vậy, bạn có thể giảm 500g cơ thể chỉ trong ba ngày!

Ăn protein nạc

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Làm cho protein nạc trở thành một phần trong chế độ ăn uống của bạn nếu bạn muốn giảm cân. Nó là một chất dinh dưỡng cần thiết giúp bạn no và hài lòng trong một thời gian dài hơn. Nó cũng hỗ trợ hoạt động bình thường của quá trình trao đổi chất của bạn. Mỗi bữa ăn nên chứa 70 đến 115 gam protein nạc. Ví dụ : Đậu phụ, trứng, các loại đậu, hải sản và thịt gà không da.

Uống trà xanh

Trà xanh chứa nhiều caffein và Epigallocatechin gallate, cả hai đều giúp cơ thể bạn đốt cháy chất béo và tăng tốc độ trao đổi chất. Uống 3-4 tách trà xanh mỗi ngày có thể đốt cháy 100 calo, tương đương với việc giảm nửa cân chỉ trong 5 ngày.

Ngửi một số loại thực phẩm

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Thực phẩm có mùi như táo, chuối, bạc hà, tỏi và thậm chí dầu ô liu có thể giúp bạn giảm cân. Lý do cho điều này là gì? Có vẻ như việc ngửi mùi thức ăn trước khi ăn có thể ngăn chặn sự thèm ăn của bạn, khiến bạn ăn ít hơn và giảm cân nhiều hơn.

Theo Times of India